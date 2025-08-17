কলকাতা, 17 অগস্ট: পুজোর আগে দারুণ খবর ৷ গ্রিন অ্যানাকোন্ডার পর আরও ছয় নতুন অতিথিকে স্বাগত জানাল আলিপুর চিড়িয়াখানা । ঝাড়খণ্ডের রাঁচির ভগবান বিরসা জুওলজিক্যাল পার্ক থেকে ওই প্রাণীগুলিকে আনা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে দুটো ঘড়িয়াল, দুটো অস্ট্রিস ও দুটো হিমালায়ান বিয়ার ।
আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় জু অথরিটির অনুমতি সাপেক্ষে প্রাণী বিনিময়ের মাধ্যমে ওই ছয় প্রাণীকে পেয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । প্রাথমিক পরিচর্যার পর তাদের চিড়িয়াখানার খাঁচা বা এনক্লোজারে ছাড়া হবে । চিড়িয়াখানার আর এক সূত্রের দাবি, প্রাণী চাইলেই পাওয়া যাবে বা পাওয়া যায় এমনটা নয় । পেতে গেলে কিছু দিতেও হয় । ছয় নতুন প্রাণীকে পেতে তাই আলিপুর চিড়িয়াখানা পরিবারের সদস্যদেরও পাঠানো হয়েছে রাঁচিতে ।
রাজ্য বনদফতরের এক কর্তা বলেন, "আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে একটি জিরাফ ও এক জোড়া সিলভার ফিজ্যান্ট পাঠানো হয়েছে রাঁচির ভগবান বিরসা জুওলজিক্যাল পার্ককে । আর আলিপুর চিড়িয়াখানার জন্য কলকাতায় আগত অতিথিদের এই মুহূর্তে কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে । তাদের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা । কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই চিড়িয়াখানার এনক্লোজারে ছেড়ে দেওয়া হবে প্রাণীগুলিকে । কিন্তু কবে, তা দিনক্ষণ হিসেব করে বলা যাবে না ।" তবে অগস্ট মাসের মধ্যে যাতে ওই ছয় প্রাণীকে খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা চলছে বলে জানান ওই কর্তা ।
অস্ট্রিস ও হিমালায়ান বিয়ারের বিষয়ে বিস্তারিত জানা না গেলেও নতুন ঘড়িয়াল দুটো তুলনামূলক বয়সে কম । মূলত, বংশ বিস্তারের জন্য আলিপুর চিড়িয়াখানায় জোড়া ঘড়িয়াল আনা হয়েছে । এই মুহূর্তে আলিপুরে যে কয়টি ঘড়িয়াল আছে, তাদের বয়স অনেক । তাদের দিয়ে আর বংশবিস্তার করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন বনকর্তারা ।
অন্যদিকে বন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিহারের পটনার সঞ্জয় গান্ধি বায়োলজিকাল পার্ক থেকেও নতুন প্রাণী আনার চেষ্টা চলছে ৷ সেখানে জিরাফ পাঠিয়ে সাদা লায়ন আনা হবে । প্রাথমিক কথা হয়েছে । বাকিটা কেন্দ্রীয় জু অথরিটির অনুমতির উপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
সবমিলিয়ে এবারের পুজোতে দর্শকদের আকর্ষণ বাড়াতে নতুন নতুন পদক্ষেপ করছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ । দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের জন্য ক্লোক রুম ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে । যেখানে, বাড়তি অর্থ ছাড়াই নিজেদের ভারী ব্যাগ রাখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা । এবার এল নতুন কয়েকটি প্রাণীও ৷