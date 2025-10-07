বিয়ের প্রস্তাবে না, ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝরাতে নাবালিকার উপর অ্যাসিড হামলা

বিয়ের প্রস্তাবে না, ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝরাতে নাবালিকার উপর অ্যাসিড হামলা
মাঝরাতে ছাত্রীর ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে অ্যাসিড ছুড়ে মারে ওই যুবক। সঙ্কটজনক অবস্থায় নাবালিকা ভর্তি হাসপাতালে ৷ অভিযুক্ত পলাতক ৷
Published : October 7, 2025 at 6:10 PM IST
মিনাখাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 7 অক্টোবর: প্রতিবেশী যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল নাবালিকা ছাত্রী। তার জেরে রাতের অন্ধকারে ছাত্রীর উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠল। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁ থানা এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ছাত্রী।
এদিকে, ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরও অভিযুক্ত যুবকের কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ ৷ এখনও সে গ্রেফতার না-হওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশের ভূমিকা। যদিও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সব রকমের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান। তিনি বলেন, "বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করাতেই এই ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার তদন্ত চলছে। আশা করা যায়, অভিযুক্তকে দ্রুত ধরা সম্ভব হবে।"
পরিবারের দাবি, এর আগেও অভিযুক্ত যুবক অ্যাসিড হামলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় কোনওরকমে রক্ষা পেয়ে যায় সে। তখন অভিযুক্তের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। তারই মধ্যে সোমবার গভীর রাতে ঘরের ঘুলঘলি দিয়ে ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুড়ে পালিয়ে যায় প্রতিবেশী ওই যুবক। অভিযুক্ত যুবক আবারও একই ঘটনা ঘটায় ক্ষোভে ফুঁসছে ছাত্রীর পরিবার। একই সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের কঠোর শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরেই বছর পনেরোর ওই নাবালিকা ছাত্রীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল প্রতিবেশী এক যুবক। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওই স্কুল ছাত্রী এবং তার পরিবার। এরপর থেকেই অভিযুক্ত যুবক নানাভাবে ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ।এমনকী, হুমকিও দিত বলে অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রীর পরিবারের দাবি, এই ধরনের ঘটনা গত কয়েকদিন ধরেই চলছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে বাড়িতে এসে ওই ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অভিযুক্ত যুবক অ্যাসিড ছুড়ে পালিয়ে যায়।
ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই ছাত্রী। অ্যাসিড হামলায় তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায় বলে জানা গিয়েছে। রাতেই পরিবারের লোকজন আহত ছাত্রীকে প্রথমে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, পরে তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে নাবালিকা ছাত্রীর। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার।