অযোধ্যার জমিদার বাড়িতে মা দুর্গা পূজিত হন ব্যাঘ্রবাহিনী চণ্ডী রূপে
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর বর্ণিত রূপ স্থান পেয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায়দের পুজোয় ৷ 200 বছর পেরিয়েও অক্ষুণ্ণ অযোধ্যার দেবোত্তর এস্টেটের পুজোর মান ৷
Published : September 9, 2025 at 1:14 PM IST
অযোধ্যা (বাঁকুড়া), 9 অগস্ট: উনিশ শতকে পরাধীন ভারতে বাংলায় দুর্গাপুজো মানেই ছিল জমিদার অথবা রাজবাড়ির পুজো ৷ সেই সকল পুজোর মধ্যে কিছু ছিল বেশ নামকরা ৷ সেগুলিরই অন্যতম বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার জমিদার বাড়ির পুজো ৷ জমিদার রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পুজোর সূচনা করেছিলেন ৷ যে পুজো 200 বছর পেরিয়ে আজও চলে আসছে বর্তমান প্রজন্মের উদ্যোগে ৷
বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি অর্থাৎ, অযোধ্যার জমিদার বাড়ির পুজোর বৈচিত্র্য হল, এখানে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী নন, ব্যাঘ্রবাহিনী ৷ শুধু তাই নয়, রয়েছে নজরকাড়া সাবেকিয়ানা ৷ দু’শো বছরেরও বেশি এই দুর্গাপুজোর জাঁকজমক আগের থেকে কমলেও, বন্দ্যোপাধ্যায়দের পুজোর ঐতিহ্য এবং রীতি আজও বজায় রয়েছে ৷ জমিদারির সময় থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়দের নবপত্রিকা বা কলাবউ স্নানের পর, তা রুপোর পালকিতে করে মণ্ডপে নিয়ে আসা হত ৷ সেই রীতি আজও বজায় আছে ৷ এমনকি বিসর্জনের দিন একইভাবে কলাবউকে রুপোর পালকিতে করে ভাসানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
এই পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অযোধ্যার জমিদারির ইতিহাস ৷ অযোধ্যা এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়েছিল এক নীলকর সাহেবের সঙ্গে ৷ ওই নীলকর সাহেব যখন মৃত্যুশয্যায়, সেই সময় তাঁর সম্পত্তির অর্ধেকটা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করে গিয়েছিলেন ৷ 1805 সালে সেই বিপুল অর্থের খানিকটা দিয়ে একটি মৌজা কিনে অযোধ্যা গ্রামেই জমিদারির সূচনা করেন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কথিত আছে, পরবর্তী সময়ে বাঁকুড়া ছাড়াও হুগলি, অবিভক্ত বর্ধমান ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রায় পঁচাশিটি মৌজার জমিদার হয়ে উঠেছিল বন্দ্যোপাধ্যায়রা ৷
এমনকি কাশী, বেনারস ও তৎকালীন বিহারের বিভিন্ন জায়গায় সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জমিদারির রাজকোষে খাজনা জমা পড়ত প্রচুর পরিমাণে ৷ জমিদারির বিপুল আয়ে সেসময় অযোধ্যা গ্রামে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশাল জমিদারবাড়ি ও দেবোত্তর এস্টেট ৷ এস্টেটের মধ্যে দ্বাদশ শিবমন্দির, গিরি গোবর্ধন মন্দির, রাসমন্দির, ঝুলন মন্দির ও দুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷ সেই পুরনো মন্দিরগুলি থাকলেও, নিয়মিত পুজো আর হয় না ৷ তবে, দুর্গাপুজো আজও বংশপরম্পরায় করে আসছেন মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবার ৷
শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর যে ব্যাঘ্রবাহিনী রূপ বর্ণিত রয়েছে, সেই রূপেই পূজিত হন দেবী দুর্গা ৷ তাই বন্দ্যোপাধ্যাদের জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গা চণ্ডীধরি ৷ এমনকি এখানে দেবী দুর্গার মুখ ছাঁচের পরিবর্তে হাতে তৈরি করা হয় ৷ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে একই মূর্তিকার এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম প্রতিমা প্রস্তুত করে আসছে ৷
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য এবং অযোধ্যার দেবোত্তর এস্টেটের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপক মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো শুরু করার সময় দেবী মূর্তিতে বিশেষত্ব চেয়েছিলেন ৷ তাই চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনা অনুযায়ী, দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী নন, ব্যাঘ্রবাহিনী ৷ এখানে প্রতিমার মুখ ছাঁচে ফেলে তৈরি হয় না ৷ বংশপরম্পরার প্রতিমা শিল্পী দেবীর মুখ নিজের হাতে তৈরি করেন ৷ এরকম মূর্তি বাঁকুড়া জেলায় দ্বিতীয়টি দেখা যায় না ৷"
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নবীন সদস্য সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকে এই পুজোর জাঁকজমক দেখে আসছি ৷ আমার ঠাকুরদা করতেন, তারপর বাবা করছেন ৷ শুরুর দিনে যে সমস্ত রীতি পালন করা হত, তা আজও মেনে চলার চেষ্টা করি আমরা ৷ এমনকি আগামী দিনে এই পুজোর ঐতিহ্যকে বজায় রাখার সম্পূর্ণ চেষ্টা আমরা পরবর্তী প্রজন্ম করে যাব ৷"
তবে, বর্তমানে আর্থিক কারণে পুজোর পুরনো জাঁকজমক নেই বলে জানালেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আগের যে জাঁকজমক ছিল, তা এখন নেই ৷ অনেকটা আর্থিক কারণেই ৷ আগেকার মতো বাজারও নেই ৷ ফলে সেই বিশাল আয়োজন সম্ভব হয় না ৷ তবে, পুজোর জৌলুসে খামতি থাকে না ৷ সব নিয়ম আমরা পালন করি ৷"
পরিবারের অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে ভিনরাজ্য বা বিদেশে থাকেন ৷ তবে, দুর্গাপুজোর সময় সকলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরেন ৷ পুজোর ক’টা দিন সকলে একসঙ্গে জমিয়ে আনন্দ করেন ৷ তবে, ইতিহাসের অভিযোজন হয় না, তা স্থির থাকে ৷ সেটাই প্রতি মুহূর্তে জানান দিচ্ছে বাঁকুড়ার অযোধ্যার দেবোত্তর এস্টেট ৷