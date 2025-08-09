আসানসোল, 9 অগস্ট: পুলিশের গাড়ি থেকে ঘুষ নেওয়া হয়েছে । পথ চলতি এক ছোট ম্যাটাডোর ভ্যানের চালকের কাছ থেকে এমন অভিযোগ শুনে অগ্নিশর্মা অগ্নিমিত্রা পাল । সটান ছুটলেন সেই পুলিশের গাড়ির কাছে । গিয়ে দেখলেন পুলিশ গাড়ির ভেতরে বসে আছে সিভিক ভলান্টিয়ার ও চালক । তাঁদের সরাসরি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি জানালেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক । তাঁরা টাকা ফেরত না-দেওয়ায় গাড়ির চাবি খুলে নিয়েই চলে গেলেন অগ্নিমিত্রা নিজেই । আর এমন ঘটনা নিয়ে শুক্রবার রাত পর্যন্ত তোলপাড় হল হীরাপুর থানা এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের হিরাপুর থানা এলাকায় নিজের কর্মসূচি করতে যাচ্ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । পথে একটি খড় বোঝাই করা ম্যাটাডোর ভ্যানের চালক অগ্নিমিত্রার গাড়ি থামিয়ে বলেন, ‘‘পুলিশ 100 টাকা ঘুষ নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে ৷’’
এই কথা শুনেই যে পুলিশ গাড়ি ঘুষ নিয়েছে বলে অভিযোগ তার কাছে সোজা চলে যান অগ্নিমিত্রা পাল । পুলিশের ওই গাড়িতে চালক ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার বসেছিলেন । তাঁদেরকে সরাসরি অগ্নিমিত্রা পাল বলেন টাকা ফেরত দিতে এবং ক্ষমা চাইতে । কিন্তু গাড়িতে বসে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার বলেন, "আমরা কোনও টাকা নিইনি ৷"
অগ্নিমিত্রা বারবার বলাতেও সিভিক ভলান্টিয়ার এবং চালক টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন । আর তখনই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অগ্নিমিত্রা ওই পুলিশের গাড়ির চাবিটি খুলে নিয়ে চলে যান । এরপর পুনরায় রাতে তিনি হিরাপুর থানায় যান এবং ওসি তন্ময় রায়কে সেই পুলিশের গাড়ির চাবি ফেরত দিয়ে আসেন । পাশাপাশি ঘুষ খাওয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে আসেন তিনি । পরে এই বিষয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "সবাই জানে পুলিশ ঘুষ খায় । কিন্তু আমার বিধানসভায় এই জিনিস আমি হতে দেব না । দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলগুলিতে এত অনুদান দিতে পারছে আর পুলিশকে বেতন দিতে পারছে না ? যার ফলে তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুষ নিতে হচ্ছে । এই জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার ।"
যদিও গাড়িতে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার কোনোমতেই স্বীকার করেনি যে তাঁরা ঘুষ নিয়েছিল কি না । পাশাপাশি ওই গাড়িতে কোনও পুলিশ আধিকারিক ছিল কি না, তাও জানা যায়নি । প্রশ্ন উঠছে, সিভিক ভলান্টিয়ার কি পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করতে পারে ? গোটা বিষয়টি নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ জানানোর পর হীরাপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "আমরা ঘটনার তদন্ত করছি, কেন এই ধরনের ঘটনা হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।"