চা বাগান শ্রমিকদের নামে ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট ! উধাও পিএফের কোটি কোটি টাকা - PF FAKE DEATH CERTIFICATES

জীবিত চা শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে পিএফের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ অবশ্য এই প্রথম নয়। তবে এবার কয়েক কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

PF FAKE DEATH CERTIFICATES
পিএফের কয়েক কোটি টাকা আত্মস্যাৎ চা বাগানে (ইটিভি বাংলা)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read

জলপাইগুড়ি, 14 অগস্ট: জীবিত আছেন, অথচ পিএফ-এর খাতায় তিনি মৃত ! এমনকী জিবীত অবস্থাতেই মৃত সংশাপত্র বানিয়ে পিএফের সঞ্চয় হাতিয়ে নেওয়ার এমনই মারাত্মক অভিযোগ উঠল চা বাগানে। ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে পিএফ এবং বীমা মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ এমন চা শ্রমিকের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়, প্রায় শতাধিক ৷ এই অভিযোগেই পিএফ কমিশনারের দ্বারস্থ হয়েছেন চা শ্রমিকরা।

ঘটনার সূত্রপাত, এক চা শ্রমিক তাঁর পিএফ অ্যাকাউন্টের KYC আপডেট করাতে গিয়ে দেখলেন তিনি মৃত। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বন্ধ ধরনীপুর চা বাগানের এক-দু'জন নয়, এমন জীবিত অবস্থায় মৃত চা শ্রমিকের সংখ্যা 184 ৷ মৃত্যুর সংশাপত্র জমা করে পিএফের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ ডুয়ার্সে। সমস্যা নিয়ে পিএফ দফতরে চা বাগানের শ্রমিকরা। পাশাপাশি ভুয়ো পাট্টা দেওয়ার অভিযোগ এনে জেলাশাসকের দফতরে আসেন বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটার নেতারা।

জীবিত চা শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে পিএফের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও এমন অভিযোগ করে আসছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা। বড় চক্রের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা। জেলার একটি পুরসভা থেকে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ কমিশিনারের দফতরে গিয়ে শতাধিক চা শ্রমিকদের পিএফের সমস্যার খতিয়ান তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চা শ্রমিক মহল্লায় ভুয়ো পাট্টা দেওয়ার অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন বিকাশ পরিষদের নেতারা।

জানা গিয়েছে, কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়া শ্রমিকদের বীমার টাকা যেমন তুলে নেওয়া হয়েছে তেমনি, পিএফের টাকাও তুলে নেওয়া হয়েছে। ধরনীপুর চা বাগান দির্ঘদিন বন্ধ ছিল।পরিচালন কমিটি বাগান বন্ধ করে চলে যায়। ফলে মোট টাকার পরিমান কত সেটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সম্পাদক বিকাশ বার্লা বলেন, "ধরনীপুর চা বাগানে জমির পাট্টা দেওয়ার বিষয়ে দুর্নীতি হয়েছে। বাংলাদেশ, নেপাল থেকে এসেছে এমন লোকেদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আদিবাসীরা পাট্টা পায়নি ৷ আমাদের কাছে প্রমাণ আছে জীবিত মামুষদের মৃত দেখিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কার অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে, কীভাবে গিয়েছে তার তদন্ত আমরা চাইছি।"

তিনি আরও বলেন, "184 জন লোকেদের পিএফের টাকা মৃত দেখিয়ে, ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা পিএফ দফতরে বিষয়টি জানালাম তথ্য প্রমাণ-সহ ৷ আমরা এর তদন্ত চাইছি। আমরা রেকর্ড বের করতে চাইছি। আমরা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার হাতেও এইসব তথ্য তুলে দেব ৷ কেন্দ্রীয় সরকারেরও দ্বারস্থ হব। আগামী মাসেই আমরা দিল্লি যাব। ন্যাশনাল কমিশন সিডিউল ট্রাইবের দ্বারস্থ হব।"

এদিন জলপাইগুড়ি রিজিওনাল পিএফ কমিশনার পবন কুমার বনসাল বলেন, "মৃত্যু সার্টিফিকেট দিয়ে সঠিক নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করার পরেই পিএফের টাকা দেওয়া হয়। এবার মৃত্যুর সার্টিফিকেট কারা ইস্যু করছে সেটা দেখা দরকার ৷ আমরা পোর্টালে মৃত্যুর সার্টিফিকেট চেক করেই টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া করে থাকি। সেখানে গাফিলতি দেখা যাচ্ছে সেটা হল মৃত্যুর সার্টিফিকেট কারা ইস্যু করছে সেটা আগে দেখতে হবে। ক্লেইম কে করছে সেটা আগে দেখা হয়। কোন চা বাগান সব দেখার পরেই টাকা দেওয়া হয়। কোনও প্রমাণ দিলে অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ আমাকে দেওয়া হয়নি। এখন 95 শতাংশ অনলাইন ক্লেইম দেওয়া হচ্ছে। এমন কোনও ঘটনা হলে তা তদন্ত সাপেক্ষ।"

ধরনীপুর চা বাগানের শ্রমিক সুশিলা মুর্মু বলেন, "আমি জীবিত ৷ কিন্তু পিএফ অ্যাকাউন্টের KYC করতে গিয়ে দেখি আমার মৃত্যু হয়েছে ৷ আমার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। টাকা কে তুলে নিয়েছে সেটা জানি না। সেটাই খোঁজার চেষ্টা করছি। কষ্ট করে পিএফের টাকা জমা করেছিলাম শেষ বয়সে কাজে লাগবে। কিন্তু এখন দেখি টাকা নেই। আমর এর প্রতিকার চাই।" চা শ্রমিক পুনিয়া ওড়াও, ফুলো মুন্ডারা জানান, পিএফের টাকা কেউ তুলে নিয়েছে ! এত কষ্ট করে কাজ করে টাকা জমিয়ে রাখার পর অন্য কেউ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে !

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, "রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, রাজ্যসভায় তিনজন সাংসদ পিএফের দফতরে গিয়েছিল বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ বিষয়টি খতিয়ে দেখার।" এদিকে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা বলেন, "আমরা বার বার বলে এসেছি পিএফ দফতরে অনিয়ম চলছে। পিএফের টাকা একটা চক্র আত্মসাৎ করছে।"

TAGGED:

