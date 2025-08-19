ETV Bharat / state

ভোট পার হলেই শ্রমশ্রী'র গল্প শেষ, মমতাকে দুষে দাবি অধীরের - ADHIR CHOWDHURY SLAMS MAMATA

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ভাতা ঘোষণা করায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করলেন অধীর চৌধুরী । কেন এই ভাতা দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি, জানালেন তার কারণ ।

বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী (ইটিভি ভারত)
বহরমপুর, 19 অগস্ট: ভোট গেলেই দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) শ্রমশ্রী প্রকল্পের গল্প শেষ । পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্পে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণাকে মঙ্গলবার এমনই কটাক্ষ করলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী ।

পাশাপাশি এদিন বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরী দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভাবলে যেখানে তারা আক্রন্ত সেই রাজ্যে গিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলুন । সেই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে থাকা সুনিশ্চিত করুন । একইসঙ্গে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা ।

অধীর চৌধুরীর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা :

সোমবার পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তার জন্য তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন । বলা হয়, পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এলে তাদের মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে । এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা । তার জন্য শ্রমশ্রীর পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ।

অধীরের কটাক্ষ :

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই বিরোধীরা এই প্রকল্পকে ভোটের রাজনীতি বলে সোচ্চার হয়েছে । এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে অধীর চৌধুরী বলেন, "রাজ্যের ভাঁড়ার শূন্য । এই মূহূর্তে রাজ্য সরকারের মাথায় 70 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা । প্রায় 70 হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাংলায় শিশুর জন্ম হচ্ছে । এই পরস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা কোথা থেকে দেবে আমার মাথায় আসছে না । রাজ্যে 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের হিসেব দেওয়া হচ্ছে । আমার মনে হয় এই সংখ্যা তার তিনগুণেরও বেশি । ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তে যে কারও কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে । কেউ ভিন রাজ্যে ভিক্ষে করতে যায়নি । মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে গিয়েছে । সেখানে মাসে তারা 50 হাজার টাকা রোজগার করে । পাঁচ হাজার টাকার জন্য কেন রাজ্যে ফিরে আসবে ? দিদির এই সব গল্প ভোট পর্যন্ত । ভোটের আগে পরিযায়ী শ্রমিকরা বাঙালি এই সেন্টিমেন্ট তুলে ঝড় তোলা হচ্ছে ।"

এদিন তিনি আরও বলেন, "উনি তো চাইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছে সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন । আলোচনা করে ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে পারতেন । সেখানেও যাতে পরিযায়ী শ্রমিকরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন সেই চেষ্টা করতেন । ওখানে তো পরিযায়ী শ্রমিকরা এমনি যায়নি, গিয়েছে কাজ করে রোজগার করতে । সেখানে বেশি টাকা পেলে এখানে 5 হাজার টাকার জন্য কেন ফিরবেন । আপনি তাদের কেন পালিয়ে আসতে বলছেন । পাঁচ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে তৃণমূল করাবেন । হাতে বোম ধরাবেন ।"

