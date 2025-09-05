2015 সালের পর থেকে বালি এবং 2018 সালের পর থেকে হাওড়া পুরসভায় আর কোনও ভোট হয়নি। সেই বিষয় নিয়ে পৃথক বৈঠক করবেন অভিষেক ৷
Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: হাওড়া শহর ও তার আশপাশের পুর এলাকায় নাগরিক পরিষেবা ঘিরে একাধিক অভিযোগ প্রসঙ্গে দলীয় বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় আট বছর নির্বাচন হয়নি হাওড়া বালি পুরসভায় ৷ তা নিয়েও আলাদা করে আলোচনা করেন অভিষেক ৷ বৃহস্পতিবার হাওড়া সদর ও গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "সাধারণ মানুষের অসুবিধা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না।"
জানা গিয়েছে, শীঘ্রই হাওড়া ও বালি পুরসভা নিয়ে আলাদা বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত থাকবেন অভিষেকও। 2018 সালের পর থেকে হাওড়া পুরসভায় আর নির্বাচন হয়নি। প্রশাসকমণ্ডলীর নেতৃত্বেই চলছে কাজ। বর্তমানে প্রশাসক পদে রয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। কিন্তু পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দার। সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না-হলে দলকে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ রদবদলও করতে হতে পারে ৷
একই ছবি বালির ক্ষেত্রেও। 2015 সালের পর থেকে বালি পুরসভায় আর কোনও ভোট হয়নি। মাঝখানে হাওড়ার সঙ্গে মিশে গেলেও পরে ফের আলাদা করা হয়। তবুও নানা জটিলতায় ভোট হয়নি। ফলে স্থানীয় পরিষেবা নিয়ে মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে। অভিষেক বৈঠকে জানান, বালির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হতে হবে। সূত্রের দাবি, বৈঠকে হাওড়া সদর জেলার নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে অভিষেক অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দলের একাংশ মনে করছে, জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত নেতৃত্বে পরিবর্তনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভিষেক শুধু শহরাঞ্চল নয়, হাওড়া গ্রামীণ জেলার নেতৃত্বের সঙ্গেও আলাদা বৈঠক করেন। সেখানে বড়সড় অভিযোগ না উঠলেও তিনি নেতাদের আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দেন। বিশেষত বুথস্তরে যেখানে তৃণমূল তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সেখান সাংগঠনিক ফাঁক পূরণে জোর দিতে হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘অবহেলা’ জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার করা এবং আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করার পরামর্শও দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।