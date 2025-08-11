ETV Bharat / state

বাঙালি না বাংলাদেশি ? মুম্বই-তামিলনাড়ুতে আটক এক মহিলা-সহ 2 বাংলাভাষী

বাংলা ভাষায় কথা বলার জের! ফের ভিন রাজ‍্যে পরিযায়ী শ্রমিককে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ ৷ এমনটাই অভিযোগ হাসনাবাদ ও বজবজে ৷

BENGALI MIGRANT LABOUR HARRASMENT
বাঁ-দিক থেকে হাসনাবাদের রাজীব শেখ ও বজবজের সোমা বিবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2025 at 6:14 PM IST

বজবজ ও হাসনাবাদ, 11 অগস্ট: বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক আরও দুই পরিযায়ী শ্রমিককে ৷ মুম্বই পুলিশ আটক করে দক্ষিণ 24 পরগনার বজবজের এক মহিলাকে ৷ অন্যদিকে, তামিলনাড়ু পুলিশ আটকে রেখেছে উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের এক ব্যক্তিকে ৷ হাসনাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছেন ৷

জানা গিয়েছে, মোবাইলে বাংলায় কথা বলছিলেন বজবজের ওই মহিলা ৷ সেই কারণে বাংলাদেশি সন্দেহে বজবজের সোমা বিবিকে আটক করে মুম্বই পুলিশ। অভিযোগ, সোমাকে প্রায় 24 ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা হয়েছিল। অবশেষে, পরিবারের লোকজন উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ বজবজ থানায় যোগাযোগ করলে প্রশাসনিক তৎপরতায় ও প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে তাঁকে ছাড়া হয় বলে দাবি। পুরো ঘটনায় আতঙ্কিত সোমার পরিবার।

মুম্বইয়ে কাজ করতেন সোমা -

বজবজ 1 নম্বর ব্লকের উত্তর রায়পুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাহির জমাদার। কাজের জন্য জাহির, তাঁর স্ত্রী সোমা, তাঁদের দুই ছেলে ও বউমা মুম্বইয়ে থাকতেন। তবে গতবছর স্ত্রীদের নিয়ে বজবজের বাড়ি ফিরে আসেন জাহির-সোমার দুই ছেলে। চলতি বছর জানুয়ারিতে বাড়ি চলে আসেন জাহিরও। তবে সোমা মুম্বইয়েই ছিলেন। প্রায় 6 বছর ধরে নবি মুম্বইয়ের শিরোনা বাজারে একটি শপিং মলে কাজ করতেন সোমা। একই বিল্ডিংয়ে সিকিউরিটির কাজ করতেন জাহির।

বাংলায় ফোনে কথা, আটক সোমা -

তবে গত জানুয়ারিতে কাজ ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন তিনি। সোমা একাই মুম্বইয়ে ছিলেন। পরিবারের দাবি, গত 7 তারিখ ছেলের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন সোমা। বাংলায় কথা বলায় তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে পুলিশ ৷ এরপর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রায় 24 ঘণ্টা আটক করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন বজবজ থানায় যোগাযোগ করলে প্রশাসনিক তৎপরতায় ও প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে সোমাকে ছাড়া হয় বলে দাবি। সোমাকে মুম্বই থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পরিবার।

তামিলনাড়ুতে আটক রাজীব শেখ -

অন্যদিকে, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে ফের ভিন রাজ‍্যে পরিযায়ী শ্রমিককে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। এবার ঘটনাস্থল তামিলনাড়ু। অভিযোগ, রাজীব শেখ নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিককে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। সেই সময় রাজীব একবার ফোন করে সমস্ত কথা জানিয়েছিল পরিবারকে ৷ রাজীবের বাড়ি উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার টাকি পুরসভা এলাকায়।

বসিরহাট জেলা পুলিশের বক্তব্য -

বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ হলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। আমাদের তরফেও তামিলনাড়ুর পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীর -

21 দিন পরও তাঁর কোনও হদিশ কিংবা সন্ধান কোনওটায় মেলেনি বলে দাবি পরিবারের লোকজনের। ফলে, দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে স্বামীর সন্ধান পেতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছেন পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী। সেইসঙ্গে বাংলার প্রশাসনিক প্রধানের কাছে নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারের আর্তি, তাঁকে যেন দ্রুত ফিরিয়ে আনা হয় এরাজ্যে। পরিবারের দাবি, বাংলা ভাষায় কথা বলায় ওই পরিযায়ী শ্রমিককে স্রেফ বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে রাখা হয়েছে। অথচ, তাঁর যাবতীয় ডকুমেন্ট রয়েছে এদেশের। তারপরও ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

তৃণমূল কাউন্সিলর ও পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য -

  • এদিকে, ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন টাকি পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর গোবিন্দ সরকার। তাঁর কথায়, "ওই পরিযায়ী শ্রমিকের আধার, ভোটার কার্ড সবকিছুই রয়েছে। ওঁর পরিবারও এদেশের বাসিন্দা। ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত ডকুমেন্ট পাঠানোর পরেও কেন থানায় আটকে রাখা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। আমি চাই, বাংলার ওই পরিযায়ী শ্রমিককে দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হোক।" অন‍্যদিকে, স্থানীয় ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।
  • স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরও দাবি করেছেন, তাঁর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই পরিযায়ী শ্রমিককে দ্রুত যেন ছেড়ে দেওয়া হয় থানা থেকে। সমস্ত ডকুমেন্ট (ভারতীয় নাগরিকত্ব) দেখানোর পরেও কেন ওই পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হল না, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। চাপে পড়ে তামিলনাড়ুর পুলিশ প্রশাসন শেষ পর্যন্ত বাংলার ওই পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেয় কি না, সেটাই দেখার বিষয়।
  • এই বিষয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী মোনোরা বিবি বলেন, "আমার স্বামী দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তামিলনাড়ু রাজ‍্যে কর্মরত। ওখানকার স্থানীয় পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে ও'কে তুলে নিয়ে গিয়েছে। 21 দিন হতে চলল, তারপরেও আমার স্বামীকে ছাড়া হয়নি। কী খাচ্ছে ? কী করছে ? তার কিছুই জানতে পারছি না। আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। আমার স্বামী বাংলাদেশি নন ৷ আমরা টাকি পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। সমস্ত ডকুমেন্ট রয়েছে। সেসব পাঠানোও হয়েছে। কিন্তু, তারপরও স্বামীকে ছাড়তে টালবাহানা করছে ওখানকার পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। ওনার কাছে আমার করুণ আর্তি, স্বামীকে যেন দ্রুত ফিরিয়ে আনা হয় এরাজ্যে।"
  • রাজীবের ছেলে জাহিদুল ইসলাম শেখ বলেন, "বাবাই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে ওনাকে টানা 21 দিন ধরে আটকে রেখেছে পেরেমবালা থানার পুলিশ। এনিয়ে সকলেই আমরা চিন্তিত। পরিবারের সদস্যরা কার্যত ভেঙে পড়েছেন। বাবাকে পুলিশ না ছাড়লে আমাদের সংসার অচল হয়ে পড়বে। তাই, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন তামিলনাড়ু থেকে বাবাকে ফিরিয়ে আনতে তিনি যেন কোনও উদ্যোগ নেন।"

রাজপথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও-

শুধু রাজীব নন, আগেও ভিন রাজ‍্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে ওপার বাংলায় 'পুশব্যাক' করার অভিযোগও সামনে এসেছে। বিশেষত, বিজেপি শাসিত রাজ‍্য থেকেই এই ধরনের ঘটনা বেশি করে প্রকাশ্যে এসেছে বলে অভিযোগ। এসআইআর বিতর্কের আবহে বাংলার একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিকের ভিন রাজ‍্যে 'হেনস্থা' এবং 'পুশব্যাক'-এর মতো গুরুতর ঘটনায় ইতিমধ্যে রাজপথে নেমে সরবও হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যার জেরে চাপে পড়ে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা শ্রমিকদের একসময় ফিরিয়ে আনা হয় ভারতে। এত কিছুর পরেও ভিন রাজ‍্যে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা কিংবা বাংলাদেশি সন্দেহে থানায় তুলে যাওয়ার ঘটনা যে এতটুকু কমেনি, তা কিন্তু স্পষ্ট রাজীব শেখের ঘটনাতেই।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে রাজীব -

জানা গিয়েছে, রাজীবের সংসারে স্ত্রী ছাড়াও তিন সন্তান রয়েছে। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ভালো না-হওয়ায় পাঁচ বছর আগে তিনি ভিন রাজ‍্যে পাড়ি দিয়েছিলেন দু-পয়সা বেশি রোজগারের আশায়। তামিলনাড়ুর পেরেমবালা থানা এলাকার একটি ইটভাটায় কাজ করতেন রাজীব। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎই তাতে ছন্দপতন ঘটে চলতি বছরের 22 জুলাই। অভিযোগ, আচমকাই সেদিন পেরেমবালা থানার পুলিশ এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় থানায়। শুধু তিনি নন, আরও কয়েকজনকে জোর করে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

তারপর থেকে পরিবারের একমাত্র রোজগেরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়ে উঠেনি স্ত্রী কিংবা সন্তানদের। তিনি কোথায় আছেন ? কীভাবে রয়েছেন ?তার কোনও সঠিক তথ্য মিলছে না বলে অভিযোগ। ঘটনার পর 21 দিন কেটে গিয়েছে। তার পরেও পরিযায়ী স্বামীর কোনও খোঁজ পাননি স্ত্রী মোনোরা বিবি। হদিশ না পেয়ে কার্যত ভেঙে পড়েছেন তিনি।

