দু’কোটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছল ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি
Published : September 24, 2025 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারের অন্যতম জনমুখী উদ্যোগ ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ (APAS) নতুন এক নজির গড়ল। মঙ্গলবার সরকারি হিসাবে জানা গিয়েছে, এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যেই দু’কোটি মানুষ সরাসরি যুক্ত হয়েছেন। মাত্র অগাস্ট মাসের শুরুতে চালু হওয়া এই প্রকল্প অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্য জুড়ে বিপুল সাড়া ফেলেছে। মূল উদ্দেশ্য— মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধান, আর সেই লক্ষ্যেই স্থানীয় প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়।
প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, গত 21 সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ প্রকল্পের 53তম দিনে একদিনে আয়োজিত হয়েছিল 536টি শিবির। সেদিন প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ তাঁদের অভিযোগ জানিয়েছেন— যা একদিনে সর্বাধিক রেকর্ড। সোমবার পর্যন্ত এই শিবিরগুলিতে মোট উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 1.9 কোটির বেশি। মঙ্গলবার সেই সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছে দু’কোটির ঘর।
রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দুর্গম এলাকাগুলিতে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার মোট 80 হাজার বুথে শিবির করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বুথে ইতিমধ্যেই শিবির সম্পন্ন হয়েছে। মোট 31 হাজার 740টি শিবির আয়োজনের পরিকল্পনার মধ্যে 26 হাজার 431টি শিবির কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি বুথে স্থানীয় উন্নয়নের খরচ বাবদ দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেসব, অভিযোগ নির্ধারিত অর্থসীমার মধ্যে পড়ছে, সেখানে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে টাকাও পাঠানো শুরু হয়েছে।
এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত জুলাই মাসে। তাঁর নির্দেশে পুরো পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা। প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় সামান্য বিরতি নেওয়া হবে, তবে নভেম্বরের 3 তারিখ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে এই কর্মসূচি।
অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকরা প্রতিটি শিবিরে উপস্থিত থেকে সরাসরি শংসাপত্র দিচ্ছেন, যা সরকারি স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, 10 লক্ষ টাকায় বড় প্রকল্প করা সম্ভব না হলেও, জল-নিকাশ, রাস্তা মেরামত, আলো বসানো বা ছোটখাটো অবকাঠামোগত সমস্যা মেটাতে এটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে প্রভাব থাকায় শিবিরে মানুষের ভিড় টানতেও সুবিধা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। তবে প্রশাসন বারবারই বলছে, এই প্রকল্প সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগ, যেখানে মূলত মানুষের সমস্যা সমাধানই প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে সরকারের কাছে এই প্রকল্প বড় বার্তা বয়ে আনতে পারে। শুধু সমস্যার কথা শোনা নয়, তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা— এই দিকটাই আলাদা করে নজর কেড়েছে।
সংক্ষেপে, মাত্র দেড় মাসে দু’কোটি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কার্যত জনসংযোগের নতুন রেকর্ড গড়েছে। এখন দেখার, আগামী দিনে এই উদ্যোগ কতটা স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে রাজ্যের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার।