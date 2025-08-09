কালিম্পং, 9 অগস্ট: আটদিন ধরে বন্ধ ছিল বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ শুক্রবার যান চলাচল শুরু হয়েছিল সবে ৷ কিন্তু তা খোলার 24 ঘণ্টার মধ্যে ফের ধসে অবরূদ্ধ জাতীয় সড়ক । শনিবার ফের বন্ধ হল যোগাযোগ ব্যবস্থা । পুরো রাস্তাই ধসে গেল খাদে । বেহাল অবস্থা বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়কের ।
অন্যদিকে, শনিবার সকালে ধসের ঘটনা ঘটেছে মিরিকেও। সেখানে ধসের কারণে মিরিক থেকে কার্শিয়াং যাওয়ার প্রধান রাস্তায় গাছ পড়ে যায় ৷ গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে বলেন, "আজ নতুন করে ধসের ঘটনার খবর মিলেছে। সেজন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ধস কবলিত এলাকায় কাজ শুরু করা হয়েছে।"
চলছে উদ্ধারকাজ
একাধিক জায়গায় ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টানা আটদিন বন্ধ ছিল 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। এমনকী তিস্তা নদীর জল বইছিল জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে। যে কারণে ওই সড়ক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। যাতায়াত বন্ধ করে পাহাড় কেটে নতুন করে ধস কবলিত এলাকায় তৈরি করা হয় সড়ক। পাশাপাশি, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ করছে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।
শনির সকালে 29 মাইলে ধস -
শেষে আটদিন পর শুক্রবার সকাল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় জাতীয় সড়ক দিয়ে। কিন্তু রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে শনিবার সকালে 29 মাইলে ফের ধসের ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কের সিংহভাগ অংশই এখন ধসের কবলে ৷ এতে ফের ওই সড়ক দিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। সমস্ত গাড়ি সেবক দিয়ে গরুবাথান ও আলগাড়া হয়ে বিকল্প পথে সিকিম পাঠানো হচ্ছে । যার জেরে ওই সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বারবার ধসের ফলে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় উদ্বিগ্ন পর্যটন মহলও।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস -
এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ থেকে আগামী 6 দিন আরও বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে ৷ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷
সেবক রংপো রেল প্রকল্পও ধসে ক্ষতিগ্রস্থ -
এর আগে গত 5 অগস্ট, মঙ্গলবার সকালে সেবক রংপো রেল প্রকল্পের 7 নং টানেলের ইন-এডিটের সামনের স্লোপ প্রোটেকশন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । রবিঝোড়া এলাকাযর সাত নম্বর টানেলের ওই স্লোপ প্রোটেকশনে তার আগের দিনেই ফাটল ধরা দিয়েছিল। তবে মঙ্গলবার সকালে সম্পূর্ণ প্রোটেকশন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ।
উত্তরকাশীতে বিপর্যয় -
উল্লেখ্য, দিন চারেক আগে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে এলাকার ধরলি গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ তীব্র গতিতে নেমে আসা জলের তোড়ে কেঁপে ওঠে বাড়িঘর ৷ নামে ধস ৷ এখনও জারি রয়েছে উদ্ধারকাজ ৷ যাঁরা এই হাড়হিম করা দৃশ্য চোখে দেখেছেন ও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন সেই এলাকাবাসীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ৷ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে পাশাপাশি দেহও মিলেছে অনেকের ৷