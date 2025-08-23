খাতড়া (বাঁকুড়া), 23 অগস্ট: স্কুল চলাকালীন ক্লাসরুম দখল করে মাইক বাজিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আয়োজনের অভিযোগ ৷ এমনকি পড়ুয়াদের ক্লাসরুম থেকে বের করে সরকারি কর্মসূচির অনুষ্ঠানে যোগদান করানোর অভিযোগও উঠেছে ৷ আর এই নিয়ে প্রশ্ন করায় স্কুল চত্বর ছাড়লেন বিডিও ! ঘটনাটি বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের ধানাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকা নির্মলানন্দ হাইস্কুলের ৷
অভিযোগ, বিডিও নিজে স্কুল চলাকালীন 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আর এই নিয়েই বিডিও-সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অভিভাবকরা ৷ এমনকি বিরোধী বিজেপির তরফেও বিডিও-র বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অবহেলার অভিযোগ করা হয়েছে ৷
অভিযোগ, খাতড়ার বিডিও দেবজিৎ রায় নিজে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সরকারিভাবে ইমেল করেন ৷ সেখানে শনিবার স্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাসরুম খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ পাশাপাশি, স্কুলে পঠনপাঠনও চলবে বলে জানিয়ে দেন বিডিও ৷
খাতড়া ব্লকের 107, 112 ও 114 নম্বর বুথের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আয়োজন হয় ৷ আর এই পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্য উমা পতি ৷ তাঁর নেতৃত্বে প্যান্ডেল বেঁধে, মাইক ও ধামসা-মাদল বাজিয়ে সরকারি এই কর্মসূচি চলে ৷
স্কুল চলাকালীন পঠনপাঠন শিঁকেয় তুলে এভাবে সরকারি কর্মসূচি আয়োজনে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন একাংশ অভিভাবক এবং স্থানীয়রা ৷ কেন ছুটির দিনে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা ৷
প্রশান্ত ঘোষ নামে এক অভিভাবক বলেন, "ক্লাস চলছে আর তার মধ্যেই মাইক বাজিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে'র ক্যাম্প চলছে ৷ সরকারি অনুষ্ঠান হোক ৷ কিন্তু, সেটা পঠনপাঠনের ক্ষতি করে কেন হবে ? তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের ক্লাসরুম থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে ছবি তোলা হচ্ছে ৷ এগুলো কেন হচ্ছে ? ছুটির দিনে এসব করতে পারত ৷"
আরেক অভিভাবক কালীপদ সোরেন বলেন, "আমার ছেলে-মেয়ে, ভাইপো-ভাইঝিরা স্কুলে পড়ে ৷ ক্লাসে ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশোনা করবে ৷ এভাবে কোনও উন্নতি হবে না ৷ আমাদের বাচ্চাররা আরও 50 বছর পিছিয়ে যাবে ৷"
অভিভাবকদের অভিযোগ, স্বীকার করে নিয়েছেন চাকা নির্মলানন্দ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবকান্তি মহান্তি ৷ তিনি বলেন, "সরকারি কর্মসূচি চলছে ৷ পাশাপাশি পড়াশোনাও চালাচ্ছি ৷ এই ধরনের অনুষ্ঠান হলে সমস্যা তো হবেই ৷ কিন্তু, তাও চালাতে হচ্ছে ৷ আমার কাছে বিডিও-র ইমেলে নির্দেশ এসেছিল ৷ ক্যাম্পের জন্য কতগুলি ক্লাসরুম লাগবে, তা জানিয়ে ৷ পাশাপাশি, স্কুল চালু রাখার কথাও বলা হয় ৷ আমি বেতনভোগী সরকারি কর্মী ৷ সরকারের নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে ৷ আর একটা কথা ঠিক, এই ধরনের প্রোগ্রাম ছুটির দিনে করলেই ভালো হয় ৷ তা না-হলে পড়াশোনায় সমস্যা তো হবেই ৷"
শাসকদল এবং বিডিও-কে নিশানা করেছেন খাতড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য শান্তি পাত্র ৷ তিনি বলেন, "বিডিও সাহেব নিজে মঞ্চে মাইক হাতে ভাষণ দিচ্ছেন ৷ আরেকদিকে ক্লাস চলছে ৷ মাইক, ধামসা-মাদল বাজানো হচ্ছে ৷ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এই সরকার ৷ বিডিও-র নিজের একটা দায়িত্ব থাকা উচিত ৷ কীভাবে তিনি স্কুল চলাকালীন 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে'র ক্যাম্পের অনুমতি দিলেন ৷ প্রশ্ন করায় পালিয়ে গেলেন ৷"
খাতড়ার বিডিও দেবজিৎ রায়কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও জবাব না-দিয়েই এলাকা ছাড়েন ৷ পরবর্তী সময়ে বিডিও-কে তেরোবার ফোন করা হলেও, তিনি জবাব দেননি ৷ তবে, পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সদস্য উমা পতির বক্তব্য, "প্রচুর মানুষ এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে' ৷ মানুষ সমস্যার সমাধান পাচ্ছে ৷ আর ক্লাসও চলছে ৷ বিজেপির কাজ নেই, তাই এসে নিন্দা করছে ৷ কোনও সমস্যা হচ্ছে না পড়াশোনায় ৷ সব মিথ্যে কথা ৷"