পর্যটনের পর লজিস্টিক্সকেও শিল্পের মর্যাদা, বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের
বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ব ভারতে একটি বড় লজিস্টিক্স হাব তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে উপযুক্ত। শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় 200 একর জমির পরিকল্পনাও করা হয়েছে।
Published : September 18, 2025 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: পর্যটনের পর এবার লজিস্টিক্স ক্ষেত্রকেও শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপকে বিশেষজ্ঞ মহল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। কারণ, অনলাইন কেনাকাটা, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ও আধুনিক ব্যবসায়িক চাহিদার কারণে লজিস্টিক্স ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমেই বহুগুণে বাড়ছে।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, তাজপুর, ডানকুনি, রঘুনাথপুর অর্থনৈতিক করিডরের আশেপাশে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় 200 একর জমির পরিকল্পনাও করা হয়েছে। আগে পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এবার লজিস্টিক্সকেও একই মর্যাদা দেওয়া হল, যা ভবিষ্যতে রাজ্যে শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সরকারি আধিকারিকদের মতে, লজিস্টিক্স শিল্পের বৃদ্ধিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে রাজ্যে তাদের কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত করছে, তাতে লজিস্টিক্স পার্কের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। এসব পার্ক সাধারণত এমন জায়গায় তৈরি হয় যেখানে পণ্য পরিবহণ, মজুত, প্যাকেজিং ও সরবরাহ একসঙ্গে করা যায়। ফলে সময় ও খরচ বাঁচে, এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ আরও দ্রুত হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ব ভারতে একটি বড় লজিস্টিক্স হাব তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে উপযুক্ত। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রবন্দর, রেল ও সড়কপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই একে সুবিধাজনক করে তুলেছে। ফলে এই খাতে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হলে একদিকে যেমন নতুন বিনিয়োগ আসবে, তেমনই কয়েক হাজার কর্মসংস্থানও তৈরি হবে।
অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, লজিস্টিক্সকে শিল্প মর্যাদা দেওয়ায় কর ছাড়, প্রশাসনিক সহায়তা এবং দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন সম্ভব হবে। এটি ব্যবসায়িক মহলকে আকৃষ্ট করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্যও এটি উপকারী হবে কারণ তারা কম খরচে পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধা পাবে। শিল্প মহল ইতিমধ্যেই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁদের মতে, পূর্ব ভারতে লজিস্টিক্স হাব তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা নিতে চলেছে। রাজ্য সরকারের দাবি, পর্যটনের মতোই লজিস্টিক্স খাতকে শিল্প মর্যাদা দেওয়া হলে বিনিয়োগের গতি বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলবে। ফলে স্পষ্ট, রাজ্যের এই পদক্ষেপ শুধু শিল্প নীতিতে নয়, অর্থনীতিতেও দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও একগুচ্ছ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিল্প, ভূমি সংস্কার, নগরোন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও সংস্কৃতি— সব ক্ষেত্রেই নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা রাজ্যের শিল্পায়ন, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন নিউটাউন-কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ)-তে 15টি নতুন শূন্য পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি আয়কর দফতরে ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগের নিয়ম সংশোধনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। সরকারি মহলের মতে, এতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।
ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের অধীনে একাধিক প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার নোনাদাঙ্গায় 3.8 একর জমির রেকর্ড সংশোধন, বারাখোলায় ডাক্তার দেবী শেঠির হাসপাতালের জন্য 3.16 একর জমির লিজ নবীকরণ (30 বছরের জন্য), পশ্চিম বর্ধমানের হিরাপুর থানা এলাকায় মোট 193.29 একর জমি শিল্প উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (WBDICL) ফ্রিহোল্ড করার প্রস্তাব এবং বারুইপুর টাউনশিপের জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের মামলার আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি।
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে কলকাতার ‘চেতলা আশ্রয়’ প্রকল্পে 36টি এমআইজি ফ্ল্যাট ও 18টি গ্যারাজ/পার্কিং স্পেস ফ্রিহোল্ড ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এতে মধ্য আয়ের মানুষের আবাসনের সুযোগ বাড়বে। শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দফতর পশ্চিমবঙ্গের লজিস্টিক্স খাতকে শিল্প মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইন কেনাকাটা এবং ই-কমার্সের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদক্ষেপ রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করবে। একইসঙ্গে হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথও খুলে যাবে।
অর্থ দফতরের প্রস্তাব অনুযায়ী কৃষি আয়কর দফতরের নিয়োগ নিয়ম সংশোধন গৃহীত হয়েছে। এছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ইনফ্লুয়েন্সার এঙ্গেজমেন্ট নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের মতে, ডিজিটাল প্রচার ও যোগাযোগে এটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীনে অনুষ্ঠিত 72তম স্থায়ী কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণীও এদিন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। সব মিলিয়ে, শিল্প থেকে কর্মসংস্থান এবং আবাসন থেকে ডিজিটাল নীতি— রাজ্য সরকারের এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে নবান্ন।