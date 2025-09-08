ETV Bharat / state

অ্যাসিড আক্রান্তদের বেঁচে থাকার লড়াই দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের মণ্ডপে

আয়না থেকে চটের মাধ্যমে ফুটে উঠবে অ্যাসিড আক্রান্তদের বেঁচে থাকার লড়াই ৷ মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে সামাজিক বার্তা দেওয়াই মূল লক্ষ্য পুজোর কর্মকর্তাদের ৷

Durga puja 2025
দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের পুজোর থিম দহন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2025 at 7:36 PM IST

4 Min Read

সল্টলেক, 8 সেপ্টেম্বর: অ্যাসিড আক্রান্ত নারীদের লড়াই এবার ফুটে উঠবে দুর্গাপুজোর মতো একটি বৃহত্তর মঞ্চে । এবার 25তম বর্ষে পা রাখছে বিধাননগরের দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের পুজো । এ বছর তাদের বিষয় ভাবনা দহন । শিল্পী অনির্বাণ দাসের হাতে রূপ পাচ্ছে মণ্ডপ থেকে মাতৃপ্রতিমা ।

নারী শক্তি, সমাজে মহিলাদের ক্ষমতায়ন কিংবা তাদের লড়াই, এমন নানা বিষয় পুজোর থিম হিসেবে অনেক জায়গায় উঠে এসেছে । তবে নির্যাতনের অন্যতম কষ্টদায়ক ও ভয়ঙ্কর ঘটনা হল অ্যাসিড আক্রমণ । সেটাই এবার আয়না, চট থেকে নানা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের পুজোতে ৷

Durga puja 2025
দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, "এবারে থিমের নাম দহন । মূলত অ্যাসিড আক্রান্তদের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি । তাদের দাবির কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি । শুধু মণ্ডপে তুলে ধরা হবে এমন নয়, থাকবে তাঁদের লাইভ পারফরম্যান্স । নিজেরাই নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন অ্যাসিড আক্রান্তরা । গোটা মণ্ডপের সৌন্দর্যের প্রতীক যাঁরা তাঁদের ছবি থাকবে । কিছু অংশ চটে ঢাকা থাকবে । আয়না থাকবে মাটি ল্যাপা । তার মাঝে অ্যাসিড আক্রান্তরা পারফর্ম করবেন এবং নিজেদের কথা তুলে ধরবেন ।"

Durga puja 2025
অ্যাসিড আক্রান্তদের কথা দুর্গাপুজোর মণ্ডপে (নিজস্ব ছবি)

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে অ্যাসিড হামলার শিকার হচ্ছেন নারীরা ৷ পরবর্তী সময় আক্রান্তরা বেঁচে থাকলেও তাঁদের জীবনযাপন হয়ে ওঠে কঠিন । এই ঘটনার প্রধান অসুবিধা হল, ঘটনার অনেক পরে অভিযোগ দায়ের হয় । অপরাধী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্তের পরিচিত মহলেই থাকে । কিন্তু আক্রান্তের মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক থাকে না বলেই অভিযোগ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় ।

Durga puja 2025
শিল্পী অনির্বাণ দাস মণ্ডপ গড়ছেন (নিজস্ব ছবি)

অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনই বিপুল খরচ । আবার শুধুই শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় । অভিযুক্ত যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিত হয়, তাই আক্রান্তের পুলিশি নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এদিকে সমাজে চাকরি পাওয়া বা অন্য সব ধরনের কাজেই তাঁদের গ্রহণ করার মানসিকতা বাকিদের মধ্যে কম হয় । আর এমন সব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই ক্রমশ তাঁদের লড়াই করে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হয় । তবে ইদানিংকালে এমন অনেক আক্রান্ত মানুষজন সমাজে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছে ৷ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে বাকিদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।

Durga puja 2025
চলছে মণ্ডপসজ্জার কাজ (নিজস্ব ছবি)

দুর্গাপুজোর মতো বৃহত্তর মঞ্চে যেখানে এত মানুষ একসঙ্গে একত্র হন, সেই মঞ্চে তাই তাঁদের কথাকে থিমের আকারে তুলে ধরা হবে, সেটা ভেবে আনন্দিত এই ধরনের অ্যাসিড আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করা সায়ন্তনী দত্ত । তাঁর কথায়, "পুজো কমিটি ও শিল্পী উভয়কেই অভিনন্দন, এত বড় মঞ্চে এই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য । এটা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা গুরুত্ব পায় না সচরাচর । সেখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই বিষয় জানাতেই কাজ করাটা সত্যি একটি অনন্য চিন্তা ভাবনা ।"

Durga puja 2025
25তম বর্ষে দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের পুজো (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণদাঁড়ি ইউথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভার্মা বলেন, "আমাদের এবার মূল লক্ষ্য সমাজে একটা বড় বার্তা দেওয়া । অনেক সময় অনেকেই নারী শক্তি কিংবা প্রগতির কথা বলে থাকে । সেটা বাস্তবায়ন কতটা করা যায় তাই নিয়ে বিতর্ক আছে । তেমনই প্রতিদিন যে সমস্ত অত্যাচার-নির্যাতন হয়, তার অন্যতম হল অ্যাসিড আক্রমণ । কারও সঙ্গে মতের অমিল বা অপ্রাপ্তির জেরে অ্যাসিড আক্রমণ হয় । পুড়িয়ে দেওয়া হয় মুখ বা শরীরের একাংশ । মুখ মানুষের একটা অন্যতম পরিচিতি ৷ আর সেটাই মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আক্রমণকারীরা । সেক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে কতটা কঠিন পরিস্থিতি ও লড়াই করতে হয় আক্রান্তদের সেটা বুঝতে হবে ৷ উপলব্ধি করতে হলে আসতে হবে আমাদের মণ্ডপে ।"

Durga puja 2025
দক্ষিণদাঁড়ি ইউথের পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKSHINDARI YOUTHSDURGA PUJA THEMEদক্ষিণদাঁড়ি ইউথের থিমসেরা দুর্গাপুজো মণ্ডপDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.