কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: কৃষ্ণনগরের এক সভায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে মতুয়া সমাজে । সেই বিতর্ক ঘিরে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামী সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ' । সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়েছে, যাতে তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার বক্তব্যকে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজের ধর্মীয় অনুভূতি ও আত্মসম্মানে আঘাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ।
চিঠিতে সাধারণ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র চৌধুরীর স্বাক্ষর রয়েছে । তাতে লেখা হয়েছে—কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে মতুয়া, নমঃশূদ্র ও তফসিলিদের সুবিধা পাওয়াকে বিদ্রূপ করেছেন । এমনকি মতুয়া সমাজের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আচারমালা'-কেও 'কাঠের মালা' বলে কটাক্ষ করেছেন । সংগঠনের দাবি, এই মন্তব্যে মতুয়াদের ধর্মীয় অনুভূতি ও আত্মসম্মান গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে । ফলে সমগ্র মতুয়া-তফসিলি সমাজ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত । মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন, এই অপমানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হোক ।
যদিও মমতাবালা নিজে সরাসরি চিঠি লেখেননি । তাঁর বক্তব্য, "আমি সাংসদ হিসেবে কেন ধর্মীয় বিষয়ে সরাসরি জড়াব ? আমাদের সংগঠনই এ ধরনের বিষয় দেখে ।" তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, মহুয়ার মন্তব্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হলেও মহুয়ার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ইচ্ছা নেই । তাঁর কথায়, "যিনি এমন মন্তব্য করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না । মুখ্যমন্ত্রীই আমাদের অভিভাবক । তাই সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাঁর কাছেই বিষয়টি জানানো হবে ।"
বিতর্কের সূত্রপাত কৃষ্ণনগরের সাম্প্রতিক সভা থেকে । সেখানেই মহুয়া অভিযোগ তুলেছিলেন, ভোটের সময়ে মতুয়াদের একাংশ অন্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলেও সরকারি প্রকল্প, বিশেষত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ক্ষেত্রে তাঁরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পান । সেই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "কাজের সময় মমতা, রাস্তার সময় মমতা । কাঠের মালা পরে সবাই চলে আসেন ভাতা নিতে ।" তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই মতুয়া মহলে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয় ।
বনগাঁর বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ইতিমধ্যেই মহুয়া মৈত্রের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন । তৃণমূলের অন্দরে অবশ্য কিছু নেতা বিষয়টিকে মহুয়ার ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে ব্যাখ্যা করছেন । তবে মমতাবালার সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি চিঠি দেওয়ায় এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল ।
তৃণমূলের একাংশ মনে করছে, মহুয়া মৈত্র এর আগেও একাধিকবার প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করেছেন, যা দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছে । মা কালী প্রসঙ্গে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই একসময় দলকে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল । ফলে এবারও বিষয়টি যে সহজে মিটবে না, তা অনেকেই মনে করছেন ।
এখন নজর মুখ্যমন্ত্রীর দিকে । তিনি কিংবা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেন কি না, সেটাই দেখার । তবে আপাতত মহুয়ার মন্তব্য ঘিরে মতুয়া রাজনীতিতে চাপানউতোর আরও তীব্র হল বলাই যায় ।