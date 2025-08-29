ETV Bharat / state

গণধর্ষণ-কাণ্ডের দু’মাস পরেও বসেনি সিসিটিভি ক্যামেরা, কসবার ল'কলেজের নিরাপত্তায় প্রশ্ন - KASBA LAW COLLEGE GANG RAPE

সরকারকে সিসিটিভির খরচ বহনের দাবি জানিয়ে চিঠি কলেজ কর্তৃপক্ষের ৷ দেওয়াল লিখনে মনোজিতের নাম দেখে ক্ষুব্ধ সরকারি প্রতিনিধি ৷

KASBA LAW COLLEGE GANG RAPE
কসবার ল'কলেজ ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 9:38 PM IST

কলকাতা, 29 অগস্ট: কসবার ল'কলেজের গণধর্ষণের ঘটনার দু-মাস পেরিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও কলেজের ভিতরে সিসিটিভি লাগানোর কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ ৷ প্রায় এক মাস হতে চলল পরিচালন সমিতির বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৷ সেই মতো 15 অগস্টের মধ্যে কাজ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, কোনও কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ ৷

এই পরিস্থিতিতেই আবারও শুক্রবার পরিচালন সমিতির বৈঠক হয় কসবা ল'কলেজে ৷ কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি লাগাতে পারল না, সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে পরিচালন সমিতির বৈঠকে ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব ৷ বৈঠকে শেষে তিনি বলেন, "আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না ৷ পুজোর মধ্যে সমস্ত কাজ হয়ে যাবে ৷"

Kasba Law College Gang Rape
কসবা ল'কলেজের অপরাধের জায়গায় কলকাতা পুলিশের সিল ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

এর আগে পরিচালন সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কলেজের নিরাপত্তার জন্য প্রাইভেট একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে ৷ প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিযুক্ত করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ এছাড়াও 85টি সিসিটিভি ক্যামেরা ক্যাম্পাস চত্বরে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৷ সেই বৈঠক হয়েছিল 24 জুলাই ৷ তারপর নতুন সদস্যদের নিয়ে আবারও শুক্রবার কসবা আইনি কলেজে বৈঠক হয় পরিচালন সমিতির ৷

সেই বৈঠকে একাধিক বিষয় উঠে আসে বলে খবর ৷ যথাযথ অর্থের প্রসঙ্গ বৈঠকে উঠে আসতেই ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙানোর কথা ওঠে ৷ কিন্তু, তাতে রাজি হননি সরকারের প্রতিনিধি ৷ উপরন্তু বলা হয়েছে, সরকার যাতে এই খরচ বহন করে তার জন্য চিঠি লিখতে ৷ দু’মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে ৷ তার সঙ্গে 15 দিনের মধ্যে ই-টেন্ডার ডেকে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করতে বলা হয়েছে বৈঠকে ৷

Kasba Law College Gang Rape
কসবা ল'কলেজে পুরনো সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ (নিজস্ব ছবি)

এর পাশাপাশি কলেজে ভর্তি ফি প্রায় 2 হাজার টাকার মতো কমানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷ এ নিয়ে উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য সরকারকে আমরা চিঠি লিখেছি ৷ সেখানে অর্থ এলেই আমরা কাজ শুরু করব ৷ এক্স আর্মির বিষয়টা আমাদের কলেজের ফিন্যান্স বিভাগের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত করা হবে ।" পুরো প্রক্রিয়া দু’মাসের মধ্যে হয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷

Kasba Law College Gang Rape
কসবার ল'কলেজের দেওয়ালে মনোজিতের নামের আদ্যাক্ষর ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার কসবা আইনি কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মণ্ডলের ব্যাপক প্রভাব ছিল ৷ কলেজের প্রাক্তনী ও পরবর্তীকালে অস্থায়ী কর্মী মনোজিতের প্রভাবের বিষয়ে অনেকেই সরব হয়েছিলেন ৷ এমনকি কলেজের ভিতরেও মূল অভিযুক্তের নামে, তাঁর অনুগামীরা একসময় দেওয়ার লিখন করেছিল ৷

Kasba Law College Gang Rape
ধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মণ্ডলের নামে দেওয়াল লিখন ৷ (নিজস্ব ছবি)

যদিও, পরে সেই দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার কথা ওঠে ৷ কিন্তু, ঘটনার দু’মাস পরেও দেখা গেল দেওয়াল লিখনে মনোজিতের নাম ৷ এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ সরকারের প্রতিনিধি ৷ সরকারের প্রতিনিধি দেবব্রত রায়চৌধুরী বলেন, "কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে এখনও কেন মূল অভিযুক্তের নাম ! অবিলম্বে সিটের সঙ্গে আলোচনা করে কলেজের অধ্যক্ষের উচিত এই দেওয়াল লিখন মুছে ফেলা ৷ আমার মনে হয় অধ্যক্ষ এখনও এদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৷" যদিও, উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, "এই সবটাই বর্তমানে তদন্তের মধ্যে ৷ সেই জন্যই ক্যাম্পাসের কোথাও হাত দেওয়া হয়নি ৷"

