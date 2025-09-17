সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার, অনলাইন টিকিট বুকিংয়ে বড় বদল রেলের

সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার, অনলাইন টিকিট বুকিংয়ে বড় বদল রেলের
জালিয়াতি ঠেকাতে এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে । নয়া নিয়ম কার্যকর হলে সাধারণ যাত্রীরা টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুরাহা পাবেন বলে আশাবাদী রেল ।
Published : September 17, 2025 at 11:03 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: ভিন রাজ্য থেকে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ি ফেরা হোক বা ঘুরতে যাওয়া, অন্যান্য সময়ের তুলনায় পুজোয় বরাবরই ট্রেনের টিকিটের চাহিদা থাকে তুঙ্গে । তবে এবারে পুজোর সময় ট্রেনের টিকিট পেতে যা বেগ পেতে হয়েছে তা আজীবন মনে রাখবেন সকলে ।
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন বা আইআরসিটিসির টিকিট বুকিংয়ের পোর্টাল খুললে দেখা যাচ্ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে টিকিট । সকাল 8টায় বুকিং শুরু হওয়ার এক মিনিটের মধ্যে ওয়েটিং লিস্ট । আর জনপ্রিয় ট্রেন হলে তো সমস্যা আরও বেশি । কয়েক মিনিটের মধ্যে বুকিং রিগ্রেট । লাল লেখায় দেখা যাচ্ছে আর বুকিং নেওয়া হবে না । কারণ আইআরসিটিসির উইন্ডো খুললেই দালালরা একসঙ্গে বহু টিকিট কেটে নিচ্ছিলেন । এতো গেল অনলাইন টিকিটের ক্ষেত্রে । আর কাউন্টারগুলিতে তো রাত থেকে লাইন দিতে দেখা গিয়েছে । যদিও প্রথম দু-একজনের পর আর কেউই টিকিট পাননি । সাধারণ যাত্রীদের কমবেশি সকলেই এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন ।
এরপরই রেলের টিকিট বিক্রিতে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছিল যাত্রীদের । সোশাল মিডিয়ার সমস্যার ভূরি ভূরি অভিযোগে তুলে ধরে রেলকে দুষেছিলেন সকলে । এবার সেই দালাল চক্রের বাড়বাড়ন্ত কমাতে অনলাইন টিকিট কাটার ক্ষেত্রে বড়সড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় রেল ।
এবার টিকিট কাটার ক্ষেত্রে সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । অসাধু দালাল চক্র শেষ করতে এবং সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের অপব্যবহার রোধে করে স্বচ্ছতা আনতে আগামী 1 অক্টোবর থেকে চালু হচ্ছে এই নতুন নিয়ম ।
এই মর্মে যেই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে তাতে নির্দেশ দেওয়ার হয়েছে যে, আগামী 1 অক্টোবর থেকে সকাল 8টার সময় প্রথম যখন আইআরসিটিসির বুকিং উইন্ডো খোলা হবে তখন প্রথম 15 মিনিট শুধুমাত্র সাধারণ যাত্রীরাই টিকিট কাটতে পারবেন । নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, যাঁরা টিকিট কাটবেন তাঁদের আইআরসিটিসি অ্যাকাউন্টে আধার নম্বর সংযুক্ত থাকতে হবে । তবেই তারা এই পরিষেবাটি পাবেন । মনে করা হচ্ছে এই নিয়ম চালু হলে প্রথম 15 মিনিট দালালরা একসঙ্গে টিকিট কেটে নিতে পারবেন না ।
গত 15 সেপ্টেম্বর এই মর্মে ভারতীয় রেলবোর্ড দেশের সবকটি রেল জ়োনের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারদের চিঠি পাঠিয়েছে । এর পাশাপাশি চিঠি পাঠানো হয়েছে আইআরসিটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকেও ।
তবে বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছে যে ভারতীয় রেলের কম্পিউটারাইজড টিকিট কাউন্টারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না । টিকিট কাউন্টার থেকে সাধারণ সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না ।