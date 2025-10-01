চালতাবাগান সর্বজনীনের থিম বাংলা ভাষার মর্যাদা, মণ্ডপ ঘুরে দেখলেন সকন্যা-অভিষেক
উত্তর কলকাতার চালতাবাগান পুজো মণ্ডপ বরাবরই অভিনব হয়ে ওঠে তার সজ্জায়, তার ভাবনায় ৷ পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ও তাঁর কন্য়া ৷
Published : October 1, 2025 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: নবমীর বিকেলে উত্তর কলকাতার চালতাবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সঙ্গে ছিলেন কন্যা আজানিয়াও ৷
81তম বর্ষে পা দেওয়া চালতাবাগানের পুজোর থিম 'আমি বাংলায় বলছি' ৷ এই থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে বাংলা ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ভাষার জন্য আত্মত্যাগের গৌরবগাথা ৷ চালতাবাগানের পুজো মণ্ডপে পা রাখতেই প্রথমে চোখে পড়ে বিশালাকার বাংলা বর্ণমালা, বড় বড় অক্ষরে সাজানো প্রবেশদ্বার ৷
এদিন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডপে পৌঁছলে শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকার তাঁকে মণ্ডপের পুরো শিল্পকর্ম ঘুরিয়ে দেখান এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন ৷ প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করেন ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাও জানান ৷ মণ্ডপ প্রাঙ্গণে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে করমর্দন করেন সাংসদ ৷
সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ সেই প্রেক্ষিতে চালতাবাগানের এ বছরের থিমকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তার সঙ্গে যুক্ত করেই দেখা হচ্ছে ৷ এই আবহে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেকের উপস্থিতিও তাই রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ প্রায় 15 মিনিট মণ্ডপে কাটানোর পর অভিষেক ও তাঁর কন্যা অন্য পুজো মন্ডপের দিকে রওনা দেন ৷
চালতাবাগানের মণ্ডপের ভিতরে রয়েছে অনন্য সব শিল্পকর্ম— গাছের গায়ে খোদাই করা অসংখ্য নাম, প্যান্ডেলের ছাদের চটে লেখা অক্ষরমালা থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের দৃশ্য ৷ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে তৈরি করা লোহার কাঠামোও বিশেষ আকর্ষণ এই পুজোর ৷ পাশাপাশি রয়েছে বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ ৷ বসানো হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পী নন্দলাল বসুর মূর্তি ৷
দুর্গা প্রতিমাতেও রয়েছে নতুনত্বের ছোঁয়া ৷ প্রচলিত নিয়ম ভেঙে দেবী দুর্গার সন্তানরা মায়ের ডান-বাঁ পাশে না থেকে মায়ের বাম দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ৷ শিল্পী প্রদীপ্ত কর্মকারের সৃজনশীলতায় ভর করে এই ভিন্ন আঙ্গিক দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে ৷ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মৌসম মুখোপাধ্যায় বলেন, "পৃথিবীর 8.3 শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন ৷ ইউনেস্কো এই ভাষাকে বিশ্বের সবচেয়ে মধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এই ভাষায় রচিত ৷ আমাদের থিম সেই মর্যাদাকেই তুলে ধরেছে ৷"
মণ্ডপের একটি অংশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 1952 সালের পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের নানা ঘটনা ৷ ওই বছরের 21 ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজনের প্রাণ যায় ৷ বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে পাঁচ শহিদের প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপে ৷ শিল্পীর বক্তব্য অনুযায়ী 21 ফেব্রুয়ারি ছিল বেদনার দিন, তাই এই স্থাপনাকে অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে ৷