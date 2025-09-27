বিজেপিতেই আছি ! দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে বললেন জয় প্রদা, কোমর দোলালেন ডাফলিওয়ালের সুরে

বিজেপিতেই আছি ! দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে বললেন জয় প্রদা, কোমর দোলালেন ডাফলিওয়ালের সুরে
পুজোর উদ্বোধনে এসে 'ডাফলিওয়ালে' গানে নাচ অভিনেত্রীর ৷ জানালেন আসন্ন ছবির মুক্তি সম্পর্কেও ৷
Published : September 27, 2025 at 12:53 PM IST
দুর্গাপুর ও বর্ধমান, 27 সেপ্টেম্বর: চতুর্থীর সন্ধেয় রাজ্যে দু’টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী জয়া প্রদা ৷ বর্ধমান শহরে এবং দুর্গাপুরে পুজোর উদ্বোধন করলেন তিনি ৷ এমনকি তাঁর আগামী ছবি সম্পর্কেও কথা বললেন অভিনেত্রী ৷ প্রভাস এবং মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে 'ফৌজি'তে কাজ করছেন ৷ খুব দ্রুত সেই ফিল্ম মুক্তি পাবে ৷
শুক্রবার দুর্গাপুরের কাঁকসায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্বামী তৃণমূলের নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজোর উদ্বোধনে আসেন জয়া প্রদা ৷ বিজেপি নেত্রী হয়ে তৃণমূল নেতার পুজোর উদ্বোধন করতে আসায়, নানান জল্পনা শুরু হয় ৷ সেই নিয়ে তাঁকে প্রশ্নও করা হয় ৷ যার জবাবে জয় প্রদা বলেন, "আমি এখনও বিজেপিতেই আছি, পাশাপাশি আমি সিনেমাতেও আছি ৷" তাঁর স্পষ্ট জবাব, একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই পুজোর উদ্বোধনে এসেছেন তিনি ৷
আর অভিনয় নিয়ে বলতে গিয়ে জয়া প্রদা বলেন, "আমার আগামী 'ফৌজি' সিনেমা খুব দ্রুত মুক্তি পাবে ৷ এই সিনেমার মুখ্য চরিত্র হিসেবে অভিনয় করছেন প্রভাস ৷ মিঠুনদাও অভিনয় করছেন সেখানে ৷ নবরাত্রি চলছে, তাই সকলকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ৷ এই সময়ে দেবী মায়ের কাছে যে যা প্রার্থনা করবেন, আশা করব তা পূরণ হবে ৷"
এর পাশাপাশি বর্ধমান শহরে শুক্রবার সন্ধেয় সবুজ সংঘের পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন জয়া প্রদা ৷ মঞ্চে উঠে বিখ্যাত 'ডাফলিওয়ালে' গানের তালে নাচলেন অভিনেত্রী ৷ যা দেখে সেখানে উপস্থিত সকল দর্শনার্থীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান ৷ সুবজ সংঘের মঞ্চ থেকে অভিনেত্রী পশ্চিমবঙ্গকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে উল্লেখ করেন ৷
অভিনেত্রী বলেন, "সকলকে নবরাত্রির শুভেচ্ছা জানাই ৷ আমরা সকলে মা দুর্গার সন্তান ৷ মা আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন ৷ প্রতিটা কাজে যেন সফলতা মেলে, সকলের মঙ্গল হোক ৷ আমি মনে করি বাংলা আমার দ্বিতীয় বাড়ি ৷ গত 25-30 বছর ধরে বাংলাতে আমার যাতায়াত আছে ৷ এই রাজ্য সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই ৷ তবে, আমিও দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, ফলে আমাকেও অনেক কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে ৷ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সকলের পথ সুগম করে দিক ৷"
উল্লেখ্য, 2004 ও 2009 সালে সমাজবাদী পার্টির হয়ে উত্তরপ্রদেশের রামপুর আসনে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন জয়া প্রদা ৷ কিন্তু, একসময় তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে এবং তাঁকে বহিষ্কার করে সপা ৷ এনিয়ে কয়েক বছর আগে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খানের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন জয়া ৷ তাঁর উপর হামলা চালানোর অভিযোগ করেন ৷ বর্ধমানে পুজো উদ্বোধনে এসে, ফের একবার সেই প্রসঙ্গ তুললেন অভিনেত্রী ৷