তিনি আরও সংযোজন করেন, "যেহেতু বাসের বাইরের দিককে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাই আগে জানতে হবে বিজ্ঞাপন সংস্থা বাসের কোন অংশকে ব্যবহার করতে চাইছে ৷ সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে ৷"

অন্যদিকে বেঙ্গল বাস ও মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "বাসের দু’দিকে বিজ্ঞাপন লাগানোর সিদ্ধান্তকে সংগঠন স্বাগত জানায় ৷ কারণ, অর্থের অভাবে বহু বেসরকারি বাস সারানো যাচ্ছে না ৷ তাই বহু বাসের ইঞ্জিন ঠিক থাকলেও বাইরের দিকে কোথাও জং ধরা, কোথাও বা টোল খাওয়া কিংবা কোথাও বা রং উঠে যাওয়া ৷ তাই বাসের দু’দিকেই যদি বিজ্ঞাপন মারা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা দৃষ্টি নন্দন হয়ে উঠবে এবং দৃশ্য দূষণ হবে না ৷ অন্যদিকে, বাসমালিকরা যদি এককালীন বিজ্ঞাপন বাবদ অনেকটা অর্থ হাতে পেয়ে যান, তা হলে মোবাইল ফোন কেনার জটিলতা কাটবে ৷"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক বাসমালিক জানিয়েছেন, "আগের বছর পর্যন্ত ভিএলডিটি লাগাবার খরচ সামলাতে হয়েছে ৷ আর এবার বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই স্মার্টফোন কেনার খরচ ৷ তাই নিঃসন্দেহে মালিকদের উপর এতে আর্থিক চাপ বাড়ছে ৷ বেসরকারি বাসমালিকদের উপর একের পর এক আর্থিক বোঝা এসে চাপছে ৷ এই ব্যবস্থায় যেমন স্মার্টফোন কিনতে অনেকটাই সুবিধা হবে মালিকদের, তেমনই বাড়তি টাকা হাতে থেকে গেলে অর্থের অভাবে আটকে থাকা বেশকিছু বাসের মেরামতের কাজও করাতে পারবেন মালিকরা ৷ তবে, এমন কোনও বিজ্ঞাপন যেন লাগানো না-হয়, যা সমাজের উপর কু-প্রভাব ফেলতে পারে ৷"

পরিবহণ দফতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি বাসের ক্ষেত্রে যেই রুটগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে সেগুলি হল- 79-B, 79-D, KB-21, 219, 219/1, 45, 223, 93, K-1, 46, 46A, 46B, S-184 এবং L-238 ৷

জানা গিয়েছে, এই রুটগুলিতে চিহ্নিত করা হলেও এখনও অনেকটাই বাকি কাজ ৷ কারণ, এলাকা ভিত্তিকভাবে দু’টি থেকে তিনটি রুটকে একসঙ্গে মাইক্রো লেভেলে প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে ৷ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বাসের মালিক, চালক এবং প্রয়োজনে কন্ডাক্টারদেরও ডাকা হবে ৷ 'যাত্রী সাথী' বা 'where is My Bus' সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করা হবে ৷ এছাড়াও কিউআর কোডের মাধ্যমে কীভাবে অ্যাপটি ব্যবহার করতে হবে, এইসব কিছু একেবারে হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়া হবে ৷

প্রসঙ্গত, যেসব রুটে সরকারি বাসে 'যাত্রী সাথী' চালু করা হয়েছে সেগুলি হল - AC 39, S 10, AC 40, AC 2, AC 50A, AC 43, AC 37A, AC 23A, S 23A, EB 12, S 66 এবং V1 ৷

ওই বাসমালিক আরও জানিয়েছেন, "সবদিক বিবেচনা করে পরিবহণ দফতরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ তা হল, যে রুটগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রী সাথী অ্যাপ চালানো হবে, সেই রুটে বেসরকারি বাসগুলির বিরুদ্ধে থাকা সব কেস মকুব করা হোক ৷ অন্তত ছয় মাসের জন্য যেন সাইটেশন কেস দেওয়া না-হয় ৷ তবে, এহেন যে প্রকৃত দোষ করবে, তাঁদের নিশ্চয়ই কেস দেওয়া হোক ৷ কিন্তু, তার বাইরে নয় ৷ তাহলে চালকদের অন্তত একটা মোবাইল ফোন কেনার অনুরোধ করা যাবে ৷"

প্রসঙ্গত, সমস্ত সরকারি বা বেসরকারি বাস চালকদের পরিবহণ দফতরের যাত্রী সাথী অ্যাপ নিজের ফোনে ডাউনলোড করতে হবে ৷ প্রতিটি বাসে একটি করে কিউআর কোড থাকবে ৷ সেই কিউআর কোড দিয়ে চালককে প্রতিদিন বাস পরিষেবা শুরু করার আগে বাধ্যতামূলকভাবে অ্যাপে লগ ইন করতে হবে ৷ এর ফলে বাসটি কোন রুট দিয়ে, কখন যাচ্ছে, তার উপর নজরদারি চালাতে পারবে পরিবহণ দফতর ৷

এমনকি যদি কোনও বাস অতিরিক্ত গতিতে চলে এবং অন্য বাসের সঙ্গে রেষারেষি করে, সেই ক্ষেত্রে অ্যাপটির মাধ্যমে তা জানা যাবে ৷ অন্যদিকে, যাত্রীরা এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটতে পারবেন এবং বাসটি কতক্ষণে কোথায় পৌঁছল সেটিও দেখতে পারবেন ৷