দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে ছাত্র খুনে বিহার কানেকশন ! পুলিশের জালে অভিযুক্ত
গতকাল দুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে এক পড়ুয়ার হাতে আরেক পড়ুয়ার খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় ধরা পড়েছে অভিযুক্ত ৷ আটক তার মা-বোনও ৷
Published : September 13, 2025 at 3:41 PM IST
দক্ষিণেশ্বর, 13 সেপ্টেম্বর: পালিয়ে শেষ রক্ষা হল না ৷ দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পড়ুয়া খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ঘটনার মূল অভিযুক্ত ৷ মৃতের সহপাঠী একাদশ শ্রেণির ওই নাবালক পড়ুয়াকে শুক্রবার রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে পাকড়াও করা হয়েছে ৷ রাতেই ধৃতকে দক্ষিণেশ্বর থানায় নিয়ে এসে দফায় দফায় জেরা করেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পদস্থ কর্তারা ৷
সূত্রের খবর, জেরায় সে তার সহপাঠীকে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে ৷ খুনের নেপথ্যে ধৃত পড়ুয়া প্রণয় ঘটিত বিবাদের তত্ত্ব খাড়া করেছে তদন্তকারীদের সামনে ৷ সে জানিয়েছে, ওই পড়ুয়া তার বান্ধবীকে প্রায়ই উত্যক্ত করত ৷ তাই উচিত শিক্ষা দিতে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় সহপাঠী মনোজিতের উপর ৷ তবে, তার এই তত্ত্ব কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ শনিবার ধৃতকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হবে ৷
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সাউথ) অনুপম সিং বলেন, "ধৃতকে জেরা করে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে ৷ আমরা সেসব খতিয়ে দেখছি ৷ খুনের নেপথ্যে ঘাতক পড়ুয়ার মা-বোনের কী ভূমিকা, সেটাও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ৷"
এদিকে, সহপাঠীকে খুনের ঘটনার পর ঘাতক পড়ুয়া আগরপাড়ার বাড়িতে ফোন করে তার মা ও বোনকে হাওড়া স্টেশনে ডেকে নেয় ৷ সেই ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ হদিশ পায় পলাতক মূল অভিযুক্তের ৷ ধৃত অভিযুক্ত পড়ুয়ার পাশাপাশি তার মা-বোনকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত নাবালক পড়ুয়া ও তার পরিবার ট্রেনে বিহারে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ৷ বিহারের বেগুসরাইয়ে গ্রামে তাদের বাড়ি রয়েছে ৷ সেখানেই গা ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছিল সকলে ৷ কিন্তু তার আগেই যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পুলিশের অভিযানে ৷ ছাত্র খুনের পিছনে ধৃত নাবালক পড়ুয়ার মা ও বোনের কোনও ভূমিকা আছে কি না, তা আটক দু'জনকে জেরা করে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
তবে, তদন্তকারীরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত, অভিযুক্ত ওই পড়ুয়া তার সহপাঠী মনোজিৎ যাদবকে খুন করার উদ্দেশে বাড়ি থেকে ব্যাগে ছুরি নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল ৷ মেট্রোতে চড়ার সময়ে তার ব্যাগে ছুরি ছিল ৷ মেট্রো থেকে বেরিয়ে সহপাঠীর উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে চম্পট দেয় সে ৷ ফলে, আগাম পরিকল্পনা করে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াকে খুন করা হয়েছে ৷ কিন্তু, প্রশ্ন, শহরের অন্যতম লাইফ লাইন মেট্রোয় একজন পড়ুয়া ছুরি নিয়ে কীভাবে ঢুকল ? নিরাপত্তারক্ষীরাই বা কী করছিল? দু-দল ছাত্রের বচসা শুনেও কেন কেউ এগিয়ে এলেন না ? পড়ুয়ার নৃশংস খুনের ঘটনায় এমনই সব প্রশ্ন বড় করে দেখা দিয়েছে ৷ উঠেছে যাত্রী সুরক্ষা নিয়েও মেট্রো কর্তৃপক্ষের ঢিলেঢালা মনোভাব ! এ নিয়ে সরব হয়েছেন যাত্রীরাই ৷
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের ভৌগোলিক চিত্র দেখলে বোঝা যাবে স্টেশনের প্রবেশের মূল দ্বার থেকে টিকিট কাউন্টারের আগে পর্যন্ত ব্যাগ চেকিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ টিকিট কাটার পর ব্যাগের স্ক্যানিং ছাড়াই যে কেউ অনায়াসে মেট্রোর ভিতরে ঢুকে যেতে পারেন ৷ ঘাতক পড়ুয়ার ক্ষেত্রেও কি তেমনটাই হয়েছিল ? সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে ৷ তবে মেট্রো কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে প্রবেশের জন্য টিকিটের প্রয়োজন হয় না ৷ এই ঘটনার জন্য যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷
অন্যদিকে,একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের পড়ুয়া খুনে স্তম্ভিত নিহতের প্রতিবেশীরা ৷ তাঁরা অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ৷ প্রতিবেশীরা বলছেন, "মনোজিৎ অত্যন্ত ভালো ছেলে ৷ কোনওদিন কারও সঙ্গে ঝুটঝামেলা করত না ৷ কেন এভাবে তাঁকে খুন হতে হল সেই তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি দেওয়া হোক ৷"
শুক্রবার ভরদুপুরে রক্তারক্তি-কাণ্ড ঘটে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে ৷ দু-দল ছাত্রের সংঘর্ষের মাঝে এক ছাত্র আরেক ছাত্রের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ টিকিট কাউন্টারের সামনে ওই ছাত্রকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে হামলাকারী পড়ুয়া ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় মনোজিৎ যাদব নামে বছর সতেরোর ওই ছাত্রের ৷ দু'জনেই বাগবাজার উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ৷ তবে মনোজিৎ কলা বিভাগের পড়ুয়া হলেও অভিযুক্ত সহপাঠী কমার্স বিভাগের ছাত্র ৷