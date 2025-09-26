ETV Bharat / state

ভয় দেখিয়ে যারা রাজনীতি করছে, ছাব্বিশে মানুষের রায়ে তারা কঠিন জবাব পাবে: অভিষেক

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার নির্দেশ শুক্রবার খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এরপরই বিজেপি'কে আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

ABHISHEK BANERJEE
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 8:12 PM IST

কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ’জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করার ঘটনায় দিল্লির এফআরআরও-র নির্দেশকে বেআইনি ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, তাঁদের অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আদালতের এই রায়কে সামনে এনে বিজেপি'র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স (X)-এ পোস্ট করে অভিষেক লিখেছেন, “আজ আইনের দীর্ঘ হাত অবশেষে ন্যায়ের পথে পৌঁছল। হাইকোর্ট জানিয়েছে, দিল্লির এফআরআরও-র আটক ও দেশছাড়া করার নির্দেশ বেআইনি। বীরভূমের গর্ভবতী মহিলা-সহ ছ’জন বাংলাদেশি অভিবাসী বলে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আদালত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে ।”

গত 26 জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ’জনকে বাংলাদেশি সন্দেহে পাকড়াও করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ এরপর এফআরআরও (ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস) অভিবাসন দফতর তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকার অভিযোগে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অসম সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷

শুক্রবার হাইকোর্টের রায়ের পর বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক মন্তব্য করেন, “এই রায় প্রমাণ করল বাংলার মানুষকে হয়রানি করার জন্য একটি নিষ্ঠুর ও সুসংগঠিত প্রচার চালাচ্ছে বাংলা-বিরোধী জমিদাররা। দোষীদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে আদালতে, জনতার দরবারে এবং আগামী ভোটে।”

তিনি সাফ জানিয়ে দেন, “বাংলার মানুষ বিদেশি-বিদ্বেষ, অপমান কিংবা বঞ্চনার রাজনীতি কোনওভাবেই মেনে নেবে না। ভয় দেখিয়ে যারা রাজনীতি করছে, 2026-এ মানুষের রায়ে তারা কঠিন জবাব পাবে।”

অভিষেকের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, তৃণমূল বিজেপিকে একদিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক ময়দানে এই ইস্যুকেই হাতিয়ার করছে। তাঁর আরও মন্তব্য, “ন্যায়বিচার পাওয়া শুরু হয়েছে। বাংলার মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও ভাষা রক্ষার সংকল্প আমাদের অটল।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আদালতের এই রায়কে ঘিরে তৃণমূল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করতে চাইছে। বাংলার মানুষকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করার ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপিকে 'বাংলা-বিরোধী' প্রমাণ করার কৌশল নিয়েছে শাসকদল। একই সঙ্গে অভিষেকের বক্তব্যে 2026 সালের নির্বাচনের আগে ভোটারদের প্রতি একটি সরাসরি বার্তাও পৌঁছে গিয়েছে ।

সব মিলিয়ে, হাইকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে তৃণমূল বনাম বিজেপির রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র রূপ নিতে শুরু করেছে। আর সেই লড়াইয়ের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি— বাংলার মানুষই শেষ কথা বলবে, আর সেই রায় বিজেপি'র জন্য সুখকর হবে না।

