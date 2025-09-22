ETV Bharat / state

কার্শিয়াংয়ে ফের দেখা মিলল কালো চিতাবাঘ

পাহাড়ে দ্রুত বাড়ছে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা ৷ এদিন বন দফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় চারপেয়কে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেয় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে ৷

MELANISTIC LEOPARD FOUND IN KURSEONG
কার্শিয়াংয়ে ফের দেখা মিলল কালো চিতাবাঘ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025

কার্শিয়াং, 22 সেপ্টেম্বর: ফের পাহাড়ের জঙ্গলে দেখা মিলল কালো চিতাবাঘ। এই কালো চিতাবাঘ পাহাড়ে 'ব্ল্যাক প্যান্থার' হিসেবে পরিচিত। তবে এই কালো চিতাবাঘকে বলা হয় ম্যালানিস্টিক লেপার্ড।

পাহাড়ে ক্রমেই বাড়ছে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা। আর তাতে উচ্ছ্বসিত বন দফতর। বন দফতরের একাধিক পদক্ষেপ ও সংরক্ষণের কারণে দ্রুত বাড়ছে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা। এবার কার্শিয়াং বন বিভাগের অধীন কার্শিয়াং রেঞ্জ ও ডাউহিলের কাছে ওই কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছে। জঙ্গলে পাতা ক্যামেরায় ওই পূর্ণ বয়স্ক কালো চিতাবাঘের ছবি ধরা পরেছে ৷ কার্শিয়াং বন বিভাগের অধীনে সব থেকে বেশি কালো চিতাবাঘ রয়েছে ৷ এর আগে 23 অগস্ট কার্শিয়াং বন বিভাগের অধীন আপার বাগোরা এলাকায় কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল।

এই বিষয়ে কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, "পাহাড়ে এর আগেও কালো চিতাবাঘ বা ম্যালানিস্টিক লেপার্ডের (Melanistic Leopard) ছবি ধরা পরেছে । এবারও দেখা মিলেছে । কালো চিতাবাঘ আসলে চিতাবাঘের একটি জেনেটিক মানের কারণ। যে কারণে চিতাবাঘের শরীরে কালো রঙের পরিমাণ বেড়ে যায়। পাহাড়ে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা অনেক বেড়েছে ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কালো চিতাবাঘের সংখ্যা জানতে ট্র‍্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। গ্রামবাসী ও হোম স্টের মালিকদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে । সিসি ক্যামেরাতেও এর আগে ওই কালো চিতাবাঘের ছবি ধরা পরেছে। এটি একটি পূর্ণবয়স্ক কালো চিতাবাঘ।"

Melanistic leopard found
পাহাড়ে দ্রুত বাড়ছে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা (ইটিভি ভারত)

কার্শিয়াংয়ের রেঞ্জার সম্বর্ত সাধু বলেন, "এই কালো চিতাবাঘের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্যামেরা বসানো হয়েছে । সাধারণ মানুষ, চোরাশিকার কিংবা পর্যটকরা যাতে এই প্রাণীদের কাছে না-আসতে পারে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হয়। এছাড়াও মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সংঘাত যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এমনকি জ্বালানির জন্য কাঠ কুড়োতে যাওয়ার জন্য সপ্তাহের একদিন বন কর্মীদের নজরদারিতে নিয়ে যাওয়া হয়।"

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের 23 জানুয়ারি চিমনি এলাকায় কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল ৷ গত বছরের 15 অক্টোবর কার্শিয়াংয়ের ওই একই বাগোরা জঙ্গলে দেখা মেলে এক কালো চিতাবাঘের ৷ এরপর 16 অক্টোবর ফের কালো চিতাবাঘের দেখা মেলে গিমিকে। এর আগে গত বছরের 7 জুন কার্শিয়াং থেকে 8 কিলোমিটার দূরে চিমনি এলাকার রাস্তায় কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল ৷

2023 সালের 24 এপ্রিল দার্জিলিংয়ের চিত্রে বাজারের কাছে রাস্তা পার হতে দেখা যায় কালো চিতাবাঘকে। এরপর নভেম্বর মাসেও মিরিকে দেখা গিয়েছিল কালো চিতাবাঘ। 2020 সালে মিরিকের ওকাইতি চা বাগান সংলগ্ন 9 নম্বর ডিভিশনের কাছে রাস্তা পার করার সময় এল কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল ৷ তার আগে 2020 সালে মিরিকেই কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল । 2022 সালে মানেভঞ্জন সংলগ্ন এলাকায় এক কালো চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়।

