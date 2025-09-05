হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে অগ্নিমিত্রা পালকে ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থার আর অবনতি না-ঘটলে তাঁকে আজ কিংবা আরও একদিন পর ছেড়ে দেওয়া হবে ৷
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি নিউরোলজিস্ট অমিত হালদারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন । প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়, যার প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন নিউরোলজিস্ট অমিত হালদার । সেই বোর্ডের পর্যবেক্ষণেই চলছে চিকিৎসা ।
সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে অগ্নিমিত্রা পাল অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ইএম বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । এরপর চিকিৎসকরা তাঁর সিটি স্ক্যান করে দেখেন যে, মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক । এরপরই শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাইল্ড স্ট্রোক হলেও পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে । বিজেপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আপাতত বিপদ কেটে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা ।
তবে এখনই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হচ্ছে না । চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, আগামী 48 ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে । চিকিৎসক দলের মতে, স্নায়ুর উপর অস্বাভাবিক চাপের কারণেই এই স্ট্রোক হয়েছে । যদিও বর্তমানে অন্য কোনও জটিলতা দেখা যায়নি । অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র ওষুধের মাধ্যমেই সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন তিনি । তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, তাই অগ্নিমিত্রা পালকে আপাতত ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটেই রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার মর্যাদারক্ষার জন্য ডাকা বিশেষ অধিবেশন ঘিরে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ অধিবেশন কক্ষে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি বিধায়কদের স্লোগান ও তরজায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ৷ তখনই সাসপেন্ড করা হয়েছিল বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পালকে ৷
প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন আগে ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে আটদিন বাইপাসের ধারের এই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ প্রথমে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে কিছুটা সমস্যা হওয়ায় দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং তারপরেই তাঁর বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয় । তিনি যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখন দফায় দফায় বিজেপি নেতা এবং কর্মী সমর্থকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান । হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পরে তিনি নিজের সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টও করেছিলেন ৷
সেখানে অগ্নিমিত্রা লেখেন, "আটদিন হাসপাতালে কাটিয়ে আজ বাড়ির পথে ৷ সবার আগে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, আত্মীয়, শুভানুধ্যায়ী এবং আমার প্রিয় সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির অসংখ্য কার্যকর্তা ও নেতৃত্বকে । আমার অসুস্থতার সময় আপনারা যে প্রার্থনা, আশির্বাদ ও নিঃস্বার্থ সমর্থন নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা আমার জন্য অমূল্য শক্তির উৎস হয়েছে । আমার দলের উচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কার্যকর্তা, আপনারাই আমার প্রকৃত প্রেরণা । ডাক্তার এখনও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন, তবে বিশ্বাস রাখুন, মাত্র তিনটে দিন বিশ্রাম নিয়েই আবার আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি মাঠে ফিরব । আপনাদের ভালোবাসা, আশীর্বাদ আর আশ্বাসই আমার চলার পথের মূল শক্তি । তোমাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রণাম । খুব শিগগিরই আবার লড়াইয়ের ময়দানে তোমাদের পাশে দাঁড়াতে ফিরব ।"
সেবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও গত বুধবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অগ্নিমিত্রাকে । শারীরিক লক্ষণ দেখে চিকিৎসকেরা ফের তাঁর সিটি স্ক্যান করেন, আর সেই পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে যে তিনি মাইল্ড ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন । হাসপাতাল সূত্রে দাবি, অগ্নিমিত্রা পালের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল থাকলেও আগামী 48 ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক পরিবর্তনগুলির উপর কড়া নজর রাখছেন । বিজেপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । হাসপাতালে ভিড় জমাচ্ছেন দলের নেতা ও শুভানুধ্যায়ীরা । তবে চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করেছেন, সঠিক চিকিৎসা ও বিশ্রামের মাধ্যমে খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।