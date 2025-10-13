ETV Bharat / state

কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডে জামিন, ছাড়া পেলেন কোন অভিযুক্ত?

25 জুন কসবার সাউথ কলকাতা ল'কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷

Kasba Law College gang rape case
কসবা আইন কলেজ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 13 অক্টোবর: কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডে প্রথমবার কোনও অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করল আদালত । সোমবার আলিপুর সেশনস কোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চ এই জামিনের নির্দেশ দিয়েছে ৷

কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ৷ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা তথা ওই আইন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং অস্থায়ী কর্মী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে৷ মনোজিৎকে মদত দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে ৷ তাদেরও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে ৷ পরে পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ওই নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

Kasba Law College gang rape case
মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার প্রায় সাড়ে তিনমাস পর জামিন পেলেন গ্রেফতার হওয়া চারজনের একজন ৷ যিনি জামিন পেয়েছেন তাঁর নাম পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অর্থাৎ ওই কলেজের নিরাপত্তারক্ষী ৷ তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে আদালত ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দার বাসিন্দা পিনাকী কাজের সূত্রে কসবায় ভাড়া থাকতেন । এই মামলার তদন্তে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর ভূমিকা নিয়ে ৷ গণধর্ষণের দিন তিনি কী করছিলেন, কেন তিনি বাধা দেননি, কেন কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাননি? এই সব প্রশ্ন সামনে এসেছে ৷

Kasba Law College gang rape case
কসবা আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, 25 জুন কসবার সাউথ কলকাতা ল'কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । নির্যাতিতা অভিযোগপত্রে জানান, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মনোজিৎ মিশ্র এবং তৃতীয় সেমেস্টারের দুই ছাত্র প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জাহিদ আহমেদ মিলে তাঁকে কলেজের ভিতরে গণধর্ষণ করেন ।

নির্যাতিতা অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, ঘটনার সময় তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে । কিন্তু সাহায্য করা তো দূর, বরং তিনি গার্ডরুম ছেড়ে চলে যান । এমনকি পরদিনও কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাননি নিরাপত্তরক্ষী । তদন্তে উঠে আসে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি বাধা দেননি এবং মনোজিতদের 'মদতকারী' ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই সন্দেহ করেন তদন্তকারীরা ।

Kasba Law College gang rape case
কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডে জামিন পেলেন অভিযুক্ত (নিজস্ব ছবি)

26 জুন তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তাঁদের জেরা করেই উঠে আসে নিরাপত্তারক্ষী পিনাকীর নাম । 28 জুন গ্রেফতার হন তিনিও । তদন্তের সময়ে বারবার যে প্রশ্ন উঠে এসেছে তা হল, কেন তিনি কলেজের ইউনিয়ন রুমে মজুত হকিস্টিক দিয়ে অভিযুক্তদের বাধা দিলেন না? কেন নির্যাতিতাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন? এমনকি, 'ম্যাঙ্গো' অর্থাৎ মনোজিতের প্রভাবের কারণেই কি তিনি নীরব ছিলেন?

Kasba Law College gang rape case
কসবা আইন কলেজ (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার সাড়ে তিন মাস পর আদালত সোমবার জানায়, তদন্তের অগ্রগতি ও প্রমাণের ভিত্তিতে আপাতত শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হচ্ছে পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কে । আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তিনি যেন তদন্তে সহযোগিতা করেন এবং কোনও সাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন । তবে আইনজীবী মহলে জোর আলোচনা, নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকা নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি । তবে এরই মধ্যে তিনি জামিন পেয়ে গেলেন ৷

