বনগাঁ-দমদম-ব্যারাকপুর, সব আসনে জোড়া ফুল ফোটাতে কড়া বার্তা অভিষেকের
ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক দ্বন্দ্বে তৃণমূল দলীয়ভাবে জড়াবে না। বনগাঁ বৈঠক শেষে জানান অভিষেক ৷ অন্যদিকে, দমদম-ব্যারাকপুরে একটিও আসন ছাড়া যাবে না বলে নির্দেশ দেন তিনি ৷
Published : September 9, 2025 at 10:11 AM IST
বনগাঁ/দমদম/ব্যারাকপুর, 9 সেপ্টেম্বর: উত্তর 24 পরগনা জেলার রাজনীতিতে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বরাবরই আলাদা গুরুত্ব বহন করে । এই জেলায় রয়েছে মোট 14টি বিধানসভা কেন্দ্র। সোমবার এই জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসে সাফ বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বললেন, একটিও আসন হারালে চলবে না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "সংগঠনের কোনও স্তরে শৈথিল্য রাখা যাবে না । প্রতিটি কেন্দ্রকেই গুরুত্ব দিয়ে ঝাঁপাতে হবে, যাতে আগামী বিধানসভা ভোটে (2026) সব আসনেই জোড়াফুল ফোটানো যায়।"
বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু
2026 সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসকদল এখন থেকেই প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার সঙ্গে আলাদা বৈঠক করছে। লক্ষ্য, বুথস্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে মজবুত করা। সোমবার বনগাঁর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মমতাবালা ঠাকুর, মধুপর্ণা ঠাকুর, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে অভিষেকের বার্তা ছিল স্পষ্ট, "মতুয়া গড়ে আমাদের হারার সুযোগ নেই। সবাইকে একজোট হয়ে লড়তে হবে।"
বনগাঁয় মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে কৌশল বদল অভিষেকের
লোকসভা ভোটের ফলাফলে বনগাঁ আবারও বিজেপির দখলে গিয়েছে। 7টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত এই আসনে তৃণমূল কেবল স্বরূপনগরেই এগিয়ে থাকতে পেরেছিল। এমন বাস্তবতার মাঝেই সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, মতুয়া গড়ে জিততেই হবে, এর বাইরে আর কোনও দ্বিতীয় কথা নেই।" অভিষেক এদিন জানিয়ে দেন, ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক দ্বন্দ্বে তৃণমূল দলীয়ভাবে জড়াবে না। মতুয়া সমাজের সমর্থন টানতে হলে সংগঠনের নির্ধারিত লাইন মেনেই প্রচার চালাতে হবে। ঘাসফুল শিবিরের ভরসা, একজোট হয়ে মাঠে নামলে বনগাঁর সমীকরণ বদলানো সম্ভব।
মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে পাল্টা কৌশল
অভিষেকের নির্দেশ, বিজেপির নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতিকে ভোঁতা করার জন্য প্রচারে আনতে হবে বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর অন্য রাজ্যে চলা আক্রমণের ঘটনা। যদিও তাঁদের হাতে পরিচয়পত্র রয়েছে, তবু বিজেপি শাসিত রাজ্যে বারবার তারা আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ এই তথ্য জনসংযোগে তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচির সঙ্গে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় নেতাদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কথাও বলেন তিনি। সাংগঠনিক জেলায় নেতৃত্বের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানো এবং কয়েকটি ব্লকে নেতৃত্ব বদলের ইঙ্গিতও দেন অভিষেক।
কঠিন লড়াইয়ের স্বীকারোক্তি তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের
তৃণমূল নেতৃত্বও জানে বনগাঁ দখল করা সহজ হবে না। 2021 সালের বিধানসভা ভোটে বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ, দু'টি আসনই যায় বিজেপির হাতে। 2024-এর লোকসভা ভোটেও সেই প্রবণতা বজায় থেকেছে। ফলে 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের লক্ষ্য পরিষ্কার ৷ যে কোনও মূল্যে মতুয়া গড়ে ঘাসফুলের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া।
দমদম-ব্যারাকপুরেও বৈঠক অভিষেকের
এদিকে, বর্তমানে দমদম-ব্যারাকপুর জেলার 14টি আসনের মধ্যে 13টি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। একমাত্র ভাটপাড়া রয়েছে বিজেপির হাতে। সেই আসন পুনর্দখলের লক্ষ্য নিয়েই এবার ঝাঁপাতে চাইছে তৃণমূল। বৈঠকে অভিষেক সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, "কেন ভাটপাড়ায় আমরা পিছিয়ে থাকব ? এখানেও জিততে হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।" দলীয় সূত্রে খবর, স্থানীয় স্তরে সাংগঠনিক রদবদলের সম্ভাবনাও খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে এদিন ৷
আলোচনার বিষয়
বৈঠকে আলোচনায় আসে, গত কয়েক দফা নির্বাচনে কোথায় কোথায় প্রচারে বা সাংগঠনিক দিক থেকে ঘাটতি ছিল, এবং তা কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় । নেতৃত্বের নির্দেশ, ভুলগুলি সংশোধন করেই এবার মাঠে নামতে হবে । জেলা নেতৃত্ব ও বিধায়কদের মতামতও নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ব্লক ও টাউন সভাপতিদের নাম ঘোষণা করার কথাও শোনা গিয়েছে।
একটিও আসন ছেড়ে দেওয়া যাবে না, নির্দেশ তৃণমূল নেতৃত্বের
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দমদম-ব্যারাকপুরে তৃণমূল যেভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এই মুহূর্তে দলের কাছে বড় সম্পদ। তবে ভাটপাড়ায় বিজেপির দখল তাদের জন্য অস্বস্তির জায়গা। তাই এদিন অভিষেকের বার্তা ছিল পরিষ্কার, "একটিও আসন ছেড়ে দেওয়া যাবে না।" সংগঠনের ভিত মজবুত রাখতে স্থানীয় স্তরে আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার দিকেই এখন নজর দিচ্ছে শাসকদল। দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় সোমবারের বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ এখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসর বহুমাত্রিক। শ্রমিক অধ্যুষিত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে একদা বামঘাঁটি দমদম ৷ সব জায়গাতেই সংগঠন ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অভিষেকের নির্দেশে এখন দলের লক্ষ্য স্পষ্ট ৷ এই জেলা থেকে একটিও আসন যাতে হাতছাড়া না হয়, সেই প্রস্তুতিই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কর্মসূচি।
