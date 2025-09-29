ভিড় সামলাতে AI নজরদারি, ববির পুজোয় নয়া চমক

ভিড় সামলাতে AI নজরদারি, ববির পুজোয় নয়া চমক
এআইয়ের হাত ধরে পৃথিবী কতটা বদলাবে তা নিয়ে এখন থেকেই চর্চা শুরু হয়েছে ৷ তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কলকাতার পুজোতেও ৷
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: কলকাতার বিখ্যাত দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে চেতলা অগ্রণী ক্লাব সবসময়ই প্রথম সারিতে থাকে। রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের এই পুজোয় প্রতিবছরই বিরাট সংখ্যক মানুষের সমাগম হয় ।
অভিনব মণ্ডপ থেকে শুরু করে শৈল্পিক সজ্জা ও আলোকমালার টানে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভক্তদের ঢল নামে। তবে এত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও বড় দায়িত্ব। সেই কারণেই এ বছর নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রথমবার চেতলা অগ্রণীর মণ্ডপে চালু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা।
প্যান্ডেলের ভিতরে-বাইরে বসানো হয়েছে মোট 16টি এআই পরিচালিত নজরদারি ক্যামেরা। এগুলি শুধু লাইনে দাঁড়ানো দর্শনার্থীদের গতিবিধিই নয়, মণ্ডপ প্রাঙ্গণের প্রতিটি পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। কোনও সমস্যা সৃষ্টি হলেই সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে সেই তথ্য। ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা—সব ক্ষেত্রেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
উদ্যোক্তাদের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ষষ্ঠীর রাত 12টা পর্যন্ত চেতলা অগ্রণীতে পা রেখেছেন প্রায় 3 লক্ষ 89 হাজার 710 জন দর্শনার্থী। এর মধ্যে 71 শতাংশের বয়স 11 থেকে 51 বছরের মধ্যে। সবচেয়ে কম অপেক্ষায় ঠাকুর দেখা গিয়েছে 55 মিনিটে ৷ খুব ভিড়ের সময় লাইন দিতে হয়েছে প্রায় 1 ঘণ্টা 54 মিনিট। কেবল ভিড় নয়, স্বাস্থ্যগত সমস্যার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ষষ্ঠী পর্যন্ত অন্তত 19 জন দর্শনার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে সকলের কাছেই চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছেছে, গড়ে 17 মিনিটের মধ্যে। উদ্যোক্তাদের দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর নজরদারির জন্যই এত দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
চেতলা অগ্রণীর সদস্যরা জানাচ্ছেন, এআই তাঁদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি পরিষেবায় বেশ খানিকটা সহায়তা করছে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখনও সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত আরও বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ আসবেন এই মণ্ডপে। ষষ্ঠীতেই যেখানে প্রায় চার লক্ষ মানুষের পদধূলি পড়েছে, সেখানে পরের চারদিন শেষে সেই সংখ্যা কোথায় পৌঁছবে, তা সহজেই অনুমেয়।
অন্যদিকে, সপ্তমীর সকালে গঙ্গার ঘাটে নবপত্রিকার স্নান হয়েছে বিভিন্ন বারোয়ারি, আবাসন ও বাড়ির পুজোর। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে নতুন শাড়ি পড়িয়ে নববধূর মত সাজানো হয়। মায়ের আরাধনায় নবপত্রিকার বৈশিষ্ট্য হল নয়টি রূপে দেবীর আরাধনা। রীতি মতে নয়টি গাছের ডাল দিয়ে একটি কলাগাছকে সাজিয়ে গঙ্গায় স্নান করিয়ে মণ্ডপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘাটগুলিতে নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।