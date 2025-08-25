কলকাতা, 25 অগস্ট: ডায়মন্ডহারবারে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের ইলেকশন পিটিশনের পালটা হলফনামা জমা দেওয়ার আগে নথিতে সই করতে কলকাতা হাইকোর্টে এলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন বেলা 11টা নাগাদ প্রায় নিঃশব্দে আদালতের এফ গেটে পৌঁছয় তাঁর কনভয় । মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি ওথ কমিশনারের অফিসে সই করে বেরিয়ে যান ।
এদিন সেসময় কিছু উৎসাহী তৃণমূলপন্থী আইনজীবী নেতাকে দেখে ভিড় করার চেষ্টা করলে তাঁদের থামিয়ে দেন অভিষেক । পরে বেরোনোর সময় উৎসাহী আইনজীবীরা তাঁকে ঘিরে ছবি তোলার আবদার করেন ৷ তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি ও সেলফি তুলে গাড়িতে উঠে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ডায়মন্ডহারবারে লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি) ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছেন । ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের নামে প্রহসনের অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি । বিপুল ভোটে পরাজিত হওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেন অভিজিৎ । বর্তমানে মামলাটি বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে ।
গত কয়েকদিন আগেই এই মামলা থেকে নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসারকে অব্যাহতি দিয়েছেন বিচারপতি রাও । সেই মামলাতেই এদিন হলফনামায় স্বাক্ষর করতে অল্প সময়ের জন্য হাইকোর্টে এসেছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
উল্লেখ্য, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা আসনে 2014 সালে প্রথমবার প্রার্থী হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওই ভোটে জিতে তিনি সাংসদ হন ৷ 2019-এ ওই কেন্দ্রে তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ৷ 2024 সালে তিনি জয়ের হ্যাটট্রিক করেন ৷ 7 লক্ষ 10 হাজার 930 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ তিনি পেয়েছিলেন 10 লক্ষ 48 হাজার 230 ভোট ।
2024 সালেই ডায়মন্ডহারবারে অভিষেকের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছিল অভিজিৎ দাস (ববি)কে ৷ ভোটের ফলাফলে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 3 লক্ষ 37 হাজার 300 । ওই আসনে সিপিএম প্রার্থী ছিলেন প্রতীক উর রহমান ৷ তিনি পেয়েছিলেন 86 হাজার 954 ভোট । ভোটের ফল প্রকাশের পর কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হন অভিজিৎ দাস ৷ তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷