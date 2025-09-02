কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: কয়েকদিন আগেই শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন করে পূর্ব রেল ৷ সবুজ পতাকা নাড়িয়ে পূর্ব ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এই এসি লোকাল ট্রেনটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এবার শিয়ালদা শাখায় আরও 2 এসি লোকাল ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করল রেল কর্তৃপক্ষ ৷ কোন রুটে, কখন চলবে এই দুই ট্রেন, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন শিয়ালদা শাখার ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ৷
মেট্রোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এসি লোকালেও যাত্রীদের সংখ্যা ৷ পূর্ব রেলের তরফে দেওয়া তথ্য় অনুযায়ী, যাত্রী ভিড়ের কথা মাথায় রেখে পুজোর আগেই নয়া দুই ট্রেনের পরিষেবা শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
কোন রুটে চলবে নয়া দুই এস লোকাল ?
শিয়ালদা শাখার ডিআরএম জানিয়েছেন, একটি ট্রেন চলবে রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা পর্যন্ত ৷ রানাঘাট থেকে সকাল 7টা 11 মিনিটে ছেড়ে বনগাঁ পৌঁছবে 7টা 52 মিনিটে ৷ এরপর শিয়ালদা পৌঁছবে সকাল 9টা 37 মিনিটে ।
আপ এসি লোকাল শিয়ালদহ থেকে 6টা 14 মিনিটে ছেড়ে বনগাঁয় পৌঁছবে 8টা 04 মিনিটে ৷ এরপর ট্রেনটি রানাঘাটে পৌঁছবে রাত 8ট 41 মিনিটে ।
অন্য ট্রেনটি চলবে শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ৷ ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে সকাল 9টা 48 মিনিটে ছেড়ে বেলা 12টা 07 মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছবে । এরপর ডাউন এসি লোকাল কৃষ্ণনগর থেকে বেলা 1টা 30 মিনিটে ছেড়ে বিকেল 3টে 40 মিনিটে শিয়ালদায় পৌঁছবে ৷
রাজ্যের পরিবহণ মানচিত্রে সাম্প্রতিককালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । গত 22 অগস্ট কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও 3টি রুট এবং 12 অগস্ট শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত শুরু হয়েছে রাজ্যের প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইএমইউ লোকাল ট্রেন । এই দুই পরিবর্তনের কারণে শহর ও শহরতলীর পরিবহণ এক ধাক্কায় অনেকটাই গতি পেয়েছে ।
উল্লেখ্য, মেট্রোর ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকালেও যাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে । রেলের তথ্য অনুযায়ী, অবিচ্ছিন্ন মেট্রো পরিষেবা পাওয়ার জন্য শিয়ালদ, দমদম জংশন এবং দমদম ক্যান্টনমেন্টের মতো প্রধান ইন্টারচেঞ্জ স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে গত কয়েকদিনে । তাই যানজট কমাতে শিয়ালদা বিভাগে সকাল এবং সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ইএমইউ ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা করছে কর্তৃপক্ষ । এদিন সেকথাও জানান শিয়ালদা বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা ।
ডিআরএম-এর বক্তব্য
শিয়ালদা ডিভিশন যাত্রীদের ভিড় সামলাতে সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বিধাননগর থেকে অতিরিক্ত ইএমইউ পরিষেবা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে এই পরিষেবা ।
বিধাননগর থেকে কল্যাণী পর্যন্ত চলবে এই ইএমইউ ৷ ট্রেনটি বিধাননগর থেকে সকাল 07টা 28মিনিটে ছেড়ে কল্যাণী পৌঁছবে সকাল 8টা 46 মিনিটে । ডাউন ট্রেনটি কল্যাণী থেকে রাত 8টা 52 মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি বিধাননগর পৌঁছবে রাত 12টা 19 মিনিটে ।
এছাড়া, বারাসত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্তও এক জোড়া ইএমইউ ট্রেন পরিষেবা চালু করার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে । সবুজ সংকেত মিললে বারাসত–হাসনাবাদ লোকাল বারাসত থেকে বেলা 12টা 15 মিনিটে ছেড়ে দুপুর 1টা 38 মিনিটে হাসনাবাদে পৌঁছবে । এদিকে, হাসনাবাদ–বারাসত লোকাল হাসনাবাদ থেকে দুপুর 1টা 55 মিনিটে ছেড়ে দুপুর 2টো 25 মিনিটে বারাসত পৌঁছবে ।