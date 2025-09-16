নয়া নির্দেশিকা, সোশাল মিডিয়া পোস্টেও নজর রাখবে বিশ্ববিদ্যালয়

নয়া নির্দেশিকা, সোশাল মিডিয়া পোস্টেও নজর রাখবে বিশ্ববিদ্যালয়
নতুন এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বাম ছাত্রনেতা । বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে কী বলছেন খোদ উপাচার্য ?
Published : September 16, 2025 at 6:29 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে কড়া নির্দেশিকা জারি করল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হতে পারে এমন কোনও মন্তব্য করা নিষিদ্ধ । তা সে সরাসরি হোক বা সোশাল মিডিয়ায় । এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাহানিকর কোনও ছবি বা উপাদান প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারির কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের জন্য এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
তবে শুধু সোশাল মিডিয়ায় নয়, বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে ক্যাম্পাসে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির তরফ থেকে ব্যানার, পোস্টার বা অনুরূপ সামগ্রী প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও কড়া নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে । নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও কোনও প্রদর্শনী করা হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই অপসারণ করা হবে ।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা । পাশাপাশি, ডিজিটাল মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা । শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে—তাঁরা যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করেন এবং সর্বদা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষায় সহযোগিতা করেন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মহলের মতে, নতুন এই নিয়ম কার্যকর হলে অযাচিত বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে এবং সোশাল মিডিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি আরও সুরক্ষিত থাকবে । বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রফিকুল ইসলাম বলেন, "অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার নামে অনেক মিথ্যে রটনা রটে । যা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করে । সেটা কোনওভাবেই আমরা সহ্য করব না । আমরা এই অন্যায়কে রোখার জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি ।"
তবে এই ধরনের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বাম ছাত্রনেতা শুভ্রজিৎ সরকার । তাঁর কথায়, "শুধু আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নয় । রাজ্যের একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের সংবিধান বিরোধী কাজ হয় । সংবিধান আমাকে অধিকার দিয়েছে রাজনীতি এবং প্রতিবাদ করার । একটা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দিনের সমাজ তৈরি করে । যদি আজ আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করি তাহলে আগামী দিনের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তো এই ধরনের ফরমান জারি হবে । আমি আহ্বান করব ছাত্র সমাজকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার জন্য ।"