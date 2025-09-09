ETV Bharat / state

মডেল মাওলিনং! বক্সা পাহাড় সাজানোর পরিকল্পনা প্রশাসনের, প্লাস্টিকে নিষেধাজ্ঞা জারি

মেঘালয়ের মাওলিনং গ্রাম প্লাস্টিকমুক্ত৷ এবার সেই পথেই হেঁটে বক্সা পাহাড় সাজাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন৷

MAWLYNNONG MODEL IN BUXA HILLS
মাওলিনং মডেলে বক্সা পাহাড় বাঁচানোর উদ্য়োগ প্রশাসনের (নিজস্ব ছবি)
আলিপুরদুয়ার, 8 সেপ্টেম্বর: মাওলিনং৷ মেঘালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দ্যর্যে ভরা একটি গ্রাম৷ সেই গ্রামই এখন অনুপ্রেরণা আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের৷ মাওলিনং-কে মডেল করে এখন ওই জেলার বক্সা পাহাড়কে বাঁচানোর পরিকল্পনা করেছে জেলা প্রশাসন৷

এশিয়ার সবচেয়ে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে মাওলিনং৷ এই গ্রামে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা বছরভর ভিড় করেন। 2003 সালে ‘ডিসকভার ইন্ডিয়া’র তালিকায় স্থান পাওয়া মাওলিনং এখন সারা দেশের গর্ব। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মাওলিনংয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার ও ধূমপান নিষিদ্ধ। গ্রামের রাস্তায় কোনও আবর্জনা পড়লে, তা তুলে রাস্তার পাশে রাখা বাঁশের ডাস্টবিনে জমা করেন সকলে। গ্রামের সবাই এইসব নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলেন।

মেঘালয়ের প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রাম মাওলিনং যদি পারে, তাহলে বক্সা কেন নয়? এই ভাবনা থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন বক্সা পাহাড়কেও প্লাস্টিক মুক্ত করতে চাইছে। জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, ‘‘আমাদের জেলা খুব সুন্দর জেলা। পর্যটনের দিক থেকে আমাদের এই বক্সা পাহাড় খুব জনপ্রিয়। এখানে প্রচুর পর্যটক আসেন।’’

উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যেই রয়েছে বক্সা পাহাড়ে৷ সান্তলাবাড়ি থেকে পর্যটকদের বক্সা পাহাড়ে ট্রেকিং করে যেতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বক্সা পাহাড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রকৃতির টানে ছুটে আসেন। কিন্তু সেখানে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ উঠছিল৷ সেই কারণে মাওলিনং-কে মডেল করে বক্সাতেও পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন৷

এবার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বক্সা পাহাড়ে কোনও পর্যটক গেলে কোনোভাবেই প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারবেন না। বক্সার সব গ্রামে প্লাস্টিক পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ধূমপান, পানের পিক ফেলা থেকে প্রকাশ্যে পরিবেশ দূষণ ছড়াবে, এমন কোনও কাজই আর করা যাবে না বক্সায়। জেলাশাসক বলেন, ‘‘আমরা দেখছি এখানে প্রচুর প্লাস্টিক আবর্জনা পড়ে আছে৷ তাই আমরা প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং বন দফতর সকলে মিলে এই উদ্যোগ নিয়েছি।’’

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এই উদ্যোগে হাত মিলিয়েছেন স্থানীয় বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গাইডরাও৷ এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘হিল বক্সা হিলস’ (Heal Buxa Hills)। এবার থেকে ট্যুরিস্ট গাইডরা পর্যটকদের সঙ্গে যাবেন তাঁদের সচেতন করবেন। কেউ যাতে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে না পারেন, সেটা বলবেন।

পাশাপাশি প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে গেলে ব্যবহারের পর সেটা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পরবর্তীতে তা সংগ্রহ করে আনা হবে। জেলাশাসক আরও বলেন, ‘‘আমরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রমদান করে সব আবর্জনা সরিয়ে দেব। এখানে একটি কমিটি করে দেওয়া হচ্ছে মনিটরিং করা হবে। এখানে প্লাস্টিকের যা পাওয়া যাবে, তা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে। তাতে জঙ্গল পরিষ্কার থাকবে। লাগাতার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা চলছে।’’

পরিকল্পনা অনুযায়ী রুটম্যাপ বানিয়েছে প্রশাসন। রুটম্যাপ মতো শুক্রবার থেকেই বক্সা পাহাড়ের আদমা, বক্সাদুয়ার, লেপচাখা, ডারাগাও, সদর বাজার-সহ 13টি গ্রামকে প্লাস্টিকমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়েছে। এই কাজে স্থানীয়দের নিয়ে একাধিক টিম তৈরি করা হয়েছে। বক্সা পাহাড়ের সব গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে প্লাস্টিক সংগ্রহ করবে। ওই প্লাস্টিক প্রথমে সান্তালাবাড়িতে নিয়ে আসা হবে। পরে সেখান থেকে প্লাস্টিক চলে যাবে আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে।

বছরের নয়মাস পর্যটক আসেন বক্সায়। যেহেতু বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে বক্সা পাহাড় অবস্থিত৷ তাই বর্ষাকালে তিনমাস পর্যটকদের জন্য বক্সা পাহাড়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে। সেই নিষেধাজ্ঞার সময় পেরিয়ে আগামী 16 সেপ্টেম্বর পর্যটকদের জন্য জঙ্গল খুলে যাবে। তার আগেই বক্সাকে প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হবে। এজন্য পাহাড়ের রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লাগানো হবে পোস্টার। 16 তারিখ থেকে কেউ বক্সা পাহাড়ের কোনও গ্রামে প্লাস্টিক ফেললেই জরিমানা করা হবে। প্লাস্টিকে বোতল নিয়ে গেলে সেটা ডাস্টবিনেই ফেলতে হবে। না হলে জরিমানা হবে।

জেলাশাসক আরও বলেন, ‘‘রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি প্লাস্টিকের ব্যবহার হলে জরিমানা করা হবে। গ্রামবাসীরাই সচেতেনতা বৃদ্ধি করছেন। গ্রামবাসীরাই দায়িত্ব নিয়ে মনিটরিং করবেন৷ আমরা আশা করছি মেঘালয়ের মাওলিনং গ্রামের মতোই আমাদের এই বক্সা পাহাড়কে পরিষ্কার রাখতে পারব।’’

প্রাকৃতিক সৌর্ন্দর্যে ভরপুর বক্সা পাহাড়ের মানুষের আর্থিক মেরুদণ্ড পর্যটন। ফলে পর্যটন থাকলে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতে পারবেন তাঁরা। প্রশাসনের এই উদ্যোগ যে তাঁদের সবলম্বী হওয়ার পথ আরও সুগম করবে, তা স্পষ্ট হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সীমা ডুকপার কথায়৷ তিনি বলেন, ‘‘প্রচুর পর্যটক আসে বক্সা পাহাড়ে। পর্যটকরা যাতে প্লাস্টিকের কিছু ব্যবহার না করে তাই আমরা স্টল দিয়েছি। এখানে মাটির কাপ, কাগজের পাতা, কাঠের চামচ। কাপড়ের ব্যাগ। এটা খুব ভালো হল। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বক্সা পাহাড় খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।’’

বক্সার বাসিন্দা এলিজাবেথ ডুকপা বলেন, ‘‘বক্সার দোকান গাইড যাঁরা আছেন, সবাই একজোট হয়ে আমরা কাজ করছি। প্লাস্টিক হানিকারক। প্রকৃতি বাঁচানোর জন্য কাজ করব। আমাদের ডাস্টবিনও দেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্যবহারের জন্য কাগজের পাতা, কাঠের চামচ দেওয়া হয়েছে। আমরা পর্যটকদের বলব। গাইডরাও পর্যটকরদের সচেতন করবেন।’’ বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়া বলেন, ‘‘এটা খুব ভালো হবে। এই উদ্যোগটা দুই মাসের জন্য নয়। এটা ভবিষ্যতের জন্য লাগু থাকলে খুব ভালো হবে।’’

