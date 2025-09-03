ETV Bharat / state

সংগঠনে ঐক্যের ডাক অভিষেকের, দলীয় নির্দেশ না মানলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি - ABHISHEK BANERJEE

ক্যামাক স্ট্রিটে শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Abhishek Banerjee
সংগঠনে ঐক্যের ডাক অভিষেকের (ফাইল ছবি)
Published : September 3, 2025 at 1:21 PM IST

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: সংগঠনে ঐক্যের ডাক দিয়ে মঙ্গলবার দলের নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিজের মতো পথে চলা বা দলীয় নির্দেশ অমান্য করা আর কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং যে কেউ শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে নেতৃত্ব, এমনটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে দল।

ক্যামাক স্ট্রিটে শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে। সূত্রের খবর, বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে অভিষেক স্পষ্ট বলেন, “প্রত্যেক আসনে জয়ের টার্গেট নিয়েই ঝাঁপাতে হবে।”

বিরোধীদের হাতে থাকা আসনে ‘জোড়াফুল’ ফোটানোই হবে দলের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিষেক। এর পাশাপাশি, যে আসন ইতিমধ্যেই তৃণমূলের দখলে রয়েছে, সেখানে ভোটের শতাংশ বাড়ানোই প্রধান লক্ষ্য। এদিন অভিষেকের বার্তা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত মতভেদ ভুলে সকলে একযোগে কাজ করতে হবে। কারণ, 2026-এর ভোটে জয় নিশ্চিত করাই এখন অগ্রাধিকার।

অন্যদিকে, কৃষ্ণনগর পুরসভা ইস্যুতে এদিন আলাদা বৈঠক ডাকা হয় তৃণমূল ভবনে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সি, দলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, সাংসদ মহুয়া মৈত্র, বিধায়ক উজ্জল বিশ্বাস ও পুরসভার কাউন্সিলররা। সেখানে প্রশ্ন ওঠে, দলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন চেয়ারপার্সন রীতা দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল ?

রাজ্য নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এখন কোনওভাবেই পুরসভায় অনাস্থা আনা চলবে না। অথচ কৃষ্ণনগরের কয়েকজন কাউন্সিলর যে ভাবে সেই পথে এগিয়েছেন, তাতে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেন শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় এই ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে, মঙ্গলবারের বৈঠকগুলিই আসলে আসন্ন ভোটের প্রস্তুতির অংশ। সংগঠনে শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখা ছাড়া তৃণমূল নেতৃত্ব আর কোনও পথ খোলা রাখছে না ৷

অন্যদিকে, মঙ্গলবার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়৷ কান ধরে ওঠবোস করছেন এক ব্যক্তি৷ ওঠবোস করতে করতেই ক্ষমা চাইছেন ৷ তবে নিজের নয় ৷ তিনি ক্ষমা চাইছেন সতীর্থদের জন্য ৷ তাঁর নাম পার্থসারথী মাইতি ৷ পেশায় আইনজীবী পার্থসারথী তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা ৷ তাই এই ভিডিয়ো নিয়ে এদিন রীতিমতো হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে ৷

TMCতৃণমূল কংগ্রেসঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ABHISHEK BANERJEE

