আসানসোল, 11 অগস্ট: শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার কয়েকজন বন্ধুরা মিলে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর সেই মোতাবেক অজয় নদ থেকে জল তুলতে গিয়েই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। জলে তলিয়ে গেল এক কিশোর। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বারাবনি থানার অন্তর্গত পানুড়িয়া এলাকায় অজয় নদে রুনাকুড়া ঘটে।
দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বেলার দিকে ওই কিশোরকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীকালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা বারাবনি ব্লকে।
জানা গিয়েছে, বারাবনীর জামগ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া এলাকার বাসিন্দা কল্যান দাস (15)। সে 2026 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসত ৷ কিন্তু, তার আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক পরিণতি ৷ জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শিবের মাথায় জল দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল কল্যাণ। সেই মতো অজয় নদ থেকে জল তুলে জামগ্রামের প্রাচীন বুড়ো শিবের মাথায় সেই জল ঢালার ইচ্ছে ছিল তাদের। কিন্তু, অজয় নদে পানুড়িয়ার রুনাকুড়া ঘাটে জল তোলার সময় হঠাৎই অসাবধানবশত কল্যাণ জলে পড়ে যায় ৷ এরপরই সে তলিয়ে যায়।
তার বন্ধুরা চিৎকার করলে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসে। আসে বারাবনি থানার পুলিশও। এরপর দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় কল্যানকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপরই তড়িঘড়ি স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ৷ যদিও সেখানে কল্যাণ দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপর তার দেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কল্যাণ দাস সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিত। এই কিশোরের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা বারাবনি ব্লকে। এদিন দুপুরের পর ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর কল্যাণ দাসের দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজনেরা।