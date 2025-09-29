ETV Bharat / state

ব্রাত্যর দমদমের দুই পুজোয় আভিষেক, নেপথ্যে কোন রাজনৈতিক বার্তা ?

অভিষেকের দমদম সফরকে বিরোধীরা কৌশলগত পদক্ষেপ বলেই ব্যাখ্যা করছে। জায়শ্রী ক্লাব ও অশ্বিনীনগর বন্ধুমহল ক্লাবের পুজোয় যোগ দিতে পারেন।

Abhishek Banerjee
দমদমের দুই পুজোয় যাবেন আভিষেক (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: দমদমের দুই নামকরা দুর্গাপুজোর মণ্ডপে হাজির থাকতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক দমদমের জয়পুরের জায়শ্রী ক্লাব ও অশ্বিনীনগর বন্ধুমহল ক্লাবের পুজোয় যোগ দিতে পারেন।

সাধারণত পুজো মণ্ডপ থেকে দূরেই থাকতে দেখে গিয়েছে অভিষেককে। তাই এবার তাঁর এই উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। অষ্টমী থেকে শুরু করে দশমীর মধ্যে কোনও একটি দিন অভিষেক এই দুটি মণ্ডপে হাজির থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে তিনি ঠিক কবে যাবেন তা এখনই বলা সম্ভব নয় ৷

জয়পুর জায়শ্রী ক্লাবের এই বছরের থিম বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। বাঙালি শ্রমিকদের উপর দেশে-বিদেশে সামাজিক অন্যায় ও বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি সেখানে তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। পুজো শুরুর পর থেকেই ভিড় জমছেও দেদার। এমনই একটি মণ্ডপকে বেছে নিয়েছেন অভিষেক ৷ তাঁর উপস্থিতিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহলে একটা অংশ। এমনিতেই এই ইস্যুতে সামনে রেখে বিজেপিকে লাগতার আক্রমণ করে তৃণমূল ৷ আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনেও এটাকেই অন্যতম প্রধান ইস্যু করতে চলেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ পুজোর মাধ্যমে এবার সেই বার্তাই দেবেন অভিষেক ৷

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনাও অভিষেকের দমদমের মণ্ডপে হাজির থাকাকে বাড়তি মাত্রা দিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় কদিন আগে ৷ দমদমের বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবশ্য দাবি করেন কমিটি ভেঙে দেওয়া নিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই ৷ এবার তাঁর বিধায়ক এলাকাতেই পুজো পরিদর্শনে যাচ্ছেন অভিষেক ।

তার আগে সপ্তমীর দিনে সোশাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, “নবপত্রিকার পবিত্রতায় ডুবে সপ্তমী মা দুর্গার দিব্য উপস্থিতি আমাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করে। এই দিন নবজাগরণ ও জয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ” এই বার্তা পুজোর আবহে শুভেচ্ছা হলেও এর মধ্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিতও খুঁজে পাচ্ছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

তৃণমূল নেতৃত্বের অবশ্য মত, দুর্গা পুজো কেবল উৎসব নয়, মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বারানোর বড় মঞ্চ। তাই নেতাদের উপস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয় ৷ অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের দাবি, এটি নিছক জনমুখী একটা রাজনীতি ৷ এর মূল উদ্দেশ্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের অবস্থান মজবুত করা।

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE DURGA PUJADURGA PUJA 2025BRATYA BASUদমদমের দুই পুজোয় আভিষেকABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.