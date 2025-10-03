বিসর্জনের বিষাদের মাঝেই ছাব্বিশের পুজোর শিল্পী ঘোষণা, কোথায় সনাতন দিন্দা

বিসর্জনের বিষাদের মাঝেই ছাব্বিশের পুজোর শিল্পী ঘোষণা, কোথায় সনাতন দিন্দা
শিল্পী সনাতন দিন্দার সঙ্গে চুক্তি করেছে নলিনী সরকার স্ট্রিট দুর্গাপুজো কমিটি ৷ শিল্পী অনির্বাণ দাসের সঙ্গে ফের চুক্তি করলেন কাশী বোস লেনের উদ্যোক্তারা ৷
কলকাতা, 3 অক্টোবর: বিজয়া দশমীর পর এখন বিসর্জনের পালা ৷ শহরের ছোট পুজোগুলির বিসর্জন পর্ব চলছে ৷ আর বড় থিমের পুজোগুলি প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামী রবিবার বিসর্জনের কার্নিভালের জন্য ৷ সবমিলিয়ে শরতের আকাশে এক বিষাদের সুর ৷ তবে, এই বিষাদের সুরের মাঝেই শুরু হয়ে গিয়েছে আগামী বছর দেবী দুর্গার আগমনীর প্রস্তুতি ৷ শহরের নামী পুজোগুলি 2026 সালের থিমের প্রস্তুতি শুরু করে দিল ৷ আর তার জন্য শিল্পীদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছে পুজো কমিটিগুলি ৷
ইতিমধ্যে পুজো কমিটিগুলি সোশাল মিডিয়ায় তাদের আগামী বছরের পুজোর থিমের কাজ করা শিল্পীদের নাম ঘোষণা করে গিয়েছে ৷ তেমনই একজন শিল্পী হলেন সনাতন দিন্দা ৷ এক সময় যাঁর নামে একাধিক পুজো চিনতেন দর্শনার্থীরা ৷ সেই সনাতন দিন্দা বেশ কিছু বছর যেন একটু আড়ালে ছিলেন ৷ তবে, পুরনো কাজের জায়গা নলিনী সরকার স্ট্রিটে এবার ফিরেছিলেন তিনি ৷
আর অনেক বছর পর ফের পুরনো জায়গায় ফিরে, এক নতুন ধরনের মণ্ডপ ও মাতৃ প্রতিমা গড়ে তাক লাগিয়েছেন ৷ ফলে নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো দেখতে জনতার ঢল উপচে পড়েছিল ৷ আর তাতেই খুশি ক্লাবকর্তারা ৷ তাই সময় নষ্ট না-করে সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করা হয়েছে, আসছে বছর সঙ্গে 'সনাতন' ৷ অর্থাৎ, নলিনী সরকার স্ট্রিট পুজোর থিম শিল্পী আগামী বছর ফের সনাতন দিন্দা ৷
একই ভাবে এই বছর কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো কমিটির মাঠে লীলা মজুমদারের সৃষ্টিকে তুলে ধরেছিলেন শিল্পী অনির্বাণ দাস ৷ আর সেটা দেখতে জনতার ভিড় সঙ্গে পুরস্কার ও সম্মান পেয়ে আপ্লুত কমিটির কর্মকর্তারা ৷ কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো কমিটি ঘোষণা করেছে, 'আগামী বছরে সঙ্গে অনির্বাণ' ৷
দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্ক ঘোষণা করেছে, তাদের আগামী বছরের শিল্পীর নাম মলয় ও শুভময় ৷ বাংলা ভাষা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা মণ্ডপে তুলে ধরেছিল চালতা বাগান সর্বজনীন ৷ তাদের শিল্পী ছিলেন প্রদীপ্ত কর্মকার ৷ তাঁকেই আগামী বছর আবার এই পুজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ দেবী দুর্গার মূর্তি এখনও জলে না-পড়লেও, আগামী বছরের জন্য শিল্পীদের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলছে পুজো কমিটিগুলি ৷
শিল্পী সনাতন দিন্দা বলছেন, "এটা খুবই ভালো পদক্ষেপ ৷ শিল্পী ও পুজো কমিটি, দুই পক্ষের কাজ করতে সুবিধা হয় ৷ এখন অনেক গবেষণামূলক কাজ হয় ৷ শিল্পীরাও সময় পান কোন জায়গায় কাজ করতে হবে ৷ সেটা এতদিন আগে জেনে, সেই মতো পরিকল্পনা করা যায় ৷ সেই মতো কমিটির সদস্যদের সুবিধা হয় বাজেট তৈরি করতে ৷
চালতা বাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির কর্মকর্তা মৌসুম মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুজো চলাকালীন আমরা আলোচনা শুরু করি ৷ একটা সময় ময়দানে বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই ছিল, কারা বড় খেলোয়াড়দের আগে চুক্তি করাবে ৷ এখন সেই ছবি আমরা পুজোতে দেখতে পাই ৷ আগেভাগে করলে ভালো শিল্পীদের পাওয়া যায় ৷ আবার শিল্পীকে ধরে রাখতে চাই, সেটাতেও সুবিধা ৷ কারণ, সেই শিল্পী এই পুজোর মধ্যে আগামী বছরের কাজকর্ম নিয়ে ভাবতে শুরু করে দেন ৷ ক্লাবকর্তাদের সঙ্গে পরিচিতি বাড়ে, জায়গা চেনে ৷ আমরা সোশাল মিডিয়ায় বলে দিলে, অন্য ক্লাব যারা একই জোনে আছে, তারা আর সেই শিল্পীকে নেয় না ৷"