টিকিট চাইতেই টিটিই'র মুখে গরম ঘুগনি ছুড়লেন যাত্রী

অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মহিলা টিকিট পরীক্ষক । যাতে আর কেউ এমন করার সাহস না পান । বারুইপুর জংশনের ঘটনা ।
Published : September 6, 2025 at 6:39 PM IST
বারুইপুর, 6 সেপ্টেম্বর: আর পাঁচটা দিনের মতো শনিবার সকালেও ডিউটিতে ছিলেন মহিলা টিকিট পরীক্ষক । ব্যস্ত সময়ে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় ছিল স্টেশনে । এক এক করে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছিলেন । হঠাৎ ছন্দপতন ! এক মহিলা যাত্রীর কাছে টিকিট দেখি বলতেই বিপত্তি । টিকিট দেখানো তো দূর অস্ত, ওই মহিলা যাত্রী যা করলেন তা শুনলে অবাক হবেন আপনিও ।
টিকিট দেখতে চাওয়ায় তা না দিয়ে টিকিট পরীক্ষকের মুখে সটান গরম ঘুগনি ছুড়ে মারলেন এক মহিলা রেল যাত্রী । শনিবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার বারুইপুর জংশন স্টেশনে । ঘটনায় হকচকিয়ে যান মহিলা টিকিট পরীক্ষক ।
অন্যান্য দিনের মতোই বারুইপুর জংশনের দু'নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল আপ বারুইপুর লোকাল । আর সেই লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরায় টিকিট চেক করতে যান মহিলা টিটি পূজা কুমারী । এক মহিলা যাত্রী ও তার এক সঙ্গী সেই সময় লেডিস কম্পার্টমেন্টে বসে গরম ঘুগনি খাচ্ছিলেন । পাশ থেকে কিছু মহিলা রেলযাত্রী অভিযোগ করেন যে, এরা সুভাষগ্রাম স্টেশন থেকেই সিট দখল করে বসে আসছে ।
এরপরই টিকিট পরীক্ষক ওই মহিলার টিকিট দেখতে চাইলে আচমকায় গরম ঘুগনি টিটির মুখে ছুড়ে দেন অভিযুক্ত যাত্রী । জ্বালায় চিৎকার করে ওঠেন টিটি । ওই অবস্থাতেই কোনওভাবে চোখ-মুখ মুছে অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামতেই এক আরপিএফ জওয়ান ঘটনাস্থলে চলে আসেন । এরপর অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীর নাম সাইদা বিবি । বাড়ি সুভাষগ্রামে এলাকায় । তাঁর কাছে সুভাষগ্রাম থেকে শিয়ালদার বৈধ টিকিট থাকলেও, বারুইপুরে আসার কোনও টিকিট ছিল না । ঘটনার পর বারুইপুর আরপিএফের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত মহিলা রেলযাত্রী সাইদা বিবিকে বারুইপুর জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । সেখানে একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ।
অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়ার সময় এই কাজ করা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ভুল করে এটা করেছেন । আর কখনও এমন হবে না । যদিও ঘটনায় আহত মহিলা টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ।