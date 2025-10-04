নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি ! কালিম্পংয়ে মৃত্যু 4 জনের

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি ! কালিম্পংয়ে মৃত্যু 4 জনের
পাহাড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ কালিম্পংয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার খাদে পড়ল গাড়ি ৷ ঘটনাস্থলে গাড়ির চালক-সহ 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : October 4, 2025 at 11:31 AM IST
কালিম্পং, 4 অক্টোবর: দুর্গোৎসবের আমেজ কাটতে না-কাটতেই পাহাড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার খাদে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল চালক-সহ 4 জনের ৷ আহত আরও 3 জন ৷ শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিম্পং জেলার মেল্লির কাছে কিরণের 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে 3 জন মহিলা এবং সিকিমের ওই গাড়ির চালক রয়েছেন ৷ মৃত 3 মহিলা কালিম্পংয়ের তিন মাইলের বোজোঝারির বাসিন্দা ৷ নাম সামিরা সুব্বা (20), জানুকা দর্জি (35), নিতা গুরুং (58) ৷ মৃত গাড়ির চালক গ্যাংটকের বাসিন্দা ৷ নাম কমল সুব্বা (44) । ঘটনায় আহতরা হলেন সুনিতা থাপা, সন্দ্রিয়া রাই ও সামিউল দর্জি ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এদিন রাতে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে সিকিম থেকে কালিম্পংয়ে ফিরছিল যাত্রীবাহি সিকিমের গাড়িটি ৷ মেল্লিতে কিরনে এলাকার কাছে আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় 50 মিটার গভীর খাদে পরে উলটে যায় ৷ ঘটনাটি নজরে আসতেই উদ্ধারকাজ শুরু করে দেন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশেও ।
খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কালিম্পং থানার পুলিশকর্মীরা ৷ গাড়ির যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও দমকল বিভাগের কর্মীর । এরপর অনেক চেষ্টার পর খাদ থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন তাঁরা । কিন্তু, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 4 জনের । এরপর 3 আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে সিকিমের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে খাদ থেকে উদ্ধার করা হয় ।
এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালা সুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, "পাহাড়ে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ গাড়িটি কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পরে যায় । ঘটনাস্থলে চার জনের মৃত্যু হয়েছে । তিনজন আহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে পাঁচ বছরের শিশুও রয়েছে । পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে । সিকিমের গাড়ির চালকের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে । পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে ।"
উল্লেখ্য়, আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেই সঙ্গে, সপ্তাহন্তে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং-এর কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এদিকে, একটানা বৃষ্টিতে ধসের কারণে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর যোগাযোগ প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ৷ এই আবহে এদিনের এই দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা ৷