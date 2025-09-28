থিম 'লোটাস টেম্পল'র উদ্বোধন শুভশ্রীর, অভিনেত্রীকে দেখতে ভিড় বহরমপুরে
দুর্গাপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধনে সোনালি রঙের শাড়ি, সবুজ কাজ করা ব্লাউজে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷ অভিনেত্রীর কানে-গলায় ও হাতে ছিল হালকা গয়না ৷
বহরমপুর, 28 সেপ্টেম্বর: অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে উপচে পড়ল বহরমপুর । শুক্রবার পঞ্চমীর রাতে তাঁর হাত ধরে উদ্বোধন হল বহরমপুর পুরসভার পুজো মণ্ডপ । এবারের তাদের পুজোর থিম 'লোটাস টেম্পল' । লালদিঘির মাঝে জলের উপর তৈরি করা হয়েছে এই মণ্ডপ ।
পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে পুজোর সূচনা করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় । বহরমপুরবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "খুব ভালো লাগছে এখানে এসে । মানুষের ভালোবাসার জন্যই এখানে আসতে পেরেছি ।"
ওই পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ । জেলা পুলিশ সুপার বলেন, "নির্বিঘ্নে পুজো দেখার জন্য জেলা পুলিশ-প্রশাসন সবরকমের উদ্যোগ নিয়েছে । আপনারা কেউ আইনশৃঙ্খলা ভাঙবেন না । সেক্ষেত্রে পুলিশ কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেবে ।"
বহরমপুর শহরে প্রায় 30টি বিগ বাজেটের থিমের পুজো হচ্ছে এবার । তার মধ্যে অন্যতম হল, বহরমপুর পুরসভা পরিচালিত পুজো । এবার তাদের থিমে দিল্লির লোটাস টেম্পল উঠে এসেছে লালদিঘির জলে । দর্শনার্থীদের জলের উপর বসানো পাটাতন বেয়ে লালদিঘির মাঝে পৌঁছতে হবে মূল মণ্ডপে । যদিও লালদিঘি পাড়ের চারদিক থেকে মণ্ডপ দর্শন করতে পারবেন প্রত্যেকে । তবে রাতের মণ্ডপেই আকর্ষণ বেশি । কারণ, মণ্ডপের আলোকসজ্জায় রয়েছে এলইডি ও লেজার লাইট ।
পঞ্চমীর দিন রাতে এই পুজো মণ্ডপেরই উদ্বোধন হল । আর তাতেই উপস্থিত ছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় । তাঁর পরনে ছিল সোনালি রঙের শাড়ি, সবুজ কাজ করা ব্লাউজ ৷ সঙ্গে কানে-গলায় ও হাতে গয়না সহযোগে দারুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে ৷ আর এদিন শুভশ্রীকে দেখতে তাঁর ভক্তদের ঢল উপচে পড়ে লালদিঘির পাড়ে । নিজের শহরে অভিনেত্রীকে পেয়ে কেউ দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি ৷ আর তার জেরে হওয়া ভিড় সামলাতে পঞ্চমীর রাতেই আরএন টেগোর রোড নো এন্ট্রি করতে বাধ্য হল পুলিশ-প্রশাসন ।
বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুরসভা পরিচালিত মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনে কারও কোনও অসুবিধা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব পুরসভার । আপনারা সহযোগিতা করবেন ।"