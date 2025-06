ETV Bharat / state

সানফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, কলকাতায় নামানো হল যাত্রীদের

কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সানফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ( পিটিআই )

Published : June 17, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:25 AM IST

কলকাতা, 17 জুন: আমেদাবাদে দুর্ঘটনার পর থেকে একের এক বিভ্রাটের সম্মুখীন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ৷ মঙ্গলবার যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ল সানফ্রান্সিসকো থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে ৷ এর ফলে এদিন ভোরে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্ধারিত বিরতির সময় যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয় । ফ্লাইট AI180 সময়মতো রাত 12টা 45 মিনিটে বিমানবন্দরে পৌঁছলেও বাঁদিকের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেখান থেকে ছাড়তে দেরি হয় ৷ সকাল 5টা 20 মিনিট নাগাদ বিমানে একটি ঘোষণা করা হয় ৷ তখন সমস্ত যাত্রীদের বিমান থেকে নেমে যেতে বলা হয় । কারণ হিসেবে বিমানের ক্যাপ্টেন যাত্রীদের জানান, ফ্লাইটের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে যাওয়ার ঘোষণা হতেই তৎপরতা যাত্রীদের (ইটিভি ভারত)

