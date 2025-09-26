পুজো উদ্বোধনে বাঙালি আবেগে শাণ, ভোটে সোনার বাংলা গড়ার ডাক অমিতের
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে আরও একবার সোনার বাংলা গড়ার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বাঙালির আবেগে শাণ দিয়ে তাঁর আহ্বান এমন এক বাংলা গড়ে তুলতে হবে যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে স্বার্থক করবে ৷ তিনি মনে করেন দুর্গাপুজোর এই শুভ সময় থেকে বাংলার উন্নতি ও প্রগতি তরান্বিত হবে ৷
বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধন করে অমিত শাহ বলেন, "আমি দুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, আগামী নির্বাচনের পর বাংলায় এমন সরকার তৈরি হবে যা সোনার বাংলা নির্মাণ করবে ৷" তাঁর আশা মা দুর্গার আশীর্বাদে বাংলায় এমন এক সরকার তৈরি হবে যারা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে ৷ তৈরি হবে কবিগুরু কল্পনার বাংলা ৷ সেই বাংলা হবে সুজলাং ও সুফলাং ৷
চতুর্থীর সকালে কলকাতায় দুটি পুজো উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় আসেন মোদি মন্ত্রিসভার এই নম্বর টু ৷ নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিবাস করেন তিনি। এরপর এদিন সকাল 11টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে বিধাননগরের ইজেডসিসি-তে বিজেপির আয়োজনে হওয়া পুজোর উদ্বোধন করেন ৷ সেখান থেকে চলে আসেন বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার বা লেবুতলা পার্কে ৷ উদ্বোধন সেরে কালীঘাট মন্দিরের দিকে রওনা দেন শাহ ৷
এদিনের ভাষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য়াসাগরের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন অমিত ৷ এদিন তাঁর জন্মদিন ৷ এ প্রসঙ্গে শাহ বলেন, "আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন ৷ তাঁর অবদান কেউ ভুলতে পারবে না ৷ বাংলাভাষা থেকে শুরু করে বাংলা ব্যাকরণ আর মহিলাদের শিক্ষায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল ৷" এই ইস্যুতে আগেই তাঁকে নিশানা করেছে তৃণমূল ৷
2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় শাহের একটি রোড-শো চলছিল উত্তর কলকাতায় ৷ মিছিলটি বিদ্যাসাগর কলেজ অতিক্রম করার সময় অশান্তির সৃষ্টি হয় ৷ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা পড়ে ৷ এই ঘটনায় দায় বিজেপির উপর চাপায় তৃণমূল ৷ সেই ঘটনা তুলে ধরে এদিন আবারও তোপ দাগল বাংলার শাসক শিবির ৷ শুধু তাই নয়, এদিন একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ওই কলেজে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে সম্প্রতি কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজনের বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে স্বজনহারা পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন শাহ ৷