‘স্পোকেন বেঙ্গলি’ থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিমা, দুর্গাপুজোয় নজর কাড়তে মরিয়া হিন্দু মহাসভা

‘স্পোকেন বেঙ্গলি’ থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিমা, দুর্গাপুজোয় নজর কাড়তে মরিয়া হিন্দু মহাসভা
ক্ষুদ্রতম প্রতিমা তৈরি করছেন মানিক দেবনাথ৷ মণ্ডপ সজ্জার থিম ‘মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম’৷
Published : September 22, 2025 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর সময় মহাত্মা গান্ধির আদলে অসুর তৈরি করে বছর কয়েক আগে বিতর্কে জড়িয়েছিল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা৷ সেই বিতর্ককে পিছনে ফেলে এবারের দুর্গাপুজোয় তারা নজরকাড়া কিছু করতে চাইছে৷ সেই কারণে এবার তারা ক্ষুদ্রতম দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করাচ্ছে৷ পাশাপাশি পুজো মণ্ডপে বসাতে চলেছে বাংলা ভাষা শিক্ষার আসর৷
সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার রুবি মোড়ে তাদের পুজোর আয়োজন হতে চলেছে৷ তাদের মণ্ডপে সাবেকী প্রতিমা থাকবে৷ পাশাপাশি রাখা হবে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দুর্গা প্রতিমা৷ এই প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী মানিক দেবনাথ৷ এবার মণ্ডপ সজ্জার থিম, ‘মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম’৷
রাজ্য রাজনীতি এখন বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে সরগরম৷ সেই পরিস্থিতিতেই তাদের এই থিম যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ৷ আর এই থিমের অন্যতম আকর্ষণ হল বাংলা ভাষা শিক্ষার আসর৷ এই নিয়ে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন, "আমাদের পুজো মণ্ডপে বাংলা টোলের মাধ্যমে পুজোর দিনগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে অবাঙালিদের 'স্পোকেন বেঙ্গলি' শেখানো হবে। আমাদের হিন্দু মহাসভার পুজোর থিমে অবশ্যই চিরশাশ্বত বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রাধান্য পাবে।"
চন্দ্রচূড় গোস্বামীর মতে, বাঙালির রোল মডেল হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ক্ষুদিরাম বসু, বাঘাযতীন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়-বাদল-দীনেশ সহ ভারত মায়ের বীর সন্তানেরা।
তাছাড়া প্রতিবছর পুজোর থিমে একটা সামাজিক বার্তা দেন তাঁরা। এবার তাই বাংলা ও বাঙালি ইস্যুকে সামনে রেখে তারা সামাজিক বার্তা দিতে চাইছে৷ চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি ও ভাষাকে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা যেমন সম্মান করে, তেমনই তারা কখনোই চায় না যে ইংরেজি, হিন্দি বা উর্দু কিংবা অন্য কোনও ভাষা-সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করুক।
দুর্গাপুজোয় এখন রাজ্য সরকার অনুদান দেয়৷ এবছর পুজো কমিটিগুলিকে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য সরকার৷ চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানিয়েছেন যে এর আগে তাঁরা কোনও সরকারি অনুদান পাননি৷ এমনকী, কোনও ব্যক্তিগত অনুদানও পান না তাঁরা৷ এবারও একই পরিস্থিতি৷
তবে এবার তাঁরা পুজোয় প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ এই নিয়ে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সদস্য অনামিকা মণ্ডল বলেন, ‘‘এবারের দুর্গাপুজোয় বাংলার প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’’ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সবাইকে তাঁদের এই পুজোয় স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।