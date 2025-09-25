ETV Bharat / state

বৃহস্পতির রাতেই কলকাতায় অমিত শাহ, পুজোর উদ্বোধন করবেন শুক্রতে

সবশেষ সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে পুজোর উদ্বোধন করবেন শাহ। তবে তার ফাঁকে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

Amit Shah In Kolkata
বৃহস্পতির রাতেই কলকাতায় অমিত শাহ (ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 11:36 PM IST

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বর্ষা-বিঘ্নিত দুর্গাপুজোর আবহ এখন রাজনীতির আঙিনায় জমজমাট হয়ে উঠেছে। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রতিবারের মতো এবারও দুর্গাপুজো উপলক্ষে বঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজই গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি। বৃহস্পতিবার পরপর তিনটি পুজোর উদ্বোধন করার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

বৃহস্পতির বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় তাঁর সফরসূচিতে বদল হয়। তবে সবশেষ সূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে পুজোর উদ্বোধন করবেন শাহ। তবে তার ফাঁকে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কলকাতায় এসে দুটো পুজো উদ্বোধন করবেন তিনি। যদিও প্রথমে কথা ছিল যে তিন টি পুজো উদ্বোধন করবেন তিনি তবে একেবারে শেষ সময় সফরসূচিতে পরিবর্তন হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার সেবক সঙ্ঘের পুজোয় যাচ্ছেন না শাহ।

দুদিনের কলকাতা শহরে এসেছেন অমিত শাহ। আজ রাতই তাঁর কলকাতায় এসে পৌঁছানোর কথা। এরপর আগামিকাল সকালে তিনি প্রথমে বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কয়ার বা লেবুতলা পার্কের দুর্গাপুজো উদ্বোধন করবেন শাহ। এরপর তিনি সোজা পৌঁছে যাবেন কালীঘাট মন্দিরে সেখানে তিনি পুজো দিয়ে EZCC-এর পুজো উদ্বোধন করে হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে পরের কর্মসূচির জন্য বেরিয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে।

পুজোর উদ্বোধনে বেরনোর আগে অমিত শাহ অবশ‍্য বিজেপির রাজ‍্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি নিউটাউনের একটি হোটেলে থাকছেন। শুক্রবার সকালে সেখানেই বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও এই বৈঠক সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়নি।

অমিত শাহের প্রস্তাবিত সফরসূচিতে গত 24 ঘণ্টায় একাধিকবার নানা পরিবর্তন হয়েছে। বুধবারই শোনা যায়, দক্ষিণ কলকাতার পুজো মণ্ডপটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবেন না। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় শুক্রবার দুটি পুজোর উদ্বোধন করবেন শাহ।

