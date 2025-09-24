সবচেয়ে বড় দুর্গার 10 বছর পর ফের চমক দেশপ্রিয় পার্কে, এবার 'সবথেকে বড় মণ্ডপ'

সবচেয়ে বড় দুর্গার 10 বছর পর ফের চমক দেশপ্রিয় পার্কে, এবার 'সবথেকে বড় মণ্ডপ'
মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে থাইল্যান্ডের বজরার আদলে । যার প্রস্থ 175 ফুটেরও বেশি । উচ্চতা সাততলা বাড়ির সমান । ঘুরে দেখল মনোজিৎ দাস ৷
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ঠিক 10 বছর আগের কথা ৷ 2015 সালে 'পৃথিবীর সবথেকে বড় দুর্গা' তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গাপুজো কমিটি । প্রায় নয়তলা বাড়ির সমান সেই দুর্গা লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছিল ৷ তবে প্রবল জনস্রোতের কারণে পুজোর মাঝপথেই সেই মণ্ডপ বন্ধ করে দিতে হয় ৷ সেই ঘটনার 10 বছর পর এবার নয়া চমক নিয়ে হাজির এই পুজো কমিটি ৷ তাদের দাবি, এবছর তাদের মণ্ডপ সবথেকে বড় ৷ থিমের ছোঁয়াতেও সাবেকি ঐতিহ্য বজায় রেখে 88তম বর্ষ উদযাপন করছে দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গাপুজো কমিটি ৷
'সবথেকে বড় মণ্ডপ'
10 বছর আগে 'পৃথিবীর সবথেকে বড় দুর্গা' দেখতে ভিড় উপচে পড়েছিল দেশপ্রিয় পার্কে । আবারও সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে এবারের পুজোর প্রচার শুরু করেছে পুজো কমিটি ৷ তাদের দাবি, দেশপ্রিয় পার্কে এবার সবথেকে বড় দুর্গাপুজো মণ্ডপ । মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে থাইল্যান্ডের বজরার আদলে । যার প্রস্থ 175 ফুটেরও বেশি । উচ্চতা সাততলা বাড়ির কাছাকাছি । ছয় ফুটেরও বেশি উচ্চতার ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে মণ্ডপের ভিতরে ।
থিমের ছোঁয়াতেও অটুট সাবেকিয়ানা
88তম বছরে সাবেকিয়ানার খোলস ছেড়ে কিছুটা থিমের দিকে ঝুঁকলেও, প্রতিমায় বজায় রয়েছে সাবেকি ঐতিহ্য ৷ সেখানে লাগেনি থিমের ছোঁয়া ৷ এবার প্রতিমা গড়েছেন শিল্পী পরিমল পাল । মণ্ডপের ভিতরের অংশ একটি ঐতিহ্যশালী রাজমহলের আদলে তৈরি হচ্ছে । থাকছে একাধিক মূর্তি, নকশা খোদিত থাম । নৌকার দুই মাথায় থাকছে ড্রাগনের মুখ ।
অতীত টেনেই প্রচারে কর্মকর্তারা
দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গাপুজো কমিটির কর্মকর্তা সুদীপ্ত কুমার বলেন, "আমরা 10 বছর আগে বানিয়েছিলাম পৃথিবীর সবথেকে বড় দুর্গা ৷ তার উচ্চতা ছিল 88 ফুট, যা কমবেশি নয়তলা বাড়ির সমান । লিমকা বুক অব রেকর্ডসে আমাদের নাম উঠেছিল । আর এবার পৃথিবীর সবথেকে বড় নৌকায় পুজো মণ্ডপ ৷ অতীতে এত বড় পুজো মণ্ডপে নৌকা হয়েছে বলে মনে হয় না । মণ্ডপ এবার হচ্ছে থাইল্যান্ডের বজরার আদলে । মুখটা ড্রাগনের মতো । বৃষ্টির জন্য অনেকটা দেরি হচ্ছে কাজ । অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা হয়েছে 6000 বর্গফুট জায়গার উপর ।"
জনসমুদ্র সামাল দিতে যথাযথ ব্যবস্থা
2015 সালে দেশপ্রিয় পার্কের পুজোয় জনসমুদ্র সামাল দিতে গিয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ৷ অঘটন রুখতে বাধ্য হয়ে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দিতে হয় মণ্ডপ ৷ এবার কী অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে 'সবথেকে বড় মণ্ডপ' আয়োজনের সময় বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? সুদীপ্ত কুমারের কথায়, "সবথেকে বড় দুর্গা যেবার হয়েছিল, সেবার আমরা পুলিশ ও প্রশাসনকে আগাম জানিয়েছিলাম । যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম ৷ যাই হোক, ওরা ভিড়ের বা জমায়েতের আঁচ করতে পারেননি । তাই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল । এবার তার পুনরাবৃত্তি হওয়ার জায়গা নেই ৷ কারণ নগরপাল নিজে ঘুরে দেখে গিয়েছেন । যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট তিনি ৷"
শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু
দেশপ্রিয় পার্কের পুজোর শতবর্ষ উদযাপন নিয়ে এখন থেকেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে বলেও জানালেন কমিটির কর্মকর্তা ৷ তিনি বলেন, "এবারে মণ্ডপে কিঞ্চিৎ থিমের ছোঁয়া থাকলেও প্রতিমায় সাবেকি মূর্তি থাকছে । এবার আমাদের 88 বছর ৷ আর 12 বছর পর শতবর্ষ । শতবর্ষেও সাবেকি ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করব । আগামী বছর তার পরের বছর পুজো নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা করা আছে ।"
যেভাবে 'সবথেকে বড় দুর্গা' দেখতে দেশপ্রিয় পার্কে নেমেছিল মানুষের ঢল, এবার সেখানে 'সবথেকে বড় মণ্ডপ' দেখতেও জনস্রোত উপচে পড়বে বলে আশা করছেন ক্লাবকর্তারা ।