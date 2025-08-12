রানিগঞ্জ, 12 অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে দলীয় পতাকা ছাড়াই নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই আন্দোলনে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে এবার রানিগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হল বিজেপি যুব মোর্চার আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভীক মণ্ডলকে । গ্রেফতার করা হল তাঁর সঙ্গী বিজেপি কর্মী ঈশ্বর গোপকেও ৷ তাঁদের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার রানিগঞ্জ আমরাসোঁতা ফাঁড়িতে ৷
দুই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে রানিগঞ্জের আমরাসোঁতা ফাঁড়ির পুলিশ ৷ হাওড়ায় এই দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় সোমবার রাতে তাঁদের রানিগঞ্জ থেকে হাওড়া নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ পুলিশকে বাধা দেন তাঁরা ৷ দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তিও বেধে যায় ৷ রীতিমতো রণক্ষেত্রের রূপ নেয় থানা চত্বর ৷
নবান্ন অভিযানের দিন অশান্তি ছড়ানোর দায়ে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের রানিগঞ্জ গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা অভীক মণ্ডল এবং ঈশ্বর গোপকে গ্রেফতার করে পুলিশ । আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক পদে রয়েছেন অভীক । সোমবার বিকেলে এই দুই নেতাকে আটক করে রানিগঞ্জ থানার আমরাসোঁতা ফাঁড়ির পুলিশ । পরে তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায় হাওড়া পুলিশ ।
ঘটনাপ্রসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বলেন, "নবান্ন অভিযানে আমাদের দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শুনেছি তাঁদের হাওড়ায় নিয়ে আসা হচ্ছে । পুলিশকে বলব, সেদিন নজরদারির জন্য প্রচুর ড্রোন ক্যামেরা এবং অন্যান্য ক্যামেরা ছিল । আপনারা এটা প্রমাণ করতে পারবেন তো যে এই দুই জন সেদিনের ঘটনায় অশান্তি ছড়িয়েছে ? যদি প্রমাণ করতে না-পারেন, তাহলে প্রকাশ্যে আপনাদের ক্ষমা চাইতে হবে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, নবান্ন অভিযানের দিন অশান্তি ছড়ানোর ঘটনায় এই দুই বিজেপি নেতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে । অভিযোগ মতো দুই জনকে গ্রেফতার করতে গিয়েই বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় বিজেপি কর্মীদের । বিজেপি নেতা অরিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ হয় ।