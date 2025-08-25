মালদা, 25 অগস্ট: জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের কল থেকে সংগ্রহ করা পানীয় জলে কিলবিল করছে পোকা ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে মালদার চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়া গ্রামে ৷ আতঙ্কে সেই জল পান করা বন্ধ করে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভও দেখান তাঁরা ৷ যদিও গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে পিএইচই কর্তৃপক্ষ ৷
দু'দিন আগের কথা ৷ গত বুধবার রাতে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার চকবাহাদুরপুর গ্রামে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় একই পরিবারের তিন সদস্যের ৷ মৃতরা হলেন 64 বছর বয়সি পুষ্প মণ্ডল, তাঁর 35 বছর বয়সি পুত্রবধূ বুল্টি মণ্ডল ও 10 বছরের নাতনি পিউ ৷ পরিবার ও স্থানীয়রা সন্দেহ করেন, হয় ওই রাতের খাবারে কেউ বা কারা বিষ মিশিয়ে তাঁদের খুন করেছে অথবা বিষ মেশানো হয়েছিল পানীয় জলের পাত্রে ৷ সেই ঘটনা নিয়ে এখনও তদন্ত করছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ৷ এরই মধ্যে সরকারি পানীয় জল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মল্লিকপাড়া গ্রামে ৷
গ্রামবাসীদের দাবি, কয়েকদিন ধরেই পিএইচইর পানীয় জলে পোকা দেখা যাচ্ছে ৷ এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায় ৷ অনেকে প্রাণের ভয়ে এই জল পান করা বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ গাঁটের টাকা খরচ করে জল কিনে পান করছেন তাঁরা ৷ কিন্তু যাঁদের জল কেনার সামর্থ্য নেই তাঁরা অনেক দূর থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন ৷
গ্রামের এক বাসিন্দা ইরশাদ আলি বলেন, "আমাদের গ্রামে এমনিতেই পানীয় জলের প্রচণ্ড সমস্যা ৷ গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু জল যায় না ৷ এনিয়ে পিএইচই কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি কোনও ভ্রূক্ষেপ করেননি ৷ মাস তিনেক আগে গ্রামের সবার জন্য একটি নতুন সংযোগ দেওয়া হয় ৷ সেখানে জল আসছিল ৷ গোটা গ্রামের মানুষ এখান থেকেই জল নিত ৷ কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই কল দিয়ে জলের সঙ্গে পোকা বেরোচ্ছে ৷ তাই গতকাল থেকে কেউ এই জল পান করছে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "শুনেছি, যেখান থেকে জল আসছে সেই রিজার্ভার নোংরা হয়ে রয়েছে ৷ পরিষ্কার করা হচ্ছে না ৷ এখানে রাস্তার ধারে অনেক ট্যাপকলের স্ট্যান্ড করা হয়েছে ৷ কিন্তু কোনওটিতে কলের মুখ নেই ৷ খোলা অবস্থায় রয়েছে ৷ সেখান থেকেও পানীয় জলে পোকা মিশতে পারে ৷ আমরা সেকথাও কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম ৷ কাজ হয়নি ৷ সেই ট্যাপকলগুলি দিয়ে জল পড়ে যাওয়ার জন্য মানুষের বাড়িতে জল পাওয়া যায় না ৷ আমরা এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য প্রশাসনের পদক্ষেপ দাবি করছি ৷ কারণ, পোকা মেশা জল পান করলে মানুষ অসুস্থ হতে পারে ৷ এমনকি মারাও যেতে পারে ৷"
আরেক গ্রামবাসী মিনাজুল হকের কথায়, "প্রায় দু'বছর ধরে আমাদের এখানে পিএইচইর জল আসছিল না ৷ অথচ লাইনের মোটা পাইপ এই এলাকা দিয়েই গিয়েছে ৷ পাইপ লাইন থেকে জল না মেলায় গ্রামবাসীরা সাবমার্সিবল পাম্প থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করত ৷ মাস তিনেক আগে এখানে নতুন একটি ট্যাপকলের স্ট্যান্ড বসানো হয় ৷ সেখানে জল আসছিল ৷ হঠাৎ গ্রামের মহিলারা লক্ষ্য করেন, সেখানে পোকা-সহ জল বেরোচ্ছে ৷ এই ঘটনার পর আমরা কেউ এই জল পান করছি না ৷ বাইরে থেকে জল কিনে পান করছি ৷ যাদের সেই সামর্থ নেই তারা সাবমার্সিবল পাম্পের জল নিয়ে আসছে ৷ এলাকায় পানীয় জলের খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ এই জল পান করলে আমরা অসুস্থ হতে পারি ৷ এই গ্রামের সবাই খুব গরিব ৷ সবার চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই ৷ গোটা গ্রামে প্রায় চারশো পরিবার ৷ প্রত্যেকেই সমস্যায় পড়েছে ৷ আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাইছি ৷"
একই বক্তব্য লুৎসি খাতুনের ৷ তিনি বলেন, "রবিবার গোটা গ্রামের একটি কলেও জল আসছিল না ৷ শুধুমাত্র এই কলে জল পাওয়া যাচ্ছিল ৷ আমরা সবাই এখানে জল নিতে এসেছিলাম ৷ কিন্তু বালতিতে জল ভরে দেখি, তার মধ্যে কিলবিল করছে পোকা ৷ তাই গতকাল থেকে এই কল থেকে জল নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি ৷ ওই জল কীভাবে পান করা যায় ? মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে তো ৷ আমার মনে হয় রিজার্ভার ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না ৷ তাতেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷"
এবিষয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের চাঁচল মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষের বক্তব্য, "সংবাদমাধ্যমের কাছেই ঘটনাটি জানতে পারলাম ৷ আমরা আজই ওই গ্রামে গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ৷ যত দ্রুত সম্ভব, সমস্যার সমাধান করা হবে ৷"