সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েছে ঘুষ ! পুলিশের গাড়ির চাবি কাড়লেন অগ্নিমিত্রা, দেখুন ভিডিয়ো - AGNIMITRA PAUL

অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলগুলিতে এত অনুদান দিতে পারছে, আর পুলিশকে বেতন দিতে পারছে না? যার ফলে তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুষ নিতে হচ্ছে ।

Agnimitra Paul
ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে পুলিশের গাড়ির চাবি কাড়লেন অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 1:43 PM IST

আসানসোল, 9 অগস্ট: পুলিশের গাড়ি থেকে ঘুষ নেওয়া হয়েছে । পথ চলতি এক ছোট ম্যাটাডোর ভ্যানের চালকের কাছ থেকে এমন অভিযোগ শুনে অগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা পাল । সটান ছুটলেন সেই পুলিশের গাড়ির কাছে । গিয়ে দেখলেন পুলিশ গাড়ির ভেতরে বসে আছে সিভিক ভলান্টিয়ার ও চালক । তাঁদের সরাসরি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি জানালেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক । তাঁরা টাকা ফেরত না-দেওয়ায় গাড়ির চাবি খুলে নিয়েই চলে গেলেন অগ্নিমিত্রা নিজেই । আর এমন ঘটনা নিয়ে শুক্রবার রাত পর্যন্ত তোলপাড় হল হীরাপুর থানা এলাকা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের হিরাপুর থানা এলাকায় নিজের কর্মসূচি করতে যাচ্ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । পথে একটি খড় বোঝাই করা ম্যাটাডোর ভ্যানের চালক অগ্নিমিত্রার গাড়ি থামিয়ে বলেন, ‘‘পুলিশ 100 টাকা ঘুষ নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে ৷’’

অগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)

এই কথা শুনেই যে পুলিশ গাড়ি ঘুষ নিয়েছে বলে অভিযোগ তার কাছে সোজা চলে যান অগ্নিমিত্রা পাল । পুলিশের ওই গাড়িতে চালক ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার বসেছিলেন । তাঁদেরকে সরাসরি অগ্নিমিত্রা পাল বলেন টাকা ফেরত দিতে এবং ক্ষমা চাইতে । কিন্তু গাড়িতে বসে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার বলেন, "আমরা কোনও টাকা নিইনি ৷"

Agnimitra Paul
সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে গাড়ি থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

অগ্নিমিত্রা বারবার বলাতেও সিভিক ভলান্টিয়ার এবং চালক টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন । আর তখনই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অগ্নিমিত্রা ওই পুলিশের গাড়ির চাবিটি খুলে নিয়ে চলে যান । এরপর পুনরায় রাতে তিনি হিরাপুর থানায় যান এবং ওসি তন্ময় রায়কে সেই পুলিশের গাড়ির চাবি ফেরত দিয়ে আসেন । পাশাপাশি ঘুষ খাওয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে আসেন তিনি । পরে এই বিষয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "সবাই জানে পুলিশ ঘুষ খায় । কিন্তু আমার বিধানসভায় এই জিনিস আমি হতে দেব না । দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলগুলিতে এত অনুদান দিতে পারছে আর পুলিশকে বেতন দিতে পারছে না ? যার ফলে তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুষ নিতে হচ্ছে । এই জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার ।"

Agnimitra Paul
হীরাপুর থানায় চাবি দিয়ে আসেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক (নিজস্ব ছবি)

যদিও গাড়িতে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার কোনোমতেই স্বীকার করেনি যে তাঁরা ঘুষ নিয়েছিল কি না । পাশাপাশি ওই গাড়িতে কোনও পুলিশ আধিকারিক ছিল কি না, তাও জানা যায়নি । প্রশ্ন উঠছে, সিভিক ভলান্টিয়ার কি পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করতে পারে ? গোটা বিষয়টি নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ জানানোর পর হীরাপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আমরা ঘটনার তদন্ত করছি, কেন এই ধরনের ঘটনা হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।"

CIVIC VOLUNTEEREXTORTIONতোলাবাজিসিভিক ভালান্টিয়ারAGNIMITRA PAUL

