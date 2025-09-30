পুজোর মধ্যেও উত্তপ্ত ভাটপাড়া, ফের অর্জুনের বাড়ির সামনে বোমা-গুলির অভিযোগ
তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিংয়ের দলবলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷ পাল্টা স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ছেলেকে বিনাকারণে মারধরের অভিযোগ সোমনাথ শ্যামের ৷
Published : September 30, 2025 at 5:18 PM IST
ভাটপাড়া, 30 সেপ্টেম্বর: ফেব্রুয়ারির পর সেপ্টেম্বর ৷ আবারও দুষ্কৃতী তাণ্ডবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়া ৷ এবার দুর্গোৎসবের আবহে ৷ অভিযোগ, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ বিজেপি নেতার অভিযোগ, বোমাবাজির পাশাপাশি গুলিও চলেছে পুলিশের উপস্থিতিতে ৷ আর এবারও অর্জুনের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷
অর্জুন অভিযোগ করেছেন, দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ভাঙচুর করা হয়েছে তাঁর ভাইপোর গাড়িও ৷ অশান্তি হলেও বোমা-গুলি চলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে জগদ্দল থানার পুলিশ ৷ তবে, ঘটনার কথা অস্বীকার না-করলেও, জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম পুরো ঘটনার দায় চাপিয়েছেন অর্জুন সিংয়ের ঘাড়ে ৷
তিনি অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রাজেশ সিংয়ের ছেলে অমিত সিংকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ পুরো ঘটনায় অর্জুন সিংয়ের মদতপুষ্ট কিছু দুষ্কৃতীর হাত রয়েছে ৷ এমনকি সেই সময় অর্জুন সিংয়ের বাড়ির বাইরে মোতায়েন সিআইএসএফ পুরো ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল বলে অভিযোগ করেছেন সোমনাথ শ্যাম ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে এলাকায় নামানো হয়েছে র্যাফ ৷ শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্তও ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি ৷
ঘটনার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে ৷ অর্জুনের বাড়ির সামনে একটি পুজো মণ্ডপে বসেছিলেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক ৷ সেই সময় তাঁদের লক্ষ্য করে নমিত সিং ও তাঁর দলবল গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে বচসা শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে ৷ তার থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত ৷ যা পরবর্তীতে বড় আকার ধারণ করে ৷
অভিযোগ উঠেছে, বচসা চলাকালীন দুষ্কৃতীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে ৷ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করে ৷ ঘটনাস্থলের কাছেই পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ তড়িঘড়ি তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে ৷ যদিও, দুষ্কৃতীদের রুখতে ব্যর্থ হয় পুলিশ ৷ অভিযোগ, পুলিশের সামনেই পরপর বোমা ছোড়া হয় ৷ তার জেরে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকা ৷ সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ি ৷ অভিযোগ, শুধু বোমাবাজি করেই ক্ষান্ত হয়নি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, বোমাবাজির পর গুলি চালানো হয় ৷
ঘটনার যে সিসিটিভি ফুটেজে প্রকাশ্যে এসেছে তাতেও দেখা যাচ্ছে, এক দুষ্কৃতী হাতে বোমা নিয়ে পুলিশ ও একটি জটলার দিকে ছুঁড়ছে ৷ সেই সময় পুলিশকেও দৌড়ে পালাতে দেখা যায় ৷ তবে, গণ্ডগোলের সময় গুলি চলা কিংবা তার কোনও শব্দ রেকর্ড হয়নি সিসিটিভি ফুটেজে ৷ যদিও প্রাক্তন সাংসদের দাবি, গুলি চলার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে তাঁর কাছে ৷
এই বিষয়ে অর্জুন সিং বলেন, "ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় রাত একটা বাজে ৷ আমি টিভি দেখছিলাম ৷ হঠাৎ বাইরে তুমুল চিৎকার শুনতে পাই ৷ পুজো মণ্ডপে দুই দলের মধ্যে গালিগালাজ করা নিয়ে বচসা বেঁধে যায় ৷ ওই সময় মণ্ডপেই বেশ কিছু পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ ওরা একটা গোষ্ঠীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু, যারা গণ্ডগোল করছিল, পুলিশ তাদের জামাই আদর করছিল ৷ আমি নিচু স্তরের পুলিশের কোনও দোষ দেব না ৷ তাঁরা বেচারা ৷ উপর মহলের পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ পালন করতে হচ্ছে তাঁদের ৷ আমি যদি রাতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে না-আসতাম, তাহলে পুলিশের ওপর গুলি অথবা বোমাবাজি হতে পারত ৷ এরা সবাই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ৷ কাউন্সিলর পুত্র নমিত সিংয়ের দলবল ৷"
তাঁর সংযোজন, "সবটাই পূর্ব-পরিকল্পিত ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা চলছে ৷ উদ্দেশ্য একটাই বিজেপিকে দমানো ৷ এছাড়া আর কী হতে পারে ৷ আমি বাইরে বেরিয়ে দেখছি ওপার থেকে দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়ছে, গুলি করছে ৷ আমার কাছে সেই ভিডিয়ো রয়েছে ৷ তা দেখে পুলিশ পালাচ্ছে ৷ পুলিশদের অবস্থা খুব খারাপ ৷ যেভাবে বোমা-গুলি চালিয়েছে ৷ পাল্টা গুলি চললে কারও মারা যাওয়ার সম্ভবনাও থাকত ৷"
মঙ্গলবার সকালে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম মেঘনা মোড় এলাকায় তৃণমূলের একটি ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি অফিস পরিদর্শনে আসেন ৷ তিনি প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, "গণ্ডগোলের সময় মেঘনা মোড়ের কাছে শ্রমিক সংগঠনের এই পার্টি অফিসে হামলা চালায় অর্জুন সিংয়ের দলবল ৷ মমতা ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফেস্টুন ও ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ পার্টি অফিসটিও ভাঙচুরের চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষের বাধায় তা আর সম্ভব হয়নি ৷"
এরপরেই অর্জুন সিংকে মিথ্যাবাদী অ্যাখা দিয়ে সোমনাথ বলেন, "অর্জুন সিং সবসময় মিথ্যে কথা বলেন ৷ এর উপরই উনি টিকে রয়েছেন ৷ অর্জুনকে বলব, যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে ওঁর কাছে যে ভিডিয়ো রয়েছে, সেটি পুলিশের কাছে জমা দিন ৷ মজদুর ভবনকে উনি দুষ্কৃতীদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে ফেলেছেন ৷ সেখান থেকেই যত অপকর্ম হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অর্জুন সিং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন ৷ ওঁর মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা নিরীহ এক যুবককে এমন মার মেরেছে, যে তিনি বর্তমানে আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে আমি ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি ৷ পুলিশকে বলব, তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে যেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় ৷ নইলে জনগণই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ কর্তা বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে ৷ কাউকেই রেয়াত করা হবে না ৷ যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"