দিনভরের ভোগান্তির শেষ! দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরামের ফের মেট্রো চলাচল শুরু
মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, বিকেল 5টা 38 মিনিট থেকে ব্লু লাইনে পরিষেবা আবার স্বাভাবিক হয়৷ তবে অন্য লাইনগুলিতে সারাদিন পরিষেবা স্বাভাবিকই ছিল৷
Published : September 23, 2025 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতায় মঙ্গলবার সকাল থেকে ‘ছিন্ন’ হয়ে যায় মহানগরের লাইফলাইন৷ ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ায় দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দানের মধ্যে ব্লু লাইনে চলাচল করছিল মেট্রো৷ তবে বিকেল সাড়ে 5টা নাগাদ স্বাভাবিক পরিষেবা চালু করতে সক্ষম হয় কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ৷ সেই সময় ফের শুরু হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে মেট্রো চলাচল৷
উল্লেখ্য, সোমবার রাতভর প্রবল বর্ষণে ভেসে যায় কলকাতা৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়৷ কোথাও হাঁটুজল, তো কোথায় কোমর বা গলা পর্যন্ত জল জমে যায়৷ ফলে ভোর থেকেই যাঁরা বাইরে বেরিয়েছেন জরুরি কাজে, তাঁদের প্রত্যেককেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়৷ বেলা যত বেড়েছে, সেই ভোগান্তি ততই বাড়তে থাকে৷ রাস্তায় বাস হাতেগোনা৷ অ্যাপ ক্যাব বা বাইকের দেখা মেলেনি৷
এই ধরনের পরিস্থিতিতে বরাবর অফিস যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাতার ভূমিকায় থেকেছে কলকাতার মেট্রো রেল৷ রাস্তায় গণপরিবহণ অপ্রতুল হলে বা জমা জলে যাতায়াতে সমস্যার পরিস্থিতি তৈরি হলে, সহজে যাওয়া-আসার একমাত্র বিকল্প পাতালপথ৷ কিন্তু মঙ্গলবার সেই ভূগর্ভস্থ পথেও সম্পূর্ণ পরিষেবা মেলেনি৷ ট্র্যাকে জল জমে যাওয়ার কারণে ময়দান থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হয় কর্তৃপক্ষ৷ পরিবর্তে মেট্রো চালানো হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দানের মধ্যে৷
মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মহানায়ক উত্তম কুমার ও রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের মাঝের সেকশনে জল জমে যায়। তাই যাত্রী নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। তার পর জমা জল সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু করা হয়৷ সেই কাজ শেষ হতে লেগে যায় কয়েকঘণ্টা৷
শেষপর্যন্ত বিকেল 5টা 38 মিনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়৷ আবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে মেট্রো চলাচল শুরু হয়৷ মেট্রো সূত্রে খবর, ট্রেন চলাচল শুরু হলেও স্বাভাবিক টাইম টেবিল মেনে পরিষেবা দিতে আরও কিছুটা সময় লাগবে৷ যত দ্রুত সম্ভব সেই ব্যবস্থাই করার চেষ্টা চলছে৷
টাইম টেবিল মতো ট্রেন না-পেলেও পুরো পথে মেট্রো পেয়ে স্বস্তি পেয়েছেন অনেকে৷ কারণ, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যাঁরা উত্তরের দিক থেকে দক্ষিণ কলকাতা বা শহরতলির দিকে এসেছেন, তাঁদের ময়দান মেট্রো স্টেশনে নেমে বাকি পথ যেতে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে৷ কেউ বাসে বাদুরঝোলা হয়ে, আবার কেউ হেঁটেই গন্তব্যে পৌঁছেছেন৷ দক্ষিণের দিক থেকে যাঁরা উত্তরে যেতে হয়েছে, তাঁদেরও একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ময়দান স্টেশনে পৌঁছে, তবেই মেট্রোয় উঠতে হয়েছে৷
এদিকে ব্লু লাইনে পরিষেবা আংশিক হলেও গ্রিন, পার্পল, ইয়োলো ও অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা সারাদিন স্বাভাবিক রয়েছে বলে মেট্রোর তরফ থেকে জানা গিয়েছে৷