বাদুড়িয়া, 20 অগস্ট: মহিলা উপভোক্তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পড়ছে এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ! তা-ও প্রায় চার বছর ধরে ৷ এমনকি উপভোক্তা মহিলার মৃত্যুও হয়েছে মাস দু’য়েক আগে ৷ কিন্তু, তারপরেও দিব্যি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে চলেছেন ওই ব্যক্তি ৷ এমনই এক অভিযোগকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায় ৷
অভিযোগ, মাসের পর মাস সরকারি প্রকল্পের টাকা ব্যাংক থেকে তুলেও নিয়েছেন সেই ব্যক্তি ৷ সুরাহা চেয়ে মৃত মহিলার স্বামী ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, মহিলা উপভোক্তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কীভাবে একজন পুরুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারে ৷ প্রশাসনই বা এতদিন ধরে কী করছিল ? কেনই বা তাঁদের নজরে এল না-বিষয়টি ? যদিও এর স্বপক্ষে কোনও সুদুত্তর দিতে পারেনি ব্লক প্রশাসন ৷ তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, বাদুড়িয়ার শায়েস্তানগর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গন্ধর্বপুরের বাসিন্দা বীথিকা দাস ৷ নিয়ম মেনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন তিনি ৷ সেই আবেদন তাঁর মঞ্জুরও হয়েছিল ৷ কিন্তু, মাসের পর মাস কেটে গেলেও মহিলার অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমা পড়ছিল না বলে অভিযোগ ৷ যে ঘটনায় সন্দেহ তৈরি হয় বীথিকা (তখন বেঁচে ছিলেন)-র ৷
পরিবার সূত্রে খবর, সন্দেহ দূর করতে তিনি বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে যান খোঁজখবর করতে ৷ তখনই মহিলা জানতে পারেন, তাঁর প্রাপ্য টাকা পাশের বাজিতপুর গ্রামের দেবাশিস বাছার নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে ৷ এমনকি, সেই টাকা নিয়মিত ব্যাংক থেকে তোলাও হচ্ছে ৷ এরপর বিডিও অফিসে দু'বার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা ৷ কিন্তু, তারপরেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ ৷
এদিকে, গত জুন মাসে অসুস্থ হয়ে মারা যান বীথিকা দাস ৷ তবে, তাঁর মারা যাওয়ার পরেও ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢোকা বন্ধ হয়নি ৷ অভিযোগ, মাসের শুরুতে আজও সেই টাকা দিব্যি পড়ছে দেবাশিসের অ্যাকাউন্টে ৷ এখানেই প্রশ্ন, মৃতের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কোন যাদুবলে আজও ঢুকছে অন্য এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ? যার সঙ্গে বীথিকা দাসের পরিবারের কোনও সম্পর্কই নেই ৷
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, এটা কি অনিচ্ছাকৃত কোনও ভুল ? নাকি এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে ? যদি কোনও ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে কি প্রশাসনের অন্দরের কারও ইন্ধন রয়েছে ? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ৷
অন্যদিকে, বীথিকা দাস মারা যাওয়ার পর তাঁর স্বামী নিজে বিডিও অফিসে গিয়ে সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷ কিন্তু, তাতেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ ৷ এই বিষয়ে মৃতের স্বামী অজয় দাস বলেন, "আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে তা-ও দু'মাস হয়ে গিয়েছে ৷ তারপরেও দিব্যি ওই ব্যক্তি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে চলেছেন ৷ শুধু অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে এমনটা নয় ৷ সেই টাকা তিনি নিজের মতো করে তুলে নিচ্ছেন ৷ বিষয়টি জানার জন্য ওই ব্যক্তির কাছে যাওয়া হলে তিনি কোনও গুরুত্বই দিতে চাননি ৷ তাই প্রশাসনের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার স্ত্রী’র 47 মাসের প্রাপ্য টাকা যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই সঙ্গে স্ত্রী'র মৃত্যুর পর দু'মাস ধরে যে টাকা ঢুকেছে ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে, সেটাও যেন সরকার ফিরিয়ে নেয় ৷"
যদিও যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই দেবাশিস বাছার টাকা ঢোকার নেপথ্যে অবশ্য অন্য যুক্তি খাড়া করেছেন ৷ তাঁর দাবি, "ওই মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জটিলতা রয়েছে ৷ বহুবার মহিলার পরিবারকে বলা হয়েছে, অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে তা ঠিকঠাক করে নিতে ৷ কিন্তু, আজও তাঁরা সেটা করেননি ৷ আমার অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যে টাকা ঢুকেছে, তার বেশিরভাগটা ইতিমধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওঁর পরিবারকে ৷ বাকি টাকাও দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ আমার এই টাকার কোনও প্রয়োজন নেই ৷"
কিন্তু, অন্যের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর কেন সেই টাকা তুলেছিলেন ? এই প্রশ্ন শুনে, অসুস্থতার কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান দেবাশিস বাছার ৷ অপরদিকে, এই বিষয়ে বাদুড়িয়ার বিডিও পার্থ হাজরা বলেন, "এই ধরনের কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি, প্রথম শুনলাম ৷ যদি এরকম হয়ে থাকে, তাহলে অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷"
এ নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "এরকম কোনও অভিযোগ স্থানীয় থানা কিংবা ব্লক প্রশাসনের কাছে হয়েছে কি না, তা জানা নেই ৷ খতিয়ে দেখতে হবে ৷ তারপরেই এ নিয়ে কিছু বলা সম্ভব হবে ৷"