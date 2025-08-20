ETV Bharat / state

উপস্থিতির হার বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের টাকা তছরুপ, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের বিক্ষোভ - MID DAY MEAL MONEY

আর্থিক তছরুপের অভিযোগ মানতে নারাজ ৷ তবে উপস্থিতির হার বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের টাকা উদ্বৃত্ত করানোর কথা স্বীকার করেন প্রধান শিক্ষক ৷

bankura school
প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অভিভাবকদের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read

গঙ্গাজলঘাটি, 20 অগস্ট: স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বেশি দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে মিড ডে মিলের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ৷ শুধু তাই নয়, অন্যান্য খাতেও আর্থিক তছরুপের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে । টাকার হিসাব চেয়ে এদিন ওই স্কুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালন সমিতি নেই । শিক্ষা দফতর থেকে বারংবার পরিচালন সমিতি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি । অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের অনিচ্ছাতেই গঠিত হয়নি ওই পরিচালন সমিতি । এদিকে পরিচালন সমিতি না থাকার সুযোগ নিয়ে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে মিড ডে মিলের বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ওই প্রধান শিক্ষক প্রকাশচন্দ্র পণ্ডার বিরুদ্ধে ।

স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের সর্বশিক্ষা অভিযানের বরাদ্দ থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি এবং স্কুল চত্বরের গাছ বিক্রির লক্ষ লক্ষ টাকার কোনও হিসাব দিতে পারছেন না প্রধান শিক্ষক । অঊিযোগ, ওই টাকাও আত্মসাৎ করেছেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের তহবিলের টাকার হিসাব না-দিলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা ।

অভিভাবক প্রশান্ত লায়েক বলেন, "উনি এই স্কুলে এসেছেন 2017 সাল থেকে ৷ তখন থেকে মিড ডে মিলের টাকা উদ্বৃত্ত করেছেন প্রধান শিক্ষক ৷ স্কুলে হয়তো 80-90 পড়ুয়া উপস্থিত, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন 250 জন ৷ স্কুলের মাথাপিছু মিড ডে মিলের টাকা রাজ্য সরকারের থেকে নিয়ে বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন উনি ৷ কোন খাতে খরচ করেছেন, তা বলতে পারছেন না প্রধান শিক্ষক ৷ স্কুলে কোনও পরিচালন সমিতি নেই ৷ প্রধান শিক্ষক হতে দেননি পরিচালন সমিতি ৷ প্রধান শিক্ষকই স্কুলের সর্বেসর্বা ৷"

আরেক অভিভাবক অভিজিৎ মাজি বলেন, "মিড ডে মিলে 2 লক্ষ 29 হাজার টাকার দুর্নীতি করেছেন প্রধান শিক্ষক ৷ যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হল টাকাটা কোথায় গেল উনি কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না ৷ বলছেন ওই টাকায় ফল খেয়েছি, কখনও বলছেন সরস্বতী পুজোর খরচা করেছি ৷ এরকম নানা অজুহাত দেখাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক ৷ এদিকে বাচ্চাদের জঘন্য খাবার খাওয়াচ্ছেন ৷ এমনকি স্কুলে গরিব বাচ্চাদের অ্যাডমিশন ফি নেন ৷ স্কুল পরিদর্শক এই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক ৷ এটাই আমাদের দাবি ৷"

পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের টাকা উদ্বৃত্ত করার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক । প্রকাশচন্দ্র পণ্ডা বলেন, "আর্থিক তছরুপের অভিযোগ সত্য নয় ৷ মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বাড়িয়েছি ৷ ওই উদ্বৃত্ত টাকা স্কুলে সরস্বতী পুজোর ঘাটতি পূরণ থেকে শুরু করে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়ার উদেশ্যে খরচ করা হয়েছে ।" পরিচালন সমিতি গঠন না-করার পিছনে প্রধান শিক্ষকের যুক্তি, "তৃণমূল ব্লক সভাপতি ছিলেন নিমাই মাজি তার চাপেই স্কুলে পরিচালন সমিতি গঠন করা যায়নি ৷ তিনি বলেছিলেন, পরে নতুন নাম এলে পরিচালন সমিতি গঠন করতে ৷ তার ভয়েই তাই পরিচালন সমিতি গঠন করতে পারিনি ৷"

গঙ্গাজলঘাটির স্কুল পরিদর্শক মহাদেব মাইতি বলেন, "এভাবে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি যেমন দেখানো বেআইনি, তেমনই উদ্বৃত্ত টাকা অন্য খাতে খরচ করাও নিয়ম বিরুদ্ধ । দ্রুত ওই টাকার হিসাব না দিলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । উনি আর্থিক তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হবেন ৷"

গঙ্গাজলঘাটি, 20 অগস্ট: স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বেশি দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে মিড ডে মিলের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ৷ শুধু তাই নয়, অন্যান্য খাতেও আর্থিক তছরুপের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে । টাকার হিসাব চেয়ে এদিন ওই স্কুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা ৷

স্থানীয় সূত্রে খবর, লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালন সমিতি নেই । শিক্ষা দফতর থেকে বারংবার পরিচালন সমিতি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি । অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের অনিচ্ছাতেই গঠিত হয়নি ওই পরিচালন সমিতি । এদিকে পরিচালন সমিতি না থাকার সুযোগ নিয়ে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে মিড ডে মিলের বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ওই প্রধান শিক্ষক প্রকাশচন্দ্র পণ্ডার বিরুদ্ধে ।

স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের সর্বশিক্ষা অভিযানের বরাদ্দ থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি এবং স্কুল চত্বরের গাছ বিক্রির লক্ষ লক্ষ টাকার কোনও হিসাব দিতে পারছেন না প্রধান শিক্ষক । অঊিযোগ, ওই টাকাও আত্মসাৎ করেছেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের তহবিলের টাকার হিসাব না-দিলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা ।

অভিভাবক প্রশান্ত লায়েক বলেন, "উনি এই স্কুলে এসেছেন 2017 সাল থেকে ৷ তখন থেকে মিড ডে মিলের টাকা উদ্বৃত্ত করেছেন প্রধান শিক্ষক ৷ স্কুলে হয়তো 80-90 পড়ুয়া উপস্থিত, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন 250 জন ৷ স্কুলের মাথাপিছু মিড ডে মিলের টাকা রাজ্য সরকারের থেকে নিয়ে বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন উনি ৷ কোন খাতে খরচ করেছেন, তা বলতে পারছেন না প্রধান শিক্ষক ৷ স্কুলে কোনও পরিচালন সমিতি নেই ৷ প্রধান শিক্ষক হতে দেননি পরিচালন সমিতি ৷ প্রধান শিক্ষকই স্কুলের সর্বেসর্বা ৷"

আরেক অভিভাবক অভিজিৎ মাজি বলেন, "মিড ডে মিলে 2 লক্ষ 29 হাজার টাকার দুর্নীতি করেছেন প্রধান শিক্ষক ৷ যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হল টাকাটা কোথায় গেল উনি কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না ৷ বলছেন ওই টাকায় ফল খেয়েছি, কখনও বলছেন সরস্বতী পুজোর খরচা করেছি ৷ এরকম নানা অজুহাত দেখাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক ৷ এদিকে বাচ্চাদের জঘন্য খাবার খাওয়াচ্ছেন ৷ এমনকি স্কুলে গরিব বাচ্চাদের অ্যাডমিশন ফি নেন ৷ স্কুল পরিদর্শক এই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক ৷ এটাই আমাদের দাবি ৷"

পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে মিড ডে মিলের টাকা উদ্বৃত্ত করার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক । প্রকাশচন্দ্র পণ্ডা বলেন, "আর্থিক তছরুপের অভিযোগ সত্য নয় ৷ মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বাড়িয়েছি ৷ ওই উদ্বৃত্ত টাকা স্কুলে সরস্বতী পুজোর ঘাটতি পূরণ থেকে শুরু করে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়ার উদেশ্যে খরচ করা হয়েছে ।" পরিচালন সমিতি গঠন না-করার পিছনে প্রধান শিক্ষকের যুক্তি, "তৃণমূল ব্লক সভাপতি ছিলেন নিমাই মাজি তার চাপেই স্কুলে পরিচালন সমিতি গঠন করা যায়নি ৷ তিনি বলেছিলেন, পরে নতুন নাম এলে পরিচালন সমিতি গঠন করতে ৷ তার ভয়েই তাই পরিচালন সমিতি গঠন করতে পারিনি ৷"

গঙ্গাজলঘাটির স্কুল পরিদর্শক মহাদেব মাইতি বলেন, "এভাবে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বেশি যেমন দেখানো বেআইনি, তেমনই উদ্বৃত্ত টাকা অন্য খাতে খরচ করাও নিয়ম বিরুদ্ধ । দ্রুত ওই টাকার হিসাব না দিলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । উনি আর্থিক তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হবেন ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

FINANCIAL FRAUD IN SCHOOLHEADMASTER CORRUPTIONস্কুলে আর্থিক তছরুপমিড ডে মিলের টাকা আত্মসাৎMID DAY MEAL MONEY

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.