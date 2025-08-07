কলকাতা, 7 অগস্ট: মানুষের ভোটে জিতে আসা সরকারকে কাজ করতে দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন ৷ বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে বাংলার প্রশাসনিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এভাবেই তোপ দাগলেন তৃণমূলেকর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর মনে হয়েছে, কমিশনের ভূমিকা নির্লজ্জের মতো ৷ তবে বাংলার ভোটাররা এসবের জবাব দেবেন বলে মনে করেন অভিষেক ৷
বিধানসভা নির্বাচনের এখনও প্রায় 10 মাস বাকি। তার আগে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডায়মণ্ড হারবারের সাংসদ বলেন, "নির্বাচন কমিশন এক্তিয়ার বাইরের গিয়ে কাজ করছে ৷ নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে না দিয়ে বিজেপিকে বাড়তি সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই কমিশনের লক্ষ্য ৷"
দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর বিমানবন্দৎ থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা তখনই শুরু হয়, যখন আদর্শ আচরণবিধি (Model Code of Conduct) লাগু হয়। তখনই কমিশনের হাতে পুলিশ এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যায়, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এখনও তো নির্বাচন ঘোষণাই হয়নি ! তাহলে এখন থেকেই কমিশন এত হস্তক্ষেপ করছে কেন ?” কেন্দ্রের সুবিধার্থেই কমিশনের এই ভূমিকা, বলেও অভিযোগ করেন অভিষেক ৷
এখানেই থেমে থাকেননি অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, “যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপির সরকার রয়েছে তাই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নির্বাচন কমিশনকে নামানো হয়েছে। এর আগে বিজেপি বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে ৷ এজেন্সিকে কাজে লাগিয়েছে, এখন কমিশনকে কাজে লাগাচ্ছে ৷ যাঁরা প্রকৃত বাঙালি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নির্লজ্জ ভূমিকায় নেমেছে কমিশন ৷” তাঁর দাবি, রাজ্যে একটা নির্বাচিত সরকার আছে ৷ তাকে বাংলার 12 কোটি মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। সেই সরকারকে কার্যত কাজ করতে না দিয়ে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কমিশন আগ বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ করছে ।
ইতিমধ্যেই, রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন করা নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে কমিশন ৷ এমনকী নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ না মানার জন্য দুই আরও এবং ইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর-রও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷ পাল্টা সুর চড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এদিন অভিষেক বলেন, “যারা বাংলায় থাকেন, বাংলা ভাষায় কথা বলেন— তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এ এক অদ্ভুত সময়, যেখানে নির্বাচন কমিশন নিজের নিরপেক্ষতা হারিয়ে এক রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।”
বিচার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, “আমরা বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি ৷ কিন্তু 2021 সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চ 50টিরও বেশি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। এসব তদন্তের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশ 24 ঘণ্টার মধ্যে যা করতে পেরেছে, কেন্দ্রীয় সংস্থা মাসের পর মাস তদন্ত করে তার থেকে বেশি এগোতে পারেনি।”
অন্যদিকে, কেন্দ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে ‘অর্থনৈতিক অবরোধ’ করছে বলেও অভিষেকের অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যকে আর্থিকভাবে চাপে রাখতে কেন্দ্র সচেষ্ট ৷ শুধু 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা বা রাস্তার প্রকল্পের টাকাই নয়, এখন বাংলাকে জল জীবন মিশনের টাকাও দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা শুধু বঞ্চনা নয়, এটা বাংলা ও বাঙালির প্রতি প্রতিহিংসার রাজনীতি।”
বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, “আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি— যারা বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে অপমান করছে, ছোট করছে, তারা আগেও জবাব পেয়েছে, এবারও পাবে। 2021 হোক বা 2024— বিজেপি তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়নি। তাই বাংলার মানুষই এবার তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবে।”