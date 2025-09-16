হাসপাতালে আয়া-রাজ! ডেলিভারির জন্য 5000 টাকা দাবি, না-দিলে অন্তঃসত্ত্বাকে রেফারের হুমকি

হাসপাতালে আয়া-রাজ! ডেলিভারির জন্য 5000 টাকা দাবি, না-দিলে অন্তঃসত্ত্বাকে রেফারের হুমকি
অভিযোগ অস্বীকার আয়াদের৷ তবে এক রোগীর পরিবার অভিযোগ জানাতেই পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন৷
September 16, 2025
মালদা, 16 সেপ্টেম্বর: সরকারি হাসপাতালে চলছে আয়ারাজ৷ এই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে৷ বিশেষ করে গর্ভবতীদের পরিবারকে ব্ল্যাকমেইল করে আয়ারা মোটা টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ৷
দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা ঘটে চললেও এতদিন এই নিয়ে কেউ কোথাও অভিযোগ জানাননি৷ তবে এবার এক গর্ভবতীর দাদা গোটা ঘটনা জানিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন৷ সেই অভিযোগ পেয়েই পদক্ষেপ করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ৷ ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই হাসপাতালের দুই আয়াকে৷ ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক৷
হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভর করে থাকেন হরিশ্চন্দ্রপুর 1 ও 2 নম্বর ব্লকের 16টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী লক্ষাধিক মানুষ৷ তাঁদের বেশিরভাগই গরিব৷ অত লেখাপড়াও জানেন না৷ অভিযোগ, সেই মানুষদেরই নিশানা করেন হাসপাতালের আয়ারা৷ মূলত গর্ভবতীদের পরিবারকে নিশানা করা হয়৷ গ্রাম্য বধূদের লেবার রুমে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিবার পরিজনের কাছে মোটা অংকের অর্থ দাবি করেন আয়ারা৷
রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, আয়ারা সাফ জানিয়ে দেন, টাকা না দিলে এই হাসপাতালে প্রসব হবে না৷ অন্তঃসত্ত্বাদের রেফার করে দেওয়া হবে চাঁচল কিংবা মালদায়৷ ঝক্কি এড়াতে সবাই আয়াদের শর্তে রাজি হতে বাধ্য হন৷ এভাবেই কারও কাছে দেড় হাজার, কারও কাছে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেন আয়ারা৷
এতদিন ধরে চলে আসা এই প্রথায় এবার বাদ সেধেছেন স্থানীয় বাঘুয়া গ্রামের আবদুল মালেক৷ তিনি নিজের অন্তঃসত্ত্বা বোনকে এই হাসপাতালে ভর্তি করেন৷ সেই সময় তাঁর কাছে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন আয়ারা৷ মালেক বলেন, “যেদিন বোনকে এখানে ভর্তি করি তার পরেরদিন তাকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়৷ আয়ারা প্রথমে আমাকে কিছু বলেনি৷ বোনকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে জানায়, পাঁচ হাজার টাকা লাগবে৷ এই টাকা না দিলে ওরা বোনকে চাঁচল কিংবা মালদা রেফার করে দেবে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মাসিরা আগে আমাকে কিছু বলেনি৷ বোনকে লেবার রুমে ঢোকানোর পর টাকার দাবি করে৷ এটাই ওদের প্ল্যানিং৷ লেবার রুমে যখন রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করে তখনই ওরা টাকা চায়৷ বাধ্য হয়ে আমি ওদের দু’হাজার টাকা দিয়েছি৷ শুধু আমি নই, ওরা সবার কাছ থেকেই এভাবে টাকা আদায় করে৷ 1500 টাকার নীচে কারও কাছে নেয় না৷ পরে আমি গোটা ঘটনা হাসপাতালের চিকিৎসককে জানাই৷’’
আবদুল মালেক আরও বলেন, ‘‘তিনি (চিকিৎসক) প্রথমে বলেন, এমন ঘটনা এই হাসপাতালে ঘটতে পারে না৷ তবু তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন৷ পরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দিতে বলেন৷ সেই অনুযায়ী আমি অভিযোগপত্র দায়ের করি৷ বোন ও তার সন্তান এখন সুস্থ রয়েছে৷ তবে এই হাসপাতালের সাফাই-এর পরিস্থিতি খুব খারাপ৷ দুর্গন্ধে ওয়ার্ডে টেকা দায়৷”
সরকারি এই হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকতেই দেওয়ালে লেখা রয়েছে, প্রসব পরিষেবা এবং নিশ্চয় যানের জন্য হাসপাতাল বা বাইরের কাউকে কোনও টাকা দেবেন না৷ তাহলে দিনের পর দিন এমন ঘটনা ঘটছে কীভাবে? দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ছোটন মণ্ডলের বক্তব্য, “বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না৷ এতদিন কেউ কোনও অভিযোগও দায়ের করেননি৷ সেই অভিযোগ পেতেই দুই আয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ ভবিষ্যতে এমন অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে৷”
হাসপাতালে কর্তব্যরত আয়াদের দাবি, কোনও গর্ভবতী সুস্থ-সন্তান প্রসব করলে তাঁরা তাঁর পরিবারের কাছ থেকে 400-500 টাকা বকশিস দাবি করেন৷ প্রসূতির পরিবারের লোকজন হাসিমুখেই তাঁকে বকশিস দেন৷ কিন্তু তাঁরা জোর করে কারও কাছ থেকে টাকা আদায় করেন না৷ যদিও ভুক্তভোগী মানুষজনের বক্তব্য, মা ও সন্তানের কথা ভেবে তাঁরা আয়াদের টাকার দাবি মানতে বাধ্য হন৷ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা ঘটে চললেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এতদিন কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন, তা তাঁদের জানা নেই৷